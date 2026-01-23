Inimputables, bajo custodia: feroz ataque en manada en Los Hornos

La causa por el brutal ataque a cuchillazos contra un joven de 24 años en Los Hornos sumó en las últimas horas una decisión judicial que vuelve a poner en foco el debate sobre la inimputabilidad y las medidas de seguridad para adolescentes. Dos menores de edad implicados en la agresión quedaron alojados en un instituto con una orden de encierro por 180 días, mientras que las dos mujeres mayores de edad detenidas serán indagadas por el delito de “tentativa de homicidio agravado por la participación de menores”.

La fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Carmen Ibarra, indagará a las chicas de 19 y 20 años, quienes están acusadas de haber participado activamente del ataque que derivó en la amputación de la pierna derecha de la víctima, debido a una hemorragia masiva que puso en riesgo su vida. En paralelo, se realizará la audiencia vinculada a la situación procesal de los dos adolescentes, que permanecerán bajo una medida de seguridad en un dispositivo institucional durante seis meses, con revisiones periódicas.

Se trata de otro expediente en el que la Justicia del Departamento Judicial La Plata dispone el encierro de menores no punibles, una herramienta excepcional prevista en el sistema penal juvenil que, en los últimos meses, comenzó a aplicarse con mayor frecuencia en hechos de extrema gravedad. Estas decisiones reavivan el debate sobre los límites de la inimputabilidad y el delicado equilibrio entre la protección integral de los niños y adolescentes y la necesidad de resguardar a la sociedad frente a conductas violentas.

El caso de Los Hornos generó una fuerte conmoción desde el primer momento. El ataque ocurrió durante la madrugada en 143 y 60, cuando el joven fue abordado por un grupo de personas que lo golpeó y lo atacó con armas blancas. Las lesiones fueron de tal magnitud que, tras ser trasladado a una unidad de atención primaria y luego al Hospital San Juan de Dios, los médicos debieron amputarle una pierna para salvarle la vida. El paciente continúa internado, estable, pero con un largo proceso de recuperación por delante.

Cabe recordar que las dos mujeres habían sido detenidas el mismo día del ataque, pero recuperaron la libertad a las pocas horas, una decisión que fue cuestionada públicamente por la hermana de la víctima. Tras la incorporación de nuevas pruebas, la Fiscalía de Menores ordenó su nueva detención. La investigación es responsabilidad de la UFI N°7 a cargo de la fiscal Virginia Bravo y el Juzgado de Garantías de Pablo Raele.

En este contexto y en paralelo, la situación de los menores involucrados vuelve a colocar en primer plano el uso de las medidas de seguridad como herramienta de intervención judicial.

El expediente de Los Hornos se suma así a otros casos recientes en los que adolescentes inimputables fueron privados de su libertad por orden judicial, una tendencia que comienza a perfilarse en la justicia platense y que expone, una vez más, la tensión entre los estándares de protección de derechos de la infancia y la creciente demanda social de respuestas frente a hechos de extrema violencia.

Mientras la investigación continúa y no se descarta la participación de otras personas, la familia de la víctima espera avances en el expediente judicial en medio de los fuertes cuestionamientos a las resoluciones adoptadas en las primeras horas de la causa.