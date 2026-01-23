A modo de reajuste, choferes reiteran el pedido de unificar la tarifa de los taxis

El TAS habilitó a Juan Sebastián Verón a retomar la presidencia de Estudiantes tras la sanción de AFA
El TAS habilitó a Juan Sebastián Verón a retomar la presidencia de Estudiantes tras la sanción de AFA
Ola de calor en La Plata: ya rige alerta amarilla, cuáles serán los días más sofocantes y cómo cuidarse
VIDEO.- Camiones, grúas y cuatriciclos: así es el desembarco de Netflix en La Plata y a qué hora comienzan los cortes
Allanaron la comisaría Octava de La Plata: denuncian que efectivos plantaron pruebas
Conmoción en el Teatro Argentino: una joven fue hallada sin vida en el cuarto subsuelo
Un camión arrastró cables y postes en un barrio de La Plata y se fugó: "Es un peligro"
VIDEO.- A punta de pistolas y a los golpes: una pareja perpetró un violento robo en comercio de 7 y 520
Música, teatro, cine y actividades al aire libre este finde en La Plata: mirá la agenda
"Habrá explosiones, autos prendidos fuego y 500 extras": detalles del rodaje que se hará en La Plata
Corte de luz y falta de agua en el radio de cuatro plazas céntricas de La Plata
VIDEO. Vecinos del oeste de La Plata denunciaron operativos municipales con clausuras y secuestro de mercadería a puesteros
IPENSA, 60 Años de compromiso y excelencia médica en La Plata
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
VIDEO. Un licuado de recuerdos: Vía Láctea, la esquina que marcó una época en La Plata
Pedido de informes a Magario y Alak por el caso de presuntos abusos en el Senado bonaerense
Un informe asegura que más de la mitad de las rutas nacionales que pasan por la Provincia están en mal estado
La evolución del crédito: las tasas tendrán la última palabra
¿Pueden producirse deslizamientos de suelo en la Provincia? Lo que dicen expertos en La Plata
Presentaron "M2": cómo es el sistema digital de IA y drones de la Provincia para detectar construcciones no declaradas
Milei regresó al país y retoma la actividad política local con una visita a Mar del Plata
El platense Etcheverry no pudo con Bublik y quedó eliminado en Australia: Cerúndolo avanzó a octavos
Con el hermano del Dibu, hoy regresa el automovilismo a La Plata: temporada 2026 del TC Mouras y TCPM
Alpine presentó el A526 con el que este año correrá Franco Colapinto
En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional
Corte y confusión: circulan en contramano para esquivar la obra
El regreso de Marcelo Tinelli a la TV: con qué canal estuvo reunido
Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Los choferes de taxis presentarán en los primeros días de febrero un pedido formal de actualización tarifaria ante el Concejo Deliberante. La solicitud apunta a un aumento que ronda el 20 por ciento, mediante la eliminación de la tarifa diurna y la implementación de una tarifa única, equivalente a la que hoy se aplica en horario nocturno y es más cara.
“El sector del taxi necesita un aumento. Hace más de un año que la tarifa no se actualiza y hoy estamos muy atrasados frente a los costos”, explicó Juan Carlos Berón, titular del gremio UInión Conductores de Taxis, al señalar que en muchos casos los ingresos diarios alcanzan solo para cubrir lo básico. “Estamos muy atrasados. No se gana dinero, apenas se sobrevive”, indicó.
Actualmente rigen dos tarifas: la que se aplica de lunes a sábado durante el día y la que corresponde al horario nocturno —a partir de las 22—, los domingos y los feriados, la cual es aproximadamente un 20 por ciento más cara que la anterior.
Así, el servicio diurno tiene un valor de 1.225 pesos, con una ficha de 125 pesos cada 120 metros, mientras que por la noche asciende a 1.500 pesos y la ficha cuesta 150 pesos.
“El año pasado, hacia fin de año, desde el sindicato pedimos un aumento. Como no lo otorgaron, como alternativa solicitamos que se mantuviera de manera permanente la tarifa nocturna”, explicó el dirigente, al conformar que en los próximos días van a reiterar el pedido formal ante el cuerpo deliberativo.
Al argumentar el pedido, en el sector se aduce que la diferencia en las tarifas genera confusión y conflictos tanto entre los choferes como con los pasajeros. Por ese motivo, la mayoría plantea que se establezca un solo cuadro tarifario, válida todos los días y en todos los horarios.
LE PUEDE INTERESAR
Ola de calor en La Plata: ya rige alerta amarilla, cuáles serán los días más sofocantes y cómo cuidarse
“Muchos compañeros terminan utilizando la tarifa dos fuera del horario correspondiente. No es correcto, pero ocurre porque el sistema se presta a errores”, indicó Berón.
Desde el gremio también se conformó que el pedido será presentado apenas se retome la actividad legislativa tras el receso de verano. “Los trabajadores seguimos sosteniendo la actividad durante todo el año y necesitamos una respuesta urgente”, expresó el taxista, quien agregó: “No se trata de un aumento desmedido, sino de una corrección necesaria para seguir trabajando”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí