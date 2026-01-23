A modo de reajuste, choferes reiteran el pedido de unificar la tarifa de los taxis

Los choferes de taxis presentarán en los primeros días de febrero un pedido formal de actualización tarifaria ante el Concejo Deliberante. La solicitud apunta a un aumento que ronda el 20 por ciento, mediante la eliminación de la tarifa diurna y la implementación de una tarifa única, equivalente a la que hoy se aplica en horario nocturno y es más cara.

“El sector del taxi necesita un aumento. Hace más de un año que la tarifa no se actualiza y hoy estamos muy atrasados frente a los costos”, explicó Juan Carlos Berón, titular del gremio UInión Conductores de Taxis, al señalar que en muchos casos los ingresos diarios alcanzan solo para cubrir lo básico. “Estamos muy atrasados. No se gana dinero, apenas se sobrevive”, indicó.

Actualmente rigen dos tarifas: la que se aplica de lunes a sábado durante el día y la que corresponde al horario nocturno —a partir de las 22—, los domingos y los feriados, la cual es aproximadamente un 20 por ciento más cara que la anterior.

Así, el servicio diurno tiene un valor de 1.225 pesos, con una ficha de 125 pesos cada 120 metros, mientras que por la noche asciende a 1.500 pesos y la ficha cuesta 150 pesos.

“El año pasado, hacia fin de año, desde el sindicato pedimos un aumento. Como no lo otorgaron, como alternativa solicitamos que se mantuviera de manera permanente la tarifa nocturna”, explicó el dirigente, al conformar que en los próximos días van a reiterar el pedido formal ante el cuerpo deliberativo.

Al argumentar el pedido, en el sector se aduce que la diferencia en las tarifas genera confusión y conflictos tanto entre los choferes como con los pasajeros. Por ese motivo, la mayoría plantea que se establezca un solo cuadro tarifario, válida todos los días y en todos los horarios.

“Muchos compañeros terminan utilizando la tarifa dos fuera del horario correspondiente. No es correcto, pero ocurre porque el sistema se presta a errores”, indicó Berón.

Desde el gremio también se conformó que el pedido será presentado apenas se retome la actividad legislativa tras el receso de verano. “Los trabajadores seguimos sosteniendo la actividad durante todo el año y necesitamos una respuesta urgente”, expresó el taxista, quien agregó: “No se trata de un aumento desmedido, sino de una corrección necesaria para seguir trabajando”.