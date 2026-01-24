La “fiebre del oro” ante la incertidumbre política

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento
El precio del oro y la plata operó el viernes cerca de niveles récord, impulsado por la búsqueda de activos de refugio frente a la incertidumbre política en Estados Unidos y las dudas sobre la independencia de la Reserva Federal (Fed). El oro se aproximó a los 5.000 dólares por onza, mientras que la plata rondó los 100 dólares.
Según analistas del mercado, la combinación de riesgos geopolíticos y un escenario político inestable en la principal economía del mundo sostiene la demanda de metales preciosos. “Los riesgos geopolíticos y una presidencia estadounidense atípica mantienen elevada la demanda del oro”, explicó Kathleen Brooks, analista de XTB.
Durante la semana, los precios habían recibido un impulso adicional tras las declaraciones del presidente Donald Trump sobre Groenlandia y sus amenazas de aplicar nuevos aranceles a países que se opusieran a sus políticas. Si bien el miércoles, en el Foro Económico Mundial de Davos, el mandatario moderó su discurso y descartó el uso de la fuerza militar o de medidas arancelarias coercitivas, el oro continuó con su tendencia alcista.
Los cambios frecuentes de postura de la administración estadounidense alimentan un clima de incertidumbre que llevó a los inversores a alejarse del dólar y de los bonos del Tesoro, favoreciendo a los activos considerados refugio.
A este contexto se suman las preocupaciones por una eventual injerencia política en la Reserva Federal. “Los temores sobre una Fed bajo influencia contribuyen al alza de los metales preciosos y presionan a la baja al dólar”, señaló Stephen Innes, de SPI Asset Management.
En ese marco, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación vinculada al presidente de la Fed, Jerome Powell, en relación con audiencias sobre obras de renovación de la sede del organismo. Powell calificó esas acciones como un “pretexto” para desplazarlo del cargo.
Además, el mercado busca cobertura frente a la inflación y el elevado nivel de endeudamiento de los Estados, factores que refuerzan el atractivo del oro y la plata.
El oro se ubicaba al cierre de esta edición en 4.928,17 dólares la onza, luego de haber alcanzado un máximo histórico de 4.967,34 dólares. En tanto, la plata subía un 2,39%, hasta 98,54 dólares la onza, cerca de su récord intradiario de 99,38 dólares, impulsada también por la demanda industrial.
