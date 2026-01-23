Ola de calor en La Plata: ya rige alerta amarilla, cuáles serán los días más sofocantes y cómo cuidarse
Ola de calor en La Plata: ya rige alerta amarilla, cuáles serán los días más sofocantes y cómo cuidarse
VIDEO.- Camiones, grúas y cuatriciclos: así es el desembarco de Netflix en La Plata y a qué hora comienzan los cortes
Corte de luz y falta de agua en el radio de cuatro plazas céntricas de La Plata
VIDEO.- A punta de pistolas y a los golpes: una pareja perpetró un violento robo en comercio de 7 y 520
Un camión arrastró cables y postes en un barrio de La Plata y se fugó: "Es un peligro"
"Habrá explosiones, autos prendidos fuego y 500 extras": detalles del rodaje que se hará en La Plata
Música, teatro, cine y actividades al aire libre este finde en La Plata: mirá la agenda
Allanaron la comisaría Octava de La Plata: denuncian que efectivos plantaron pruebas
VIDEO. Vecinos del oeste de La Plata denunciaron operativos municipales con clausuras y secuestro de mercadería a puesteros
Pedido de informes a Magario y Alak por el caso de presuntos abusos en el Senado bonaerense
Un informe asegura que más de la mitad de las rutas nacionales que pasan por la Provincia están en mal estado
VIDEO. Un licuado de recuerdos: Vía Láctea, la esquina que marcó una época en La Plata
La evolución del crédito: las tasas tendrán la última palabra
¿Pueden producirse deslizamientos de suelo en la Provincia? Lo que dicen expertos en La Plata
Presentaron "M2": cómo es el sistema digital de IA y drones de la Provincia para detectar construcciones no declaradas
Milei regresó al país y retoma la actividad política local con una visita a Mar del Plata
El platense Etcheverry no pudo con Bublik y quedó eliminado en Australia: Cerúndolo avanzó a octavos
Con el hermano del Dibu, hoy regresa el automovilismo a La Plata: temporada 2026 del TC Mouras y TCPM
Alpine presentó el A526 con el que este año correrá Franco Colapinto
En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional
Corte y confusión: circulan en contramano para esquivar la obra
El regreso de Marcelo Tinelli a la TV: con qué canal estuvo reunido
Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero
Julio Campante, el primer león que rugió en la tribuna, en la radio y en la tele
Milei zafó de pagar la membresía al sumarse el nuevo “club” por la paz
Mar del Plata recibe un fuerte movimiento turístico rumbo al cuarto fin de semana
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La acusación ocurre tras un allanamiento realizado el pasado 15 de enero que concluyó con dos detenidos por robo.
Escuchar esta nota
La Comisaría Octava de La Plata fue allanada este viernes en el marco de una denuncia por presunta plantación de pruebas durante un acto procesal realizado el pasado 15 de enero que concluyó con dos detenidos por robo.
Este viernes, la Auditoría General de Asuntos Internos concretó un procedimiento en la Comisaría Octava de La Plata, ubicada en 7 y 74, localidad de Villa Elvira, por la denuncia de dos detenidos que acusado a los agentes de dicha seccional de haber plantado pruebas durante un allanamiento.
La pesquisa que originó el allanamiento en la sede policial sucedió hace más de una semana cuando un joven denunció que circulaba a pie por calle 89, entre 17 y 18, y fue interceptado por tres sujetos a bordo de dos motos quienes, a punta de pistola, lo despojan de las zapatillas y elementos de valor.
Tras el operativo, un padre y su hijo fueron detenidos por el delito de robo calificado por el uso de arma de fuego agravado por su comisión en poblado y en banda, mientras que, en las viviendas se incautaron prendas de vestir, armas, vehículos y autopartes.
Sin embargo, conforme a la información aportada, los detenidos radicaron una denuncia por falsedad ideológica contra los policías que participaron del allanamiento por haber plantado pruebas que provocaron las acusaciones.
De este modo, la Fiscalía 15, a cargo de Cecilia Corfield, tomo intervención y dispuso la liberación de ambos acusados, mientras que Asuntos Internos se puso a disposición y este viernes se realizó el procedimiento en la Comisaría para secuestrar documentación de importancia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí