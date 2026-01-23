Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero

Espectáculos

Agenda regional

Agenda regional

néstor gómez y lara fichera se presentan mañana a las 19 en el playón de estación provincial

23 de Enero de 2026 | 02:07
Edición impresa

■ HOY

MÚSICA

Fran Cos.- A las 21 en La Ferretería, 57 entre 11 y 12, presenta “Los caminos del sol”. A la gorra.

LE PUEDE INTERESAR

Agenda porteña

LE PUEDE INTERESAR

Cartelera de Mar del Plata

Milonga La Simone.- De las 19 a las 22 en la rambla de Av. Arana entre 6 y Centenario, Villa Elisa. Clase guiada por Tonia Ramírez y Pamela Galinski, y después el despliegue musical de Nico Típico. Gratis.

Festi Pura.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61, con @sonamuh, @pelo_punk, @suburbana._, @doctorpanicoyellegadodemidas, #dientedeleon y @gregorioindie. Gratis.

Ciclo un verano.- A las 21 en Guajira, 49 entre 4 y 5, con @chicobruja_ + @solda.solda.solda + @vencejos_ . Gratis.

Cena show con karaoke.- A las 22 en G, 71 entre 17 y 18.

Natalio Sued Cuarteto.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 nº 52, City Bell, a cargo de Sued / Garvie / De Lassaletta / Merlo.

Marcianos de Rita.- A las 22 en C.C. Lobos, 13 entre 526 y 527.

Gatos afuera.- A las 20 en Ciudad de Gatos, 17 y 71, con FT Nuevos Vientos; S-Rico; y Recreo Uruguayo. Gratis.

Fiesta Órbita.- A las 24 en Ciudad de Gatos, 17 y 71, con Rhoma, Big Mike y perfos.

TEATRO

Sociedad Platense de Stand Up.- A las 22 en Tres Empanadas Comedia, 43 y 22, show a la gorra con Checho Falco, Bea Malvaso y Rubén Vaena.

CINE

Intensamente 2.- A las 19 en el Club San Jorge de 424 y 8, Villa Elisa, en el marco del ciclo Cine en los barrios. Gratis.

LITERARIAS

Sabrina Ameghino: Contra la Corriente.- A las 19 en Centro Cultural La Vieja Estación, Alberdi y Sidoti, Ensenada, se presentará el libro que cuenta con el relato en primera persona de Sabrina y también testimonios de colegas, amigos y familia, con el prólogo de Santiago Lange y fotos que retratan toda su carrera. La presentación estará a cargo de sus autores, Gastón Luppi y Pedro Garay, y de Sabrina Ameghino. Gratis.

ACTIVIDADES

Feria del playón.- Desde las 18 en 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño. Gratis.

Playón abierto.- Desde las 18 en 17 y 71. Disfrutá de las tardecitas de verano en el playón de la Estación. Gratis.

Abracadabra y HabitARTE.- Hoy de 10 a 18 en Museo Municipal de Arte -MUMART- del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, se pueden visitar las muestras colectivas con entrada gratuita. También se puede visitar sábados y domingos.

 

■ MAÑANA

MÚSICA

Daniel Chappet y Nacho Stoppani.- A las 21 en Miraflores, 8 Nº 1330, una propuesta musical que se mueve entre el candombe, el folclore, el tango y los aires del Brasil, con el piano de Stoppani y la armónica cromática de Chappet. Gratis.

Festi Pura.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61, con @lautaro.lml y @abedul.musica. Gratis.

Never sleep solidario.- A la medianoche en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61, con @trachsler.arg, @sp0r3x, @im.cordoba, @thrinax_ y @__maruntttt. Además, stands a cargo de @avecesbardeo, @bancame.un.blast y @felipe.bernardo.ramallo. Entrada: alimentos no perecederos, ropa o un juguete.

Mr Collins, tributo a Phil Collins + Genesis.- A las 21.30 en el playón de Meridiano V, 17 y 71. Gratis.

Trío Oriental.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 Nº 52, City Bell, a cargo de Fattoruso/ Maza / Miodownik.

