Agenda regional

néstor gómez y lara fichera se presentan mañana a las 19 en el playón de estación provincial

■ HOY

MÚSICA

Fran Cos.- A las 21 en La Ferretería, 57 entre 11 y 12, presenta “Los caminos del sol”. A la gorra.

Milonga La Simone.- De las 19 a las 22 en la rambla de Av. Arana entre 6 y Centenario, Villa Elisa. Clase guiada por Tonia Ramírez y Pamela Galinski, y después el despliegue musical de Nico Típico. Gratis.

Festi Pura.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61, con @sonamuh, @pelo_punk, @suburbana._, @doctorpanicoyellegadodemidas, #dientedeleon y @gregorioindie. Gratis.

Ciclo un verano.- A las 21 en Guajira, 49 entre 4 y 5, con @chicobruja_ + @solda.solda.solda + @vencejos_ . Gratis.

Cena show con karaoke.- A las 22 en G, 71 entre 17 y 18.

Natalio Sued Cuarteto.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 nº 52, City Bell, a cargo de Sued / Garvie / De Lassaletta / Merlo.

Marcianos de Rita.- A las 22 en C.C. Lobos, 13 entre 526 y 527.

Gatos afuera.- A las 20 en Ciudad de Gatos, 17 y 71, con FT Nuevos Vientos; S-Rico; y Recreo Uruguayo. Gratis.

Fiesta Órbita.- A las 24 en Ciudad de Gatos, 17 y 71, con Rhoma, Big Mike y perfos.

TEATRO

Sociedad Platense de Stand Up.- A las 22 en Tres Empanadas Comedia, 43 y 22, show a la gorra con Checho Falco, Bea Malvaso y Rubén Vaena.

CINE

Intensamente 2.- A las 19 en el Club San Jorge de 424 y 8, Villa Elisa, en el marco del ciclo Cine en los barrios. Gratis.

LITERARIAS

Sabrina Ameghino: Contra la Corriente.- A las 19 en Centro Cultural La Vieja Estación, Alberdi y Sidoti, Ensenada, se presentará el libro que cuenta con el relato en primera persona de Sabrina y también testimonios de colegas, amigos y familia, con el prólogo de Santiago Lange y fotos que retratan toda su carrera. La presentación estará a cargo de sus autores, Gastón Luppi y Pedro Garay, y de Sabrina Ameghino. Gratis.

ACTIVIDADES

Feria del playón.- Desde las 18 en 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño. Gratis.

Playón abierto.- Desde las 18 en 17 y 71. Disfrutá de las tardecitas de verano en el playón de la Estación. Gratis.

Abracadabra y HabitARTE.- Hoy de 10 a 18 en Museo Municipal de Arte -MUMART- del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, se pueden visitar las muestras colectivas con entrada gratuita. También se puede visitar sábados y domingos.

■ MAÑANA

MÚSICA

Daniel Chappet y Nacho Stoppani.- A las 21 en Miraflores, 8 Nº 1330, una propuesta musical que se mueve entre el candombe, el folclore, el tango y los aires del Brasil, con el piano de Stoppani y la armónica cromática de Chappet. Gratis.

Festi Pura.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61, con @lautaro.lml y @abedul.musica. Gratis.

Never sleep solidario.- A la medianoche en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61, con @trachsler.arg, @sp0r3x, @im.cordoba, @thrinax_ y @__maruntttt. Además, stands a cargo de @avecesbardeo, @bancame.un.blast y @felipe.bernardo.ramallo. Entrada: alimentos no perecederos, ropa o un juguete.

Mr Collins, tributo a Phil Collins + Genesis.- A las 21.30 en el playón de Meridiano V, 17 y 71. Gratis.

Trío Oriental.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 Nº 52, City Bell, a cargo de Fattoruso/ Maza / Miodownik.

Ciclo un verano.- A las 21 en Guajira, 49 entre 4 y 5, con @carmensanchezviamonte (set acústico), @sofiacardich y @vickypuga_.

Milonga de la Plaza: edición verano.- De 21 a 1 en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, 19 y 51. Musicaliza la TDJ invitada: Paula Morales. Organizan: Fernando Napoliello, Kike Rilo, Roge Díaz y Martín Pérez León. A la gorra.

Jam de jazz.- A las 21 en La Bicicletería, 40 y 117. Abren: Joky Satragni en batería, Emiliano López en piano, Victoria Loaiza en guitarra y Felipe Gómez en contrabajo. Y después emieza la jam. Gratis: no te olvides de llevar tu instrumento.

