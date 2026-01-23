Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

El Banco Central compró casi US$ 300 millones en la semana y vuelven a crecer las reservas

Además, se registró el menor registro de riesgo país en los últimos siete años y medio

23 de Enero de 2026 | 18:01

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a cerrar una semana con saldo ampliamente comprador en el mercado cambiario. Solo entre lunes y viernes, la autoridad monetaria adquirió cerca de US$300 millones, coronando una racha de quince jornadas consecutivas de compras.

En la última rueda de la semana, el BCRA sumó US$75 millones, lo que llevó el total acumulado en enero a US$978 millones. De esta manera, el saldo mensual ya supera holgadamente los US$970 millones y consolida un ritmo de intervención que no se observaba desde hace varios años.

Como resultado de estas compras sostenidas, las reservas brutas del Banco Central alcanzaron los US$45.561 millones. Se trata del nivel más alto desde mediados de septiembre de 2021, en un contexto de mayor previsibilidad cambiaria y menor presión sobre el mercado de cambios.

Desde el Gobierno destacan que la recomposición de reservas es una de las principales anclas del programa económico, en la medida en que fortalece la posición externa y reduce los riesgos financieros en el corto y mediano plazo.

Más oferta de dólares

La ventana de compras del BCRA se explica por una mayor disponibilidad de divisas en el mercado. Por un lado, se registró un aumento en la liquidación de exportaciones del sector agropecuario, que incrementó la oferta de dólares comerciales. Por otro, la emisión de deuda por parte de empresas privadas también contribuyó a robustecer el flujo de divisas.

Este escenario permitió al Central intervenir sin generar tensiones en el tipo de cambio y acumular dólares de manera sostenida, incluso en jornadas de alto volumen operado.

Dólar mayorista y bandas cambiarias

En el cierre de la semana, el dólar mayorista avanzó $3,50, un incremento del 0,2%, y finalizó en $1.433. El volumen negociado en el segmento de contado alcanzó los US$404,3 millones, reflejando una operatoria sostenida.

En paralelo, la banda superior del régimen cambiario se ubicó en $1.554,82, lo que dejó a la cotización oficial unos $121,82 —o un 8,5%— por debajo del techo máximo habilitado para la libre flotación, un margen que refuerza la estrategia oficial de evitar saltos bruscos en el tipo de cambio.

El riesgo país en baja

La política de compras del Banco Central tuvo un efecto directo en los mercados financieros. Desde que se intensificaron las intervenciones, el riesgo país profundizó su tendencia descendente y se ubicó en 534 puntos básicos.

Se trata del nivel más bajo desde 2018, además del piso alcanzado durante la gestión de Javier Milei. La caída del indicador refleja una mejora en la percepción de riesgo por parte de los inversores, en un contexto de mayor orden fiscal, estabilidad cambiaria y fortalecimiento de las reservas.

Movimientos del Tesoro y señales fiscales

En este contexto, analistas de Max Capital detectaron que el Tesoro Nacional habría comprado US$279 millones el pasado 19 de enero y sugirieron que esas operaciones se habrían realizado directamente al BCRA y no en el mercado.

Según explicaron, el Central estaría comprando dólares a un ritmo mayor al previsto y luego transfiriendo parte de esas divisas al Tesoro, que enfrenta vencimientos con organismos multilaterales en las próximas semanas y busca reforzar su posición en moneda extranjera.

En paralelo, se observó una reducción de los depósitos en pesos del Ministerio de Economía, lo que podría obligar al equipo económico a refinanciar el 100% de los vencimientos de deuda en moneda local en las próximas licitaciones, recomponer su stock de fondos en el Banco Central o recurrir a la distribución de dividendos, como ocurrió en 2025.

