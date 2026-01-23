Ataque en manada en Los Hornos: qué dice el último parte médico del joven que fue amputado
Ataque en manada en Los Hornos: qué dice el último parte médico del joven que fue amputado
Estudiantes debuta ante el Rojo en el Apertura: hora, formaciones y tv
Alerta en Berisso por cianobacterias: precauciones y recomendaciones en las playas locales
VIDEO.- Rompeportones: la modalidad de robo que no da tregua en edificios de La Plata
Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector, ante una crisis de crecimiento
A modo de reajuste, choferes reiteran el pedido de unificar la tarifa de los taxis
Ola de calor en La Plata: ya rige alerta amarilla, cuáles serán los días más sofocantes y cómo cuidarse
Sin grietas: La ex mujer del pincha José Sosa, súper enamorada de un ex Lobo
Crece la comunidad brasileña en la Región: de venir a estudiar a formar una vida
Libertarios presentaron un proyecto en el Concejo para impulsar la Boleta de Única Papel
Excombatientes de La Plata denunciaron a Milei por sus dichos sobre Malvinas
Conmoción en el Teatro Argentino: una joven fue hallada sin vida en el cuarto subsuelo
Se acabó el amor: Facundo Arana y María Susini, separados tras casi dos décadas
El Banco Central compró casi US$ 300 millones en la semana y vuelven a crecer las reservas
Una gran tormenta invernal amenaza con hielo, nieve y frío a más de la mitad de Estados Unidos
Acuerdo Mercosur - UE: continúan las negociaciones en medio de intereses contrapuestos
La Plata se prepara para festejar el Año Nuevo chino: barrio chino, gastronomía, dragones y más
La mansión de Pilar y la AFA: Toviggino retiró sus caballos de noche antes de un allanamiento
Santiago Ascacibar, en el radar de Boca: la oferta que propone el Xeneize para llevarse al capitán Pincha
Música, teatro, cine y actividades al aire libre este finde en La Plata: mirá la agenda
VIDEO.- Camiones, grúas y cuatriciclos: así es el desembarco de Netflix en La Plata y a qué hora comienzan los cortes
Allanaron la comisaría Octava de La Plata: denuncian que efectivos plantaron pruebas
Un camión arrastró cables y postes en un barrio de La Plata y se fugó: "Es un peligro"
VIDEO.- A punta de pistolas y a los golpes: una pareja perpetró un violento robo en comercio de 7 y 520
"Habrá explosiones, autos prendidos fuego y 500 extras": detalles del rodaje que se hará en La Plata
Corte de luz y falta de agua en el radio de cuatro plazas céntricas de La Plata
VIDEO. Vecinos del oeste de La Plata denunciaron operativos municipales con clausuras y secuestro de mercadería a puesteros
IPENSA, 60 Años de compromiso y excelencia médica en La Plata
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
VIDEO. Un licuado de recuerdos: Vía Láctea, la esquina que marcó una época en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Unión Europea mantiene abierta la posibilidad de aplicar de forma provisional el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, aun cuando el Parlamento Europeo decidió remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la UE para una revisión legal que suspende el proceso de ratificación.
Así lo expresó la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, al cierre de una cumbre de líderes comunitarios en Bruselas. Según señaló, existe entre varios gobiernos europeos “un claro interés en garantizar que los beneficios de este acuerdo se apliquen lo antes posible”, aunque aclaró que todavía no se tomó una decisión formal.
“En resumen, estaremos listos cuando ellos estén listos”, afirmó Von der Leyen, al subrayar que la aplicación provisional solo será posible una vez que al menos uno de los países del Mercosur ratifique el tratado.
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, sostuvo que la Comisión tiene autoridad para avanzar con la puesta en marcha provisional del acuerdo y aseguró que la mayoría de los Estados miembros se inclinan por ese camino.
Sin embargo, esta alternativa encendió una fuerte polémica institucional. El Parlamento Europeo aprobó por un margen muy ajustado remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la UE, lo que impide que la cámara vote su ratificación hasta que la corte se expida, un proceso que podría extenderse durante meses o incluso más de un año.
Francia, principal referente del rechazo al tratado, advirtió que avanzar por fuera del Parlamento podría interpretarse como una vulneración democrática.
LE PUEDE INTERESAR
Una gran tormenta invernal amenaza con hielo, nieve y frío a más de la mitad de Estados Unidos
LE PUEDE INTERESAR
Trump y la “Gaza York”: rascacielos y danza de millones
El gobierno francés fue el más duro en sus cuestionamientos. La portavoz oficial, Maud Bregeon, afirmó que imponer una aplicación provisional del acuerdo “constituiría una forma de violación democrática”, en referencia al reciente voto del Parlamento Europeo.
París teme un impacto negativo sobre su sector agrícola, particularmente por el ingreso de productos sudamericanos más competitivos y con estándares sanitarios y ambientales que, según sostienen, no siempre se alinean con los de la UE.
En la vereda opuesta, Alemania y España respaldan con fuerza la rápida implementación del tratado. El canciller alemán, Friedrich Merz, calificó como “lamentable” la decisión del Parlamento y pidió avanzar sin demoras, en línea con los intereses industriales del país.
Más allá de la interna europea, el pacto con el Mercosur es considerado estratégico por Bruselas para diversificar sus vínculos comerciales y reducir su dependencia histórica de Estados Unidos, en un contexto de creciente tensión tras el inicio del segundo mandato de Donald Trump.
La UE viene cerrando acuerdos similares con Japón y México y prevé firmar uno con India en las próximas semanas. En ese esquema, el tratado con Sudamérica aparece como una pieza clave de una estrategia comercial más amplia.
En los países del Mercosur la ratificación aparece prácticamente garantizada. El bloque está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, mientras que Bolivia —recientemente incorporada— aún no forma parte del acuerdo, aunque podría sumarse en el futuro. Venezuela, con su membresía suspendida, también quedó excluida del tratado.
Así, mientras Sudamérica muestra disposición a avanzar y está expectante, Europa sigue atrapada en un complejo equilibrio entre intereses económicos, presiones políticas y disputas institucionales que mantienen al acuerdo Mercosur–UE en un permanente tire y afloje.
El acuerdo prevé la eliminación gradual de más del 90% de los aranceles sobre productos industriales y agrícolas. Permitirá, por ejemplo, una mayor exportación de automóviles, maquinaria, vinos y bebidas europeas hacia América Latina, y facilitará el ingreso a Europa de carne vacuna, aves, azúcar, arroz, miel y soja del Mercosur.
Sus defensores sostienen que creará una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de consumidores, y abaratará costos para empresas y ciudadanos.
Sus detractores, en cambio, alertan sobre el impacto en la agricultura europea y la competencia con productos importados más baratos, además de cuestionar los mecanismos de control ambiental y sanitario.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí