VIDEO.- Camiones, grúas y cuatriciclos: así es el desembarco de Netflix en La Plata y a qué hora comienzan los cortes
VIDEO.- Camiones, grúas y cuatriciclos: así es el desembarco de Netflix en La Plata y a qué hora comienzan los cortes
VIDEO.- A punta de pistolas y a los golpes: una pareja perpetró un violento robo en comercio de 7 y 520
Un informe asegura que más de la mitad de las rutas nacionales que pasan por la Provincia están en mal estado
Un camión arrastró cables y postes en un barrio de La Plata y se fugó: "Es un peligro"
VIDEO. Un licuado de recuerdos: Vía Láctea, la esquina que marcó una época en La Plata
"Habrá explosiones, autos prendidos fuego y 500 extras": detalles del rodaje que se hará en La Plata
Pedido de informes a Magario y Alak por el caso de presuntos abusos en el Senado bonaerense
Música, teatro, cine y actividades al aire libre este finde en La Plata: mirá la agenda
¿Pueden producirse deslizamientos de suelo en la Provincia? Lo que dicen expertos en La Plata
Presentaron "M2": cómo es el sistema digital de IA y drones de la Provincia para detectar construcciones no declaradas
El platense Etcheverry no pudo con Bublik y quedó eliminado en Australia: Cerúndolo avanzó a octavos
Con el hermano del Dibu, hoy regresa el automovilismo a La Plata: temporada 2026 del TC Mouras y TCPM
Alpine presentó el A526 con el que este año correrá Franco Colapinto
En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional
Corte y confusión: circulan en contramano para esquivar la obra
El regreso de Marcelo Tinelli a la TV: con qué canal estuvo reunido
Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero
Julio Campante, el primer león que rugió en la tribuna, en la radio y en la tele
Milei zafó de pagar la membresía al sumarse el nuevo “club” por la paz
Suspenso extremo: descubrí la serie de Netflix que marca tendencia entre mentiras, culpas, presente y pasado
Alquileres para universitarios: más consultas y apuesta a febrero
Los nominados a los Oscar: “Pecadores”, récord y “Belén”, afuera
En febrero aumenta la cuota social en Estudiantes: nuevos valores y qué beneficios hay
Reacción de Maxi López por la tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El deslizamiento del Cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia que obligó a evacuar a cientos de familias y llevó al Concejo Deliberante de esa ciudad a declarar la emergencia geológica y urbanística, puso de manifiesto problemas estructurales de planificación territorial que pueden repetirse en otros distritos del país si no se toman en cuenta algunas consideraciones técnicas, según analizaron los expertos del Consejo Profesional de Ciencias Naturales que se encuentra en La Plata.
El fenómeno se produjo por un movimiento de tierra en la ladera sur del cerro, reactivando procesos geológicos antiguos en una zona ya identificada como de riesgo. Las autoridades de ese municipio detectaron movimientos continuos en el terreno, provocando fracturas, daños estructurales en viviendas y obligando a evacuar barrios como Sismográfica, El Marquesado, Los Tilos y Médanos. El área permanece inestable, con nuevos desplazamientos y terrenos declarados inhabitable.
Para la entidad de profesionales, este episodio confirma algo central: los estudios de riesgo y de impacto ambiental deben ser insoslayables antes de aprobar proyectos urbanos. Enrique Fucks, miembro de la institución, recordó que informes técnicos habían señalado desde hace décadas la peligrosidad de urbanizar ese sector. La ausencia de una planificación que integre análisis geológicos robustos llevó a edificar en material removido y suelto, lo que terminó materializándose en un deslizamiento de gran magnitud.
La entidad advirtió que estas situaciones no son "hechos aislados": los procesos de remoción en masa ocurren donde existen desniveles pronunciados y rocas fracturadas que tienden a desplazarse hacia zonas bajas, algo que, si bien fue registrado técnicamente, no fue tenido en cuenta en la expansión urbana. Este tipo de movimientos, explican los especialistas, se intensifica cuando se combina con factores antrópicos como la alteración de pendientes y la infiltración de agua producto del uso doméstico.
Frente a este contexto, los expertos plantearon dos enfoques claros para el manejo de zonas de riesgo:
Prohibir cualquier tipo de construcción en áreas geológicamente inestables.
LE PUEDE INTERESAR
Presentaron "M2": cómo es el sistema digital de IA y drones de la Provincia para detectar construcciones no declaradas
Destinar esos sectores a usos no residenciales o de esparcimiento, mitigando el impacto sobre la vida humana y reduciendo la exposición a riesgos. Esto ya se aplica en otras localidades, como San Martín de los Andes, donde los informes técnicos han orientado el desarrollo urbano hacia zonas más seguras.
Acerca de si podría ocurrir algo similar en la provincia de Buenos Aires, Fucks señaló que las áreas urbanizadas bonaerenses suelen estar sobre roca firme, como en los sistemas serranos, con menor susceptibilidad a deslizamientos de esta naturaleza. No obstante, recordó que otras amenazas, como inundaciones y erosión costera, requieren igual atención técnica para planificar y adaptar las ciudades.
La posición del Consejo profesional subraya que la interpretación y aplicación de informes técnicos no debe quedar en el papel ni depender de excepciones: deben ser criterios normativos vinculantes en las decisiones urbanísticas.
El caso de Comodoro Rivadavia demuestra que las advertencias geológicas, si se ignoran, pueden traducirse en destrucción de viviendas, pérdida de comunidades y costos sociales elevados.
Este enfoque profesional busca avanzar hacia políticas públicas urbanas sustentadas en ciencia, donde la mitigación de riesgos naturales esté integrada a la planificación del territorio, evitando tragedias previsibles y fortaleciendo la seguridad de los ciudadanos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí