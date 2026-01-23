Agenda regional

VIDEO.- Camiones, grúas y cuatriciclos: así es el desembarco de Netflix en La Plata y a qué hora comienzan los cortes
VIDEO.- Camiones, grúas y cuatriciclos: así es el desembarco de Netflix en La Plata y a qué hora comienzan los cortes
VIDEO.- A punta de pistolas y a los golpes: una pareja perpetró un violento robo en comercio de 7 y 520
Un informe asegura que más de la mitad de las rutas nacionales que pasan por la Provincia están en mal estado
Un camión arrastró cables y postes en un barrio de La Plata y se fugó: "Es un peligro"
VIDEO. Un licuado de recuerdos: Vía Láctea, la esquina que marcó una época en La Plata
"Habrá explosiones, autos prendidos fuego y 500 extras": detalles del rodaje que se hará en La Plata
Pedido de informes a Magario y Alak por el caso de presuntos abusos en el Senado bonaerense
Presentaron "M2": cómo es el sistema digital de IA y drones de la Provincia para detectar construcciones no declaradas
El platense Etcheverry no pudo con Bublik y quedó eliminado en Australia: Cerúndolo avanzó a octavos
Con el hermano del Dibu, hoy regresa el automovilismo a La Plata: temporada 2026 del TC Mouras y TCPM
Alpine presentó el A526 con el que este año correrá Franco Colapinto
En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional
Corte y confusión: circulan en contramano para esquivar la obra
El regreso de Marcelo Tinelli a la TV: con qué canal estuvo reunido
Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero
Julio Campante, el primer león que rugió en la tribuna, en la radio y en la tele
Milei zafó de pagar la membresía al sumarse el nuevo “club” por la paz
Suspenso extremo: descubrí la serie de Netflix que marca tendencia entre mentiras, culpas, presente y pasado
Alquileres para universitarios: más consultas y apuesta a febrero
Los nominados a los Oscar: “Pecadores”, récord y “Belén”, afuera
En febrero aumenta la cuota social en Estudiantes: nuevos valores y qué beneficios hay
Reacción de Maxi López por la tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi
IPENSA, 60 Años de compromiso y excelencia médica en La Plata
Advertencias médicas en el país por los casos de “súper gripe”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
■ HOY
MÚSICA
Fran Cos.- A las 21 en La Ferretería, 57 entre 11 y 12, presenta “Los caminos del sol”. A la gorra.
LE PUEDE INTERESAR
Agenda porteña
LE PUEDE INTERESAR
Cartelera de Mar del Plata
Milonga La Simone.- De las 19 a las 22 en la rambla de Av. Arana entre 6 y Centenario, Villa Elisa. Clase guiada por Tonia Ramírez y Pamela Galinski, y después el despliegue musical de Nico Típico. Gratis.
Festi Pura.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61, con @sonamuh, @pelo_punk, @suburbana._, @doctorpanicoyellegadodemidas, #dientedeleon y @gregorioindie. Gratis.
Ciclo un verano.- A las 21 en Guajira, 49 entre 4 y 5, con @chicobruja_ + @solda.solda.solda + @vencejos_ . Gratis.
Cena show con karaoke.- A las 22 en G, 71 entre 17 y 18.
Natalio Sued Cuarteto.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 nº 52, City Bell, a cargo de Sued / Garvie / De Lassaletta / Merlo.
Marcianos de Rita.- A las 22 en C.C. Lobos, 13 entre 526 y 527.
Gatos afuera.- A las 20 en Ciudad de Gatos, 17 y 71, con FT Nuevos Vientos; S-Rico; y Recreo Uruguayo. Gratis.
Fiesta Órbita.- A las 24 en Ciudad de Gatos, 17 y 71, con Rhoma, Big Mike y perfos.
TEATRO
Sociedad Platense de Stand Up.- A las 22 en Tres Empanadas Comedia, 43 y 22, show a la gorra con Checho Falco, Bea Malvaso y Rubén Vaena.
CINE
Intensamente 2.- A las 19 en el Club San Jorge de 424 y 8, Villa Elisa, en el marco del ciclo Cine en los barrios. Gratis.
LITERARIAS
Sabrina Ameghino: Contra la Corriente.- A las 19 en Centro Cultural La Vieja Estación, Alberdi y Sidoti, Ensenada, se presentará el libro que cuenta con el relato en primera persona de Sabrina y también testimonios de colegas, amigos y familia, con el prólogo de Santiago Lange y fotos que retratan toda su carrera. La presentación estará a cargo de sus autores, Gastón Luppi y Pedro Garay, y de Sabrina Ameghino. Gratis.
ACTIVIDADES
Feria del playón.- Desde las 18 en 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño. Gratis.
Playón abierto.- Desde las 18 en 17 y 71. Disfrutá de las tardecitas de verano en el playón de la Estación. Gratis.
Abracadabra y HabitARTE.- Hoy de 10 a 18 en Museo Municipal de Arte -MUMART- del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, se pueden visitar las muestras colectivas con entrada gratuita. También se puede visitar sábados y domingos.
■ MAÑANA
MÚSICA
Daniel Chappet y Nacho Stoppani.- A las 21 en Miraflores, 8 Nº 1330, una propuesta musical que se mueve entre el candombe, el folclore, el tango y los aires del Brasil, con el piano de Stoppani y la armónica cromática de Chappet. Gratis.
Festi Pura.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61, con @lautaro.lml y @abedul.musica. Gratis.
