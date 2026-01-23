Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero

En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional
Un informe asegura que más de la mitad de las rutas nacionales que pasan por la Provincia están en mal estado
VIDEO. Un licuado de recuerdos: Vía Láctea, la esquina que marcó una época en La Plata
Corte y confusión: circulan en contramano para esquivar la obra
Milei zafó de pagar la membresía al sumarse el nuevo “club” por la paz
El platense Etcheverry ya se mide en una parada brava ante Rublik en Australia: Cerúndolo avanzó a octavos
Alquileres para universitarios: más consultas y apuesta a febrero
Los nominados a los Oscar: “Pecadores”, récord y “Belén”, afuera
IPENSA, 60 Años de compromiso y excelencia médica en La Plata
Advertencias médicas en el país por los casos de “súper gripe”
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos para este viernes 23 de enero que incluye carnicerías
Nueva denuncia desde el Gobierno contra la AFA por “facturas truchas”
El Banco Central espera que ingresen otros 3.600 millones de dólares
Kicillof suma acuerdos a la paritaria: los judiciales terminaron aceptando
Confirman el desembarco de una exdiputada en el Puerto La Plata
YPF: demandantes quieren saber la ubicación de las reservas de oro
En medio del escándalo con la AFA, Milei estuvo con el presidente de FIFA
Sigue la pesadilla por los problemas con el agua y los cortes de energía
Sin acuerdo, la paritaria de UTA pasó a un cuarto intermedio hasta el martes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Con la edición impresa del diario EL DIA y también en su edición digital ELDIA.COM, mañana los lectores podrán encontrar los números del Súper Cartonazo correspondientes a este viernes 23 de enero y, por supuesto, los del sábado 24, en el marco de la presente ronda semanal por un pozo acumulado 2 millones de pesos.
Se aclara que el sábado 24 de enero se entregará una doble tanda de números: la correspondiente a ese día y también la del viernes 23, debido a que en la edición de hoy se repitieron los dígitos que se publicaron el viernes 16 . Por lo tanto, mañana los lectores se podrán poner al día con los números para seguir participando del Súper Cartonazo, el juego que desde hace varios años ya repartió premios millonarios entre sus lectores.
El juego que atrapa cada vez más a los lectores de EL DIA, tuvo una ronda vacante al no presentarse nadie con el cartón con los 15 aciertos. De esta manera, se acumuló el premio que ahora alcanza los $2.000.000.
Tener el nuevo cupón es fundamental para jugar y ganar, ya que entre el vienes y el martes se publicará en EL DIA las cinco tanda de números para llenar el cartón y ser el acreedor del suculento monto.
Jugar es sencillo. Cada jueves se entregan los nuevos cupones con 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada siguiente, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en eldia.com.
Quien tiene el cupón ganador, debe presentarse el martes con el cartón y el DNI para chequear los datos y se acredita el pozo que está en juego. En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.
LE PUEDE INTERESAR
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos para este viernes 23 de enero que incluye carnicerías
LE PUEDE INTERESAR
Viernes y fin de semana a puro sol y mucho calor
Durante el 2025, el Súper Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de eso modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.
Hubo gente que lo utilizó para viajar, otros para hacer arreglos en las viviendas, también para darse algún gusto que tenía pendiente, cumplir con algunos compromisos económicos y otros lo utilizaron para comenzar a ahorrar.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí