Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero

La Ciudad |Cerro Hermitte de Comodoro Rivadavia

¿Pueden producirse deslizamientos de suelo en la Provincia? Lo que dicen expertos en La Plata

¿Pueden producirse deslizamientos de suelo en la Provincia? Lo que dicen expertos en La Plata
23 de Enero de 2026 | 12:08

El deslizamiento del Cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia que obligó a evacuar a cientos de familias y llevó al Concejo Deliberante de esa ciudad a declarar la emergencia geológica y urbanística, puso de manifiesto problemas estructurales de planificación territorial que pueden repetirse en otros distritos del país si no se toman en cuenta algunas consideraciones técnicas, según analizaron los expertos del Consejo Profesional de Ciencias Naturales que se encuentra en La Plata.

El fenómeno se produjo por un movimiento de tierra en la ladera sur del cerro, reactivando procesos geológicos antiguos en una zona ya identificada como de riesgo. Las autoridades de ese municipio detectaron movimientos continuos en el terreno, provocando fracturas, daños estructurales en viviendas y obligando a evacuar barrios como Sismográfica, El Marquesado, Los Tilos y Médanos. El área permanece inestable, con nuevos desplazamientos y terrenos declarados inhabitable.

Para la entidad de profesionales, este episodio confirma algo central: los estudios de riesgo y de impacto ambiental deben ser insoslayables antes de aprobar proyectos urbanos. Enrique Fucks, miembro de la institución, recordó que informes técnicos habían señalado desde hace décadas la peligrosidad de urbanizar ese sector. La ausencia de una planificación que integre análisis geológicos robustos llevó a edificar en material removido y suelto, lo que terminó materializándose en un deslizamiento de gran magnitud.

La entidad advirtió que estas situaciones no son "hechos aislados": los procesos de remoción en masa ocurren donde existen desniveles pronunciados y rocas fracturadas que tienden a desplazarse hacia zonas bajas, algo que, si bien fue registrado técnicamente, no fue tenido en cuenta en la expansión urbana. Este tipo de movimientos, explican los especialistas, se intensifica cuando se combina con factores antrópicos como la alteración de pendientes y la infiltración de agua producto del uso doméstico.

Frente a este contexto, los expertos plantearon dos enfoques claros para el manejo de zonas de riesgo:

Prohibir cualquier tipo de construcción en áreas geológicamente inestables.

Destinar esos sectores a usos no residenciales o de esparcimiento, mitigando el impacto sobre la vida humana y reduciendo la exposición a riesgos. Esto ya se aplica en otras localidades, como San Martín de los Andes, donde los informes técnicos han orientado el desarrollo urbano hacia zonas más seguras.

¿Pueden ocurrir deslizamientos en la Provincia?

Acerca de si podría ocurrir algo similar en la provincia de Buenos Aires, Fucks señaló que las áreas urbanizadas bonaerenses suelen estar sobre roca firme, como en los sistemas serranos, con menor susceptibilidad a deslizamientos de esta naturaleza. No obstante, recordó que otras amenazas, como inundaciones y erosión costera, requieren igual atención técnica para planificar y adaptar las ciudades.

La posición del Consejo profesional subraya que la interpretación y aplicación de informes técnicos no debe quedar en el papel ni depender de excepciones: deben ser criterios normativos vinculantes en las decisiones urbanísticas. 

El caso de Comodoro Rivadavia demuestra que las advertencias geológicas, si se ignoran, pueden traducirse en destrucción de viviendas, pérdida de comunidades y costos sociales elevados.

Este enfoque profesional busca avanzar hacia políticas públicas urbanas sustentadas en ciencia, donde la mitigación de riesgos naturales esté integrada a la planificación del territorio, evitando tragedias previsibles y fortaleciendo la seguridad de los ciudadanos.

