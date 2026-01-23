Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero

Con la edición impresa del diario EL DIA y también en su edición digital ELDIA.COM, mañana los lectores podrán encontrar los números del Súper Cartonazo correspondientes a este viernes 23 de enero y, por supuesto, los del sábado 24, en el marco de la presente ronda semanal por un pozo acumulado 2 millones de pesos.

Se aclara que el sábado 24 de enero se entregará una doble tanda de números: la correspondiente a ese día y también la del viernes 23, debido a que en la edición de hoy se repitieron los dígitos que se publicaron el viernes 16 . Por lo tanto, mañana los lectores se podrán poner al día con los números para seguir participando del Súper Cartonazo, el juego que desde hace varios años ya repartió premios millonarios entre sus lectores.

El juego que atrapa cada vez más a los lectores de EL DIA, tuvo una ronda vacante al no presentarse nadie con el cartón con los 15 aciertos. De esta manera, se acumuló el premio que ahora alcanza los $2.000.000.

Tener el nuevo cupón es fundamental para jugar y ganar, ya que entre el vienes y el martes se publicará en EL DIA las cinco tanda de números para llenar el cartón y ser el acreedor del suculento monto.

Cómo jugar al Súper Cartonazo

Jugar es sencillo. Cada jueves se entregan los nuevos cupones con 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada siguiente, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en eldia.com.

Quien tiene el cupón ganador, debe presentarse el martes con el cartón y el DNI para chequear los datos y se acredita el pozo que está en juego. En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.

Durante el 2025, el Súper Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de eso modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.

Hubo gente que lo utilizó para viajar, otros para hacer arreglos en las viviendas, también para darse algún gusto que tenía pendiente, cumplir con algunos compromisos económicos y otros lo utilizaron para comenzar a ahorrar.