Néstor Gómez + Lara Fichera.- A las 19 en el playón de 17 y 71. A la gorra.

Jam de blues LP.- A las 20 en Tom Craft Beer, diagonal 74 Nº 1586. Gratis: no olvides de llevar tu instrumento.

Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.

Roda de Samba.- A las 21 en Casabar City Bell. Celebrando el primer aniversario, habrá música en vinilo con Acha DJ y cocina de Cantilo al medio.

Fiesta de todos los tiempos.- A las 21 en La Ferretería, 57 entre 11 y 12, cena y baile a cargo del DJ Pablo Paoli.

Factory Freak.- A las 24 en Ciudad de Gatos, 17 y 71, con Mabel, Franco Galán y Dr. Low.

TEATRO

Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, espectáculo de humor y transformismo. Moria Casán, Susana Giménez, Lía Crucet y otros personajes que desfilan por el escenario.

CINE

Sonic 2 .- A las 19 y en la plaza Juan Manuel de Rosas de 424 y 222, El Peligro. Gratis. En el marco del ciclo Cine en los barrios.

LITERARIAS

El arte de contar cuentos.- De 11 a 13 en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, 19 y 51, a cargo de Claudio Ledesma. Un taller para explorar la palabra dicha, la voz, el cuerpo y la presencia, y descubrir cómo la narración oral se vuelve experiencia compartida. Cupos limitados. Inscripciones +54 9 11 5825 4210 / claudiocuentos@gmail.com

ACTIVIDADES

Cultura en el Río en Ensenada.- Desde las 18 en el Mirador Néstor Kirchner, Cno. Alte. Brown y diagonal 74. Habrá: clase de salsa con Aldi y Javi de Fuego Latino; Bachata con Yanel y Aldi; Tambores Tintos; Dúo Lazos; Stylo Cumbia y Damaris. Además, food trucks y feria de artesanos. Gratis.

Walking Tour.- A las 18 con salida desde el Eje Fundacional: duración dos horas. Se desarrollará desde Plaza Moreno hasta Plaza San Martín, e incluye relatos que forman parte del imaginario platense. A lo largo del circuito, titulado “Mitos y Leyendas”, se abordarán historias vinculadas a la Piedra Fundacional, los túneles secretos y el simbolismo masónico, además de leyendas tradicionales, como la Casa de los 40 días y la Bruja de Tolosa. Gratis.

Museo del Automóvil y ramos generales.- De 15 a 19 en 1 entre 34 y 35.

Feria del playón.- Desde las 18 en 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño. Gratis.

■ DOMINGO

MÚSICA

Travesía musical: un viaje en piano y violín de Rusia a Argentina.- A las 21 en Desafinado Club, Diagonal 93 n 52, City Bell, a cargo de la familia Semikin, Monasypova y Semikin: padres e hijo al escenario.

Solo Spinetta.- A las 19 en el playón de 17 y 71. Temas de Spinetta. A la gorra.

Amy Love.- A las 20.30 en el playón de 17 y 71. Temas de Amy Winehouse, con Pilar Salinas en voz, Omar Gomez en bajo, Emy Pérez Diez en piano y Julián Formica en batería. A la gorra.

CINE

La noche sin mí.- A las 20.30 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de María Laura Berch y Laura Chiambrando. Gratis.

Minúsculo 2.- A las 20 en Biblioteca Popular Mafalda y Libertad, diagonal 145 y 414 Bis, Arturo Segui. Gratis. En el marco del ciclo de cine caminante.

ACTIVIDADES

Walking Tour: Ciudad soñada.- A las 18.30 desde la Piedra Fundacional de Plaza Moreno y avanza hacia Plaza San Martín, atravesando sitios icónicos como la Catedral, el Teatro Argentino, el Palacio de la Legislatura, el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y la Casa de Gobierno. Gratis.

Museo del Automóvil y ramos generales.- De 15 a 19 en 1 entre 34 y 35.

Cultura en el Río en Ensenada.- Desde las 18 en el Mirador Néstor Kirchner, Cno. Alte. Brown y diagonal 74. Habrá: Guerreras K-Pop (infantil); Comparsa fantasía; Milene Dibene; Metroblues; Llevatelo 87; Nico Nievas. Además, food trucks y feria de artesanos. Gratis.