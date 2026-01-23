En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional
Un informe asegura que más de la mitad de las rutas nacionales que pasan por la Provincia están en mal estado
El platense Etcheverry tiene una parada brava ante Rublik en Australia: Cerúndolo avanzó a octavos
VIDEO. Un licuado de recuerdos: Vía Láctea, la esquina que marcó una época en La Plata
Corte y confusión: circulan en contramano para esquivar la obra
El regreso de Marcelo Tinelli a la TV: con qué canal estuvo reunido
Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero
Julio Campante, el primer león que rugió en la tribuna, en la radio y en la tele
Milei zafó de pagar la membresía al sumarse el nuevo “club” por la paz
Suspenso extremo: descubrí la serie de Netflix que marca tendencia entre mentiras, culpas, presente y pasado
Alquileres para universitarios: más consultas y apuesta a febrero
Los nominados a los Oscar: “Pecadores”, récord y “Belén”, afuera
Reacción de Maxi López por la tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi
IPENSA, 60 Años de compromiso y excelencia médica en La Plata
Advertencias médicas en el país por los casos de “súper gripe”
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos para este viernes 23 de enero que incluye carnicerías
Nueva denuncia desde el Gobierno contra la AFA por “facturas truchas”
El Banco Central espera que ingresen otros 3.600 millones de dólares
Kicillof suma acuerdos a la paritaria: los judiciales terminaron aceptando
Confirman el desembarco de una exdiputada en el Puerto La Plata
YPF: demandantes quieren saber la ubicación de las reservas de oro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La billetera digital Cuenta DNI, del Banco Provincia, renueva este viernes 23 de enero su batería de beneficios con promociones pensadas para aliviar los gastos cotidianos de miles de usuarios en toda la provincia de Buenos Aires.
Durante la jornada se destacan los descuentos en comercios de cercanía, que incluyen carnicerías, pescaderías y pollajerías, una de las opciones más aprovechadas por los usuarios cada semana. A estos beneficios se suman los reintegros que continúan vigentes en ferias y mercados bonaerenses, espacios universitarios y marcas adheridas a las acciones especiales de verano.
Las promociones combinan descuentos diarios con otros semanales, con topes de reintegro establecidos, lo que permite organizar las compras y maximizar el ahorro en alimentos, productos esenciales y consumos recreativos. Además, siguen activas las iniciativas orientadas a acompañar la temporada turística, con beneficios en reconocidas marcas gastronómicas y balnearios.
El atractivo principal de este viernes vuelve a ser el descuento unificado en carnicerías y comercios de cercanía, uno de los más utilizados por quienes operan con la app del Banco Provincia.
Beneficios de Cuenta DNI para este viernes 23 de enero
Comercios de cercanía (incluye carnicerías, pescaderías y pollajerías): 20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por persona, que se alcanza con $25.000 en consumos.
LE PUEDE INTERESAR
Viernes y fin de semana a puro sol y mucho calor
LE PUEDE INTERESAR
Sigue la pesadilla por los problemas con el agua y los cortes de energía
Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000.
Universidades bonaerenses: 40% de descuento diario en comercios adheridos, con tope de $6.000 por semana.
Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con un reintegro máximo de $10.000 semanal por marca. Incluye locales gastronómicos y balnearios adheridos en distintos puntos turísticos de la provincia.
Descuentos en supermercados
Chango Más: 15% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro y con devolución inmediata en línea de caja.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí