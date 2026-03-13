Cuba confirmó "conversaciones" con Estados Unidos

Cada vez hay menos guardias en La Plata: pocos médicos, saturación y alertan por más cierres
Lo anunció el presidente Miguel Díaz-Canel, quien dijo están "orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo"
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó hoy que funcionarios cubanos han sostenido recientemente "conversaciones" con representantes de Estados Unidos, en momentos de renovada tensión entre Washington y La Habana.
"Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos", señaló Díaz-Canel en una reunión con las máximas autoridades del país, según imágenes difundidas por la televisión cubana.
"Esta conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones", añadió.
Desde enero, Estados Unidos impone un bloqueo energético a Cuba, invocando una "amenaza excepcional" para la seguridad nacional estadounidense desde esta isla comunista situada a sólo 150 kilómetros de las costas del estado de Florida.
Como consecuencia, la isla sufre por la falta de combustibles y cortes de electricidad recurrentes.
En ese marco, Cuba anunció anoche la liberación anticipada "en los próximos días" de 51 prisioneros como muestra de "buena voluntad" hacia el Vaticano, mediador histórico entre La Habana y Washington. "En el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano (...) Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad", señala un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La información, que no menciona los nombres de los beneficiados ni los delitos por los que fueron sancionados, asegura que se trata de prisioneros que han cumplido "una parte significativa de la pena" y "han mantenido buena conducta". "Esta decisión soberana constituye una práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal", añade el comunicado.
El 28 de febrero, durante una gira diplomática por Europa, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, fue recibido en audiencia por el papa León XIV, cuando Cuba vive una aguda crisis agravada por el bloqueo del suministro de combustible desde Caracas, tras la captura en enero de Nicolás Maduro.
Una semana antes, el secretario de la Santa Sede para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, se había reunido con dos diplomáticos estadounidenses: el encargado de negocios en La Habana, Mike Hammer, y el embajador en el Vaticano, Brian Burh, para hablar sobre "la situación en Cuba".
