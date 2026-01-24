Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero

Política y Economía |Rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional

Guiño de Kicillof a una cumbre gremial llamada por Barrionuevo

Envió a su ministro político a un acto convocado por el líder gastronómico. Acercamiento a la CGT de cara a la pelea hacia 2027

Guiño de Kicillof a una cumbre gremial llamada por Barrionuevo

barrionuevo junto a acuña y el kicillofista Carlos bianco / X

24 de Enero de 2026 | 02:05
Edición impresa

El histórico sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo encabezó ayer la tradicional cumbre que realiza todos los años en Mar del Plata. Asistieron dirigentes de diversos sindicatos y el denominador común fueron las críticas al gobierno de Javier Milei.

Pero ese perfil que alcanzó la actividad no fue el dato más jugoso. Entre los presentes, y en la cabecera de la mesa junto a Barrionuevo y Carlos Acuña, estuvo el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. También participaron Julio Piumato (Judiciales) y Omar Maturano (La Fraternidad), entre otros.

Se trató de un gesto concreto del sector de Axel Kicillof, que desde hace largos meses mantiene contactos fluidos con distintas organizaciones gremiales. De hecho, a fin de año fue recibido por la cúpula de la CGT.

“El gobierno, antes de reformar nada, tiene que poner en marcha la economía del país. No lo ha hecho. Lleva dos años y Milei no ha hecho nada. Lo único que hace es seguir endeudándose”, sostuvo Barrionuevo al rechazar la reforma laboral.

“Este es el país del endeudamiento. Seguimos pidiendo. Y para pagar deudas tenés que producir, pero el país no está produciendo”, abundó en sus cuestionamientos a la administración de Javier Milei.

Los paneles centrales que funcionaron en la previa del almuerzo abordaron la reforma laboral y la situación económica del país. Uno de los oradores fue el economista Martín Redrado.

LE PUEDE INTERESAR

La AFA bajo la lupa: los millones que se habrían gastado con facturas falsas

LE PUEDE INTERESAR

La “fiebre del oro” ante la incertidumbre política

GESTOS

Claro que el almuerzo tuvo sus condimentos políticos. Bianco, ministro de Gobierno provincial y uno de los dirigentes de mayor confianza de Kicillof, se acercó al Hotel Presidente Perón, que pertenece a la UTHGRA, y se fotografió con Barrionuevo y con el ex triunviro de la CGT Carlos Acuña.

La CGT y Kicillof mantienen una relación desde hace tiempo, a punto tal que la central sindical se inclina por la figura del gobernador en la interna con el kirchnerismo por el control del PJ.

A fines de diciembre, la plana mayor de la CGT recibió en su sede al gobernador para analizar los alcances del proyecto de reforma laboral, al que definieron como “regresivo, flexibilizador y precarizador”.

En esa oportunidad destacaron la “importancia del rol de Kicillof en el escenario federal, en tanto gobernador de la provincia más grande y poblada del país, para fortalecer el trabajo conjunto con los gobernadores”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix

La Plata: se conoció el video de la salvaje agresión que terminó con un joven amputado

La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará

Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis

Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo

Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos

Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
+ Leidas

Presentó a Errecalde y finalizó el mercado

A modo de reajuste, choferes reiteran el pedido de unificar la tarifa de los taxis

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento

Crece la comunidad brasileña en la Región: de venir a estudiar a formar una vida

Alerta en Berisso por cianobacterias: precauciones y recomendaciones en las playas locales

El PJ, todavía sin padrón oficial y un nuevo amague de ir a interna

VIDEO. Estudiantes: el campeón reaccionó a tiempo

Ahora sí, Marcos Rojo más cerca del Pincha
Últimas noticias de Política y Economía

Casi US$300 millones: las compras del Central en la semana

El Presidente viaja a Mardel y se suma al Tour de la Gratitud

El PJ, todavía sin padrón oficial y un nuevo amague de ir a interna

La AFA bajo la lupa: los millones que se habrían gastado con facturas falsas
Espectáculos
Valentino: adiós al último gran diseñador italiano
“¿Y dónde está Gaby?”: la sorpresa que Sabatini le dio a un actor platense
Archivaron la causa contra Julio Iglesias
Martitegui cruzó a Icardi por “MasterChina”: “Es el show de Wanda”
Tras su cruce con Wanda, Icardi recibió la peor noticia sobre su carrera
Policiales
Zona Norte bajo asedio: más robos y vecinos que ya no denuncian
Qué investiga la Justicia en la comisaría Octava
VIDEO. Caos en la avenida 122 tras un choque múltiple que terminó con heridos
VIDEO. Forzaron el portón de otro edificio
El drama vecinal detrás del ataque en Los Hornos
Deportes
VIDEO. Estudiantes: el campeón reaccionó a tiempo
“No estuvimos sueltos en el primer tiempo”
Boca a fondo por el Ruso con una oferta tentadora
El TAS falló a favor de Verón y volvió a su cargo
Ilusiones renovadas: el Lobo debuta ante Racing
Información General
Los números de la suerte del sábado 24 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Tatuajes solares: la moda que deja marcas para siempre
Hantavirus: confirman otra muerte y ya son 5 los decesos en la Provincia
Los números de la suerte del viernes 23 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla