Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero

La Ciudad

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos para este viernes 23 de enero que incluye carnicerías 

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos para este viernes 23 de enero que incluye carnicerías 
23 de Enero de 2026 | 08:30

Escuchar esta nota

La billetera digital Cuenta DNI, del Banco Provincia, renueva este viernes 23 de enero su batería de beneficios con promociones pensadas para aliviar los gastos cotidianos de miles de usuarios en toda la provincia de Buenos Aires.

Durante la jornada se destacan los descuentos en comercios de cercanía, que incluyen carnicerías, pescaderías y pollajerías, una de las opciones más aprovechadas por los usuarios cada semana. A estos beneficios se suman los reintegros que continúan vigentes en ferias y mercados bonaerenses, espacios universitarios y marcas adheridas a las acciones especiales de verano.

Las promociones combinan descuentos diarios con otros semanales, con topes de reintegro establecidos, lo que permite organizar las compras y maximizar el ahorro en alimentos, productos esenciales y consumos recreativos. Además, siguen activas las iniciativas orientadas a acompañar la temporada turística, con beneficios en reconocidas marcas gastronómicas y balnearios.

El atractivo principal de este viernes vuelve a ser el descuento unificado en carnicerías y comercios de cercanía, uno de los más utilizados por quienes operan con la app del Banco Provincia.

Beneficios de Cuenta DNI para este viernes 23 de enero

Comercios de cercanía (incluye carnicerías, pescaderías y pollajerías): 20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por persona, que se alcanza con $25.000 en consumos.

LE PUEDE INTERESAR

Viernes y fin de semana a puro sol y mucho calor

LE PUEDE INTERESAR

Sigue la pesadilla por los problemas con el agua y los cortes de energía

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000.

Universidades bonaerenses: 40% de descuento diario en comercios adheridos, con tope de $6.000 por semana.

Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con un reintegro máximo de $10.000 semanal por marca. Incluye locales gastronómicos y balnearios adheridos en distintos puntos turísticos de la provincia.

Descuentos en supermercados

Chango Más: 15% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro y con devolución inmediata en línea de caja.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix

La Plata: se conoció el video de la salvaje agresión que terminó con un joven amputado

La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará

Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis

Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo

Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos

Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
+ Leidas

VIDEO. Un licuado de recuerdos: Vía Láctea, la esquina que marcó una época en La Plata

Alquileres para universitarios: más consultas y apuesta a febrero

Debuta Estudiantes: el campeón inicia el Apertura

En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional

El Lobo tiene equipo para recibir a Racing

El León busca un central y posa los ojos en un jugador del Inter de Milán

Corte y confusión: circulan en contramano para esquivar la obra

La amnistía le vino como anillo al dedo al Pincha
Últimas noticias de La Ciudad

Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero

Julio Campante, el primer león que rugió en la tribuna, en la radio y en la tele

Viernes y fin de semana a puro sol y mucho calor

Sigue la pesadilla por los problemas con el agua y los cortes de energía
Deportes
Julio Campante, el primer león que rugió en la tribuna, en la radio y en la tele
El platense Etcheverry tiene una parada brava ante Rublik en Australia: Cerúndolo avanzó a octavos
Miramón estuvo viendo el triunfazo del básquet de Gimnasia en el Polideportivo
Debuta Estudiantes: el campeón inicia el Apertura
El Lobo tiene equipo para recibir a Racing
Espectáculos
Duro momento de Mauro Icardi: Wanda Nara filtró su número
Suspenso extremo: descubrí la serie de Netflix que marca tendencia entre mentiras, culpas, presente y pasado
El regreso de Marcelo Tinelli a la TV: con qué canal estuvo reunido 
Reacción de Maxi López por la tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi
Chau Megadeth: la banda se despide con un disco nuevo y también en la pantalla grande
Policiales
VIDEO. Inimputables, bajo custodia: feroz ataque en manada en Los Hornos
Yanina Correa: misterio a un mes de su desaparición
Denuncian por abuso a un ex jugador de Boca
Bastián sigue grave y hay preocupación: “Oremos”
Cae el principal acusado de matar de un tiro en la cabeza a Cristian Prado
Información General
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Tatuajes solares: la moda que deja marcas para siempre
Hantavirus: confirman otra muerte y ya son 5 los decesos en la Provincia
Los números de la suerte del viernes 23 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Tras la protesta de Astilleros: como seguirá la discusión por el aumento salarial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla