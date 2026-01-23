Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Allanaron la comisaría Octava de La Plata: denuncian que efectivos plantaron pruebas

La acusación ocurre tras un allanamiento realizado el pasado 15 de enero que concluyó con dos detenidos por robo.

Allanaron la comisaría Octava de La Plata: denuncian que efectivos plantaron pruebas
23 de Enero de 2026

La Comisaría Octava de La Plata fue allanada este viernes en el marco de una denuncia por presunta plantación de pruebas durante un acto procesal realizado el pasado 15 de enero que concluyó con dos detenidos por robo.

Este viernes, la Auditoría General de Asuntos Internos concretó un procedimiento en la Comisaría Octava de La Plata, ubicada en 7 y 74, localidad de Villa Elvira, por la denuncia de dos detenidos que acusado a los agentes de dicha seccional de haber plantado pruebas durante un allanamiento.

La pesquisa que originó el allanamiento en la sede policial sucedió hace más de una semana cuando un joven denunció que circulaba a pie por calle 89, entre 17 y 18, y fue interceptado por tres sujetos a bordo de dos motos quienes, a punta de pistola, lo despojan de las zapatillas y elementos de valor.

Tras el operativo, un padre y su hijo fueron detenidos por el delito de robo calificado por el uso de arma de fuego agravado por su comisión en poblado y en banda, mientras que, en las viviendas se incautaron prendas de vestir, armas, vehículos y autopartes.

Sin embargo, conforme a la información aportada, los detenidos radicaron una denuncia por falsedad ideológica contra los policías que participaron del allanamiento por haber plantado pruebas que provocaron las acusaciones.

De este modo, la Fiscalía 15, a cargo de Cecilia Corfield, tomo intervención y dispuso la liberación de ambos acusados, mientras que Asuntos Internos se puso a disposición y este viernes se realizó el procedimiento en la Comisaría para secuestrar documentación de importancia.

