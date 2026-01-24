Guiño de Kicillof a una cumbre gremial llamada por Barrionuevo

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento
Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento
Envió a su ministro político a un acto convocado por el líder gastronómico. Acercamiento a la CGT de cara a la pelea hacia 2027
El histórico sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo encabezó ayer la tradicional cumbre que realiza todos los años en Mar del Plata. Asistieron dirigentes de diversos sindicatos y el denominador común fueron las críticas al gobierno de Javier Milei.
Pero ese perfil que alcanzó la actividad no fue el dato más jugoso. Entre los presentes, y en la cabecera de la mesa junto a Barrionuevo y Carlos Acuña, estuvo el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. También participaron Julio Piumato (Judiciales) y Omar Maturano (La Fraternidad), entre otros.
Se trató de un gesto concreto del sector de Axel Kicillof, que desde hace largos meses mantiene contactos fluidos con distintas organizaciones gremiales. De hecho, a fin de año fue recibido por la cúpula de la CGT.
“El gobierno, antes de reformar nada, tiene que poner en marcha la economía del país. No lo ha hecho. Lleva dos años y Milei no ha hecho nada. Lo único que hace es seguir endeudándose”, sostuvo Barrionuevo al rechazar la reforma laboral.
“Este es el país del endeudamiento. Seguimos pidiendo. Y para pagar deudas tenés que producir, pero el país no está produciendo”, abundó en sus cuestionamientos a la administración de Javier Milei.
Los paneles centrales que funcionaron en la previa del almuerzo abordaron la reforma laboral y la situación económica del país. Uno de los oradores fue el economista Martín Redrado.
Claro que el almuerzo tuvo sus condimentos políticos. Bianco, ministro de Gobierno provincial y uno de los dirigentes de mayor confianza de Kicillof, se acercó al Hotel Presidente Perón, que pertenece a la UTHGRA, y se fotografió con Barrionuevo y con el ex triunviro de la CGT Carlos Acuña.
La CGT y Kicillof mantienen una relación desde hace tiempo, a punto tal que la central sindical se inclina por la figura del gobernador en la interna con el kirchnerismo por el control del PJ.
A fines de diciembre, la plana mayor de la CGT recibió en su sede al gobernador para analizar los alcances del proyecto de reforma laboral, al que definieron como “regresivo, flexibilizador y precarizador”.
En esa oportunidad destacaron la “importancia del rol de Kicillof en el escenario federal, en tanto gobernador de la provincia más grande y poblada del país, para fortalecer el trabajo conjunto con los gobernadores”.