Ciclo un verano.- A las 21 en Guajira, 49 entre 4 y 5, con @carmensanchezviamonte (set acústico), @sofiacardich y @vickypuga_.

Milonga de la Plaza: edición verano.- De 21 a 1 en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, 19 y 51. Musicaliza la TDJ invitada: Paula Morales. Organizan: Fernando Napoliello, Kike Rilo, Roge Díaz y Martín Pérez León. A la gorra.

Jam de jazz.- A las 21 en La Bicicletería, 40 y 117. Abren: Joky Satragni en batería, Emiliano López en piano, Victoria Loaiza en guitarra y Felipe Gómez en contrabajo. Y después emieza la jam. Gratis: no te olvides de llevar tu instrumento.

Néstor Gómez + Lara Fichera.- A las 19 en el playón de 17 y 71. A la gorra.

Jam de blues LP.- A las 20 en Tom Craft Beer, diagonal 74 Nº 1586. Gratis: no olvides de llevar tu instrumento.

Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.

Roda de Samba.- A las 21 en Casabar City Bell. Celebrando el primer aniversario, habrá música en vinilo con Acha DJ y cocina de Cantilo al medio.

Fiesta de todos los tiempos.- A las 21 en La Ferretería, 57 entre 11 y 12, cena y baile a cargo del DJ Pablo Paoli.

Factory Freak.- A las 24 en Ciudad de Gatos, 17 y 71, con Mabel, Franco Galán y Dr. Low.

TEATRO

Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, espectáculo de humor y transformismo. Moria Casán, Susana Giménez, Lía Crucet y otros personajes que desfilan por el escenario.

CINE

Sonic 2 .- A las 19 y en la plaza Juan Manuel de Rosas de 424 y 222, El Peligro. Gratis. En el marco del ciclo Cine en los barrios.

LITERARIAS

El arte de contar cuentos.- De 11 a 13 en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, 19 y 51, a cargo de Claudio Ledesma. Un taller para explorar la palabra dicha, la voz, el cuerpo y la presencia, y descubrir cómo la narración oral se vuelve experiencia compartida. Cupos limitados. Inscripciones +54 9 11 5825 4210 / claudiocuentos@gmail.com

ACTIVIDADES

Cultura en el Río en Ensenada.- Desde las 18 en el Mirador Néstor Kirchner, Cno. Alte. Brown y diagonal 74. Habrá: clase de salsa con Aldi y Javi de Fuego Latino; Bachata con Yanel y Aldi; Tambores Tintos; Dúo Lazos; Stylo Cumbia y Damaris. Además, food trucks y feria de artesanos. Gratis.

Walking Tour.- A las 18 con salida desde el Eje Fundacional: duración dos horas. Se desarrollará desde Plaza Moreno hasta Plaza San Martín, e incluye relatos que forman parte del imaginario platense. A lo largo del circuito, titulado “Mitos y Leyendas”, se abordarán historias vinculadas a la Piedra Fundacional, los túneles secretos y el simbolismo masónico, además de leyendas tradicionales, como la Casa de los 40 días y la Bruja de Tolosa. Gratis.

Museo del Automóvil y ramos generales.- De 15 a 19 en 1 entre 34 y 35.

Feria del playón.- Desde las 18 en 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño. Gratis.

 

■ DOMINGO

MÚSICA

Travesía musical: un viaje en piano y violín de Rusia a Argentina.- A las 21 en Desafinado Club, Diagonal 93 n 52, City Bell, a cargo de la familia Semikin, Monasypova y Semikin: padres e hijo al escenario.

Solo Spinetta.- A las 19 en el playón de 17 y 71. Temas de Spinetta. A la gorra.

Amy Love.- A las 20.30 en el playón de 17 y 71. Temas de Amy Winehouse, con Pilar Salinas en voz, Omar Gomez en bajo, Emy Pérez Diez en piano y Julián Formica en batería. A la gorra.

CINE

La noche sin mí.- A las 20.30 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de María Laura Berch y Laura Chiambrando. Gratis.

Minúsculo 2.- A las 20 en Biblioteca Popular Mafalda y Libertad, diagonal 145 y 414 Bis, Arturo Segui. Gratis. En el marco del ciclo de cine caminante.

ACTIVIDADES

Walking Tour: Ciudad soñada.- A las 18.30 desde la Piedra Fundacional de Plaza Moreno y avanza hacia Plaza San Martín, atravesando sitios icónicos como la Catedral, el Teatro Argentino, el Palacio de la Legislatura, el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y la Casa de Gobierno. Gratis.

Museo del Automóvil y ramos generales.- De 15 a 19 en 1 entre 34 y 35.

Cultura en el Río en Ensenada.- Desde las 18 en el Mirador Néstor Kirchner, Cno. Alte. Brown y diagonal 74. Habrá: Guerreras K-Pop (infantil); Comparsa fantasía; Milene Dibene; Metroblues; Llevatelo 87; Nico Nievas. Además, food trucks y feria de artesanos. Gratis.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

néstor gómez y lara fichera se presentan mañana a las 19 en el playón de estación provincial

carmen sánchez viamonte, mañana, en ciclo un verano

marcianos de rita

“la noche sin mí”

Guía de cines

Cartelera de Mar del Plata

Agenda porteña

Agenda regional

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix

La Plata: se conoció el video de la salvaje agresión que terminó con un joven amputado

La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará

Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis

Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo

Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos

Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
+ Leidas

VIDEO. Un licuado de recuerdos: Vía Láctea, la esquina que marcó una época en La Plata

Debuta Estudiantes: el campeón inicia el Apertura

En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional

Alquileres para universitarios: más consultas y apuesta a febrero

El Lobo tiene equipo para recibir a Racing

El León busca un central y posa los ojos en un jugador del Inter de Milán

Corte y confusión: circulan en contramano para esquivar la obra

VIDEO.- Camiones, grúas y cuatriciclos: así es el desembarco de Netflix en La Plata y a qué hora comienzan los cortes
Últimas noticias de Espectáculos

"Habrá explosiones, autos prendidos fuego y 500 extras": detalles del rodaje que se hará en La Plata

Duro momento de Mauro Icardi: Wanda Nara filtró su número

Suspenso extremo: descubrí la serie de Netflix que marca tendencia entre mentiras, culpas, presente y pasado

El regreso de Marcelo Tinelli a la TV: con qué canal estuvo reunido 
La Ciudad
Presentaron "M2": cómo es el sistema digital de IA y drones de la Provincia para detectar construcciones no declaradas
"Habrá explosiones, autos prendidos fuego y 500 extras": detalles del rodaje que se hará en La Plata
VIDEO.- Camiones, grúas y cuatriciclos: así es el desembarco de Netflix en La Plata y a qué hora comienzan los cortes
Un camión arrastró cables y postes en un barrio de La Plata y se fugó: "Es un peligro"
Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero
Deportes
Con el hermano del Dibu, hoy regresa el automovilismo a La Plata: temporada 2026 del TC Mouras y TCPM
En febrero aumenta la cuota social en Estudiantes: nuevos valores y qué beneficios hay
El platense Etcheverry no pudo con Bublik y quedó eliminado en Australia: Cerúndolo avanzó a octavos
Julio Campante, el primer león que rugió en la tribuna, en la radio y en la tele
Alpine presentó el A526 con el que este año correrá Franco Colapinto
Policiales
VIDEO.- A punta de pistolas y a los golpes: una pareja perpetró un violento robo en comercio de 7 y 520
VIDEO. Inimputables, bajo custodia: feroz ataque en manada en Los Hornos
Yanina Correa: misterio a un mes de su desaparición
Denuncian por abuso a un ex jugador de Boca
Bastián sigue grave y hay preocupación: “Oremos”
Información General
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Tatuajes solares: la moda que deja marcas para siempre
Hantavirus: confirman otra muerte y ya son 5 los decesos en la Provincia
Los números de la suerte del viernes 23 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Tras la protesta de Astilleros: como seguirá la discusión por el aumento salarial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla