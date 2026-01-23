Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos para este viernes 23 de enero que incluye carnicerías 

La billetera digital Cuenta DNI, del Banco Provincia, renueva este viernes 23 de enero su batería de beneficios con promociones pensadas para aliviar los gastos cotidianos de miles de usuarios en toda la provincia de Buenos Aires.

Durante la jornada se destacan los descuentos en comercios de cercanía, que incluyen carnicerías, pescaderías y pollajerías, una de las opciones más aprovechadas por los usuarios cada semana. A estos beneficios se suman los reintegros que continúan vigentes en ferias y mercados bonaerenses, espacios universitarios y marcas adheridas a las acciones especiales de verano.

Las promociones combinan descuentos diarios con otros semanales, con topes de reintegro establecidos, lo que permite organizar las compras y maximizar el ahorro en alimentos, productos esenciales y consumos recreativos. Además, siguen activas las iniciativas orientadas a acompañar la temporada turística, con beneficios en reconocidas marcas gastronómicas y balnearios.

El atractivo principal de este viernes vuelve a ser el descuento unificado en carnicerías y comercios de cercanía, uno de los más utilizados por quienes operan con la app del Banco Provincia.

Beneficios de Cuenta DNI para este viernes 23 de enero

Comercios de cercanía (incluye carnicerías, pescaderías y pollajerías): 20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por persona, que se alcanza con $25.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000.

Universidades bonaerenses: 40% de descuento diario en comercios adheridos, con tope de $6.000 por semana.

Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con un reintegro máximo de $10.000 semanal por marca. Incluye locales gastronómicos y balnearios adheridos en distintos puntos turísticos de la provincia.

Descuentos en supermercados

Chango Más: 15% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro y con devolución inmediata en línea de caja.