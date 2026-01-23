Corte de luz y falta de agua en el radio de cuatro plazas céntricas de La Plata

VIDEO.- Camiones, grúas y cuatriciclos: así es el desembarco de Netflix en La Plata y a qué hora comienzan los cortes
Un corte en el suministro eléctrico generó este mediodía de viernes inconvenientes en la provisión de agua potable en una amplia zona céntrica de La Plata, que abarca el radio de cuatro plazas.
Según informó ABSA, la interrupción de energía provocó la salida de servicio de la perforación ubicada en la intersección de las calles 47 y 22, afectando el normal funcionamiento del sistema de bombeo.
Como consecuencia, se registra baja presión y posible falta de agua en el sector comprendido entre las calles 45 y 49, y desde 19 hasta 25, una zona con numerosos edificios públicos, comercios y viviendas.
Desde la empresa indicaron que el servicio de agua se normalizará una vez restablecido el suministro eléctrico, y recomendaron a los usuarios realizar un uso solidario y responsable del recurso hasta que la situación quede resuelta.
