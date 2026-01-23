Duro momento de Mauro Icardi: Wanda Nara filtró su número

Mauro Icardi y Wanda Nara, conflictos sin fin. Ahora, la abogada platense Elba Marcovecchio dialogó con Marina Calabró y contó el drama por el que pasó el futbolista.

Así, Mauro Icardi comenzó una nueva guerra con Wanda Nara luego de que ella salió a expresar en televisión que habían recuperado el diálogo. Horas después de estos dichos, el futbolista publicó comunicados lapidarios desmintiendo a su exesposa.

En ese instante la empresaria redobló la apuesta y publicó capturas de chats donde efectivamente aparecía el número del celular de Mauro Icardi.

Entonces, esto le trajo un gran dolor de cabeza y Elba Marcovecchio, su abogada, quién reveló el mal momento que pasó.

En las últimas horas, el futbolista también arremetió contra su exmujer y contra MasterChef Celebrity, poniéndole el apodo "MasterChina", dejando en claro que se habla constantemente de la actriz en el mencionado ciclo.

Finalmente, Mauro Icardi le dio a sus abogadas la instrucción para iniciar de manera formal acciones legales contra la madre de sus hijas luego de la filtración de los mencionados chats.