Never sleep solidario.- A la medianoche en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61, con @trachsler.arg, @sp0r3x, @im.cordoba, @thrinax_ y @__maruntttt. Además, stands a cargo de @avecesbardeo, @bancame.un.blast y @felipe.bernardo.ramallo. Entrada: alimentos no perecederos, ropa o un juguete.
Mr Collins, tributo a Phil Collins + Genesis.- A las 21.30 en el playón de Meridiano V, 17 y 71. Gratis.
Trío Oriental.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 Nº 52, City Bell, a cargo de Fattoruso/ Maza / Miodownik.
Ciclo un verano.- A las 21 en Guajira, 49 entre 4 y 5, con @carmensanchezviamonte (set acústico), @sofiacardich y @vickypuga_.
Milonga de la Plaza: edición verano.- De 21 a 1 en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, 19 y 51. Musicaliza la TDJ invitada: Paula Morales. Organizan: Fernando Napoliello, Kike Rilo, Roge Díaz y Martín Pérez León. A la gorra.
Jam de jazz.- A las 21 en La Bicicletería, 40 y 117. Abren: Joky Satragni en batería, Emiliano López en piano, Victoria Loaiza en guitarra y Felipe Gómez en contrabajo. Y después emieza la jam. Gratis: no te olvides de llevar tu instrumento.
Néstor Gómez + Lara Fichera.- A las 19 en el playón de 17 y 71. A la gorra.
Jam de blues LP.- A las 20 en Tom Craft Beer, diagonal 74 Nº 1586. Gratis: no olvides de llevar tu instrumento.
Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.
Roda de Samba.- A las 21 en Casabar City Bell. Celebrando el primer aniversario, habrá música en vinilo con Acha DJ y cocina de Cantilo al medio.
Fiesta de todos los tiempos.- A las 21 en La Ferretería, 57 entre 11 y 12, cena y baile a cargo del DJ Pablo Paoli.
Factory Freak.- A las 24 en Ciudad de Gatos, 17 y 71, con Mabel, Franco Galán y Dr. Low.
TEATRO
Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, espectáculo de humor y transformismo. Moria Casán, Susana Giménez, Lía Crucet y otros personajes que desfilan por el escenario.
CINE
Sonic 2 .- A las 19 y en la plaza Juan Manuel de Rosas de 424 y 222, El Peligro. Gratis. En el marco del ciclo Cine en los barrios.
LITERARIAS
El arte de contar cuentos.- De 11 a 13 en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, 19 y 51, a cargo de Claudio Ledesma. Un taller para explorar la palabra dicha, la voz, el cuerpo y la presencia, y descubrir cómo la narración oral se vuelve experiencia compartida. Cupos limitados. Inscripciones +54 9 11 5825 4210 / claudiocuentos@gmail.com
ACTIVIDADES
Cultura en el Río en Ensenada.- Desde las 18 en el Mirador Néstor Kirchner, Cno. Alte. Brown y diagonal 74. Habrá: clase de salsa con Aldi y Javi de Fuego Latino; Bachata con Yanel y Aldi; Tambores Tintos; Dúo Lazos; Stylo Cumbia y Damaris. Además, food trucks y feria de artesanos. Gratis.
Walking Tour.- A las 18 con salida desde el Eje Fundacional: duración dos horas. Se desarrollará desde Plaza Moreno hasta Plaza San Martín, e incluye relatos que forman parte del imaginario platense. A lo largo del circuito, titulado “Mitos y Leyendas”, se abordarán historias vinculadas a la Piedra Fundacional, los túneles secretos y el simbolismo masónico, además de leyendas tradicionales, como la Casa de los 40 días y la Bruja de Tolosa. Gratis.
Museo del Automóvil y ramos generales.- De 15 a 19 en 1 entre 34 y 35.
Feria del playón.- Desde las 18 en 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño. Gratis.
■ DOMINGO
MÚSICA
Travesía musical: un viaje en piano y violín de Rusia a Argentina.- A las 21 en Desafinado Club, Diagonal 93 n 52, City Bell, a cargo de la familia Semikin, Monasypova y Semikin: padres e hijo al escenario.
Solo Spinetta.- A las 19 en el playón de 17 y 71. Temas de Spinetta. A la gorra.
Amy Love.- A las 20.30 en el playón de 17 y 71. Temas de Amy Winehouse, con Pilar Salinas en voz, Omar Gomez en bajo, Emy Pérez Diez en piano y Julián Formica en batería. A la gorra.
CINE
La noche sin mí.- A las 20.30 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de María Laura Berch y Laura Chiambrando. Gratis.
Minúsculo 2.- A las 20 en Biblioteca Popular Mafalda y Libertad, diagonal 145 y 414 Bis, Arturo Segui. Gratis. En el marco del ciclo de cine caminante.
ACTIVIDADES
Walking Tour: Ciudad soñada.- A las 18.30 desde la Piedra Fundacional de Plaza Moreno y avanza hacia Plaza San Martín, atravesando sitios icónicos como la Catedral, el Teatro Argentino, el Palacio de la Legislatura, el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y la Casa de Gobierno. Gratis.
Museo del Automóvil y ramos generales.- De 15 a 19 en 1 entre 34 y 35.
Cultura en el Río en Ensenada.- Desde las 18 en el Mirador Néstor Kirchner, Cno. Alte. Brown y diagonal 74. Habrá: Guerreras K-Pop (infantil); Comparsa fantasía; Milene Dibene; Metroblues; Llevatelo 87; Nico Nievas. Además, food trucks y feria de artesanos. Gratis.
néstor gómez y lara fichera se presentan mañana a las 19 en el playón de estación provincial
carmen sánchez viamonte, mañana, en ciclo un verano
marcianos de rita
“la noche sin mí”
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí