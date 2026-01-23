El PJ, todavía sin padrón oficial y un nuevo amague de ir a interna

El peronismo bonaerense sigue en ebullición. Hay disputas abiertas por varios costados y no se termina de despejar el camino para alcanzar una lista única que evite la interna prevista para el 15 de marzo.

En un contexto plagado por las desconfianzas mutuas que se prodigan el sector de Axel Kicillof y La Cámpora, el padrón que se prevé utilizar para los comicios sigue sin hacerse oficial. La página web del PJ bonaerense seguía sin hacer público el listado a pesar de que comenzó a correr el plazo para cumplir con ese trámite.

De acuerdo a los trascendidos que circulaban en fuentes del peronismo, la demora tenía que ver con una disputa abierta entre el sector de Kicillof y La Cámpora por la inclusión de cerca de 50 nuevas afiliaciones correspondientes a La Matanza.

Las nuevas fichas eran objetadas por el camporismo, en medio de la tensa relación que existe entre la vicegobernadora Verónica Magario, oriunda de ese distrito, y el sector que lidera Máximo Kirchner, cuyo referente en el distrito es Facundo Tignanelli, presidente del bloque de diputados provinciales.

Mientras tanto, aparecieron ayer nuevas denuncias. El Movimiento Evita, sector que lidera Emilio Pérsico, dejó trascender que le estarían impidiendo presentar una lista propia por fuera de la disputa central entre el kicillofismo y el kirchnerismo duro.

El evitismo pretende competir con la intendenta de Moreno, Mariel Fernández. Actualmente es la vicepresidenta segunda del partido.

Fernández se venía mostrando como una dirigente aliada al kirchnerismo, pero el cierre de listas para las elecciones nacionales de octubre dejó secuelas. La jefa comunal impulsó la reelección de Leonardo Grosso, pero Máximo Kirchner le cerró la puerta. Desde ese entonces, la relación quedó prácticamente rota.

En el Evita sospechan de que estas idas y vueltas para presentar la lista sería el anticipo de que, luego, se buscaría no habilitarla.

DESORDEN

El peronismo, mientras tanto, sigue sin poder ordenarse mientras corren los plazos. El 8 de febrero es el último día para presentar listas y por lo que se sabe, las conversaciones para evitar la interna no avanzan.

Kicillof está plantado en que el próximo presidente del PJ bonaerense que reemplace a Máximo Kirchner debe estar alineado a su proyecto presidencial.

Promueve a la vicegobernadora Magario como carta principal, aunque no se descarta que en un esquema de unidad tome volumen la figura del intendente de La Plata, Julio Alak. Mientras tanto, mandó a sus dirigentes locales a que armen listas en sus distritos ante la eventualidad de que no haya acuerdo y se abra la competencia.

El kirchnerismo no quiere ceder ese espacio. Si bien es un hecho que Máximo Kirchner no irá por un nuevo mandato, los trascendidos más firmes indican que propondría al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, un dirigente cercano al camporismo y que reporta a Martín Insaurralde.

Ese escenario todavía no tiene un punto de síntesis. Y ahora, para sumar a la incertidumbre, se añadió la posibilidad de que el Movimiento Evita se anote en la disputa.

Incluso hay otra alternativa en danza: que el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, duramente enfrentado con el kirchnerismo, también sea de la partida.