Alerta en Berisso por cianobacterias: precauciones y recomendaciones en las playas locales

El equipo del Parque Ambiental de Berisso informó que, tras el monitoreo realizado este jueves 22 de enero de 2026, se ha detectado una presencia significativa de cianobacterias en la zona costera. Los trabajos, que forman parte del Programa de Gestión Integral de Cianobacterias, se llevan a cabo de forma ininterrumpida desde hace seis años en conjunto con la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia y la Autoridad del Agua (ADA).

De acuerdo al reporte oficial, la situación actual presenta altas concentraciones de estos organismos en las orillas, con un aspecto visual característico similar a la "yerba disuelta". Debido a este escenario, las autoridades municipales emitieron una recomendación firme a los vecinos y turistas para que eviten el uso recreativo de las playas en las zonas afectadas, con el objetivo de prevenir complicaciones en la salud como erupciones cutáneas, cuadros gastrointestinales o irritaciones.

Cianobacterias: una amenaza silenciosa que alarma a la Región

Durante las últimas semanas, el Sistema de Alerta Temprana por Cianobacterias renovó advertencias en distintos puntos de la Provincia. La situación se replicó incluso en espacios emblemáticos como la República de los Niños.

“La señal de alerta más característica es el verde fluo del agua, pero antes puede verse el agua turbia y percibirse olor a estancado”, explicó Emiliano Stapich, fundador de la organización ambiental “Berisso Eco”. En ese sentido, advirtió que “eso ya indica que no es beneficioso tener contacto con la misma” y reforzó una recomendación clave: “nunca meterse al agua con lastimaduras o heridas”.

La proliferación de cianobacterias está directamente vinculada a altos niveles de contaminación, nutrientes en exceso y falta de oxigenación, condiciones que se potencian con el calor extremo.

Stapich señaló que uno de los puntos críticos es el sistema de filtrado, con estructuras que datan de principios del siglo XX. “Se debería realizar un rediseño integral del sistema, con mayor caudal, filtros adecuados y monitoreo”, sostuvo.

En ese contexto, uno de los focos más alarmantes es el Arroyo del Gato, cuya contaminación termina afectando a toda la cuenca. Según explicó Stapich, se trata de “un curso de agua con una contaminación superior a la del Riachuelo”, ya que recibe vuelcos cloacales, efluentes industriales, lixiviados de la Ceamse y descargas pluviales de gran parte de la Región.

“El arroyo no tiene vida porque el agua carece de oxígeno suficiente y presenta organismos coliformes de origen fecal, además de nitratos, hidrocarburos y detergentes”, detalló. En situaciones de lluvias intensas, los desbordes afectan a barrios y, finalmente, el curso desemboca sin tratamiento en el Río de la Plata, ampliando el impacto.