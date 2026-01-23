"Habrá explosiones, autos prendidos fuego y 500 extras": detalles del rodaje que se hará en La Plata

El centro de la ciudad de La Plata es escenario de la miniserie “El futuro es nuestro”, cuyo rodaje comenzará mañana en la zona del Pasaje Dardo Rocha. Desde este viernes por la mañana se ultiman los preparativos para el armado del set, lo que implicará cortes de tránsito a partir de las 22 horas. Muchas personas, explosiones, autos incendiados y más.

Según confirmó Cristian Scarpetta, director del Pasaje Dardo Rocha, la filmación dará inicio mañana al mediodía y se extenderá también durante la próxima semana y algunos días del mes de abril. “Es una gran oportunidad para la Ciudad por lo que genera en términos de economía, trabajo y consolidación de La Plata como polo de producción audiovisual”, destacó.

El despliegue será de gran magnitud. La producción contará con más de 500 extras y alrededor de 200 técnicos, además de un importante movimiento de vehículos, entre ellos tanques de guerra, camionetas y móviles militares. Las escenas a rodarse incluirán secuencias de acción que recrean enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Scarpetta remarcó que la llegada de este tipo de proyectos es posible “gracias a la recuperación del Pasaje Dardo Rocha y de las plazas”, espacios que hoy vuelven a ser elegidos para producciones de gran escala.

Finalmente, desde la organización llevaron tranquilidad a los vecinos ante el impacto visual que tendrá el rodaje. “Habrá algunas explosiones y autos prendidos fuego, pero todo está controlado y coordinado para que no se asusten”, aseguró el director, subrayando que se cumplirán estrictos protocolos de seguridad durante toda la filmación.