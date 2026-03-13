Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $4.000.000: los números que se publicaron hoy

El Mundo

Cuba confirmó "conversaciones" con Estados Unidos

Lo anunció el presidente Miguel Díaz-Canel, quien dijo están "orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo"

Cuba confirmó "conversaciones" con Estados Unidos
13 de Marzo de 2026 | 08:40

Escuchar esta nota

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó hoy que funcionarios cubanos han sostenido recientemente "conversaciones" con representantes de Estados Unidos, en momentos de renovada tensión entre Washington y La Habana.

"Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos", señaló Díaz-Canel en una reunión con las máximas autoridades del país, según imágenes difundidas por la televisión cubana.

"Esta conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones", añadió.

Desde enero, Estados Unidos impone un bloqueo energético a Cuba, invocando una "amenaza excepcional" para la seguridad nacional estadounidense desde esta isla comunista situada a sólo 150 kilómetros de las costas del estado de Florida.

Como consecuencia, la isla sufre por la falta de combustibles y cortes de electricidad recurrentes.

En ese marco, Cuba anunció anoche la liberación anticipada "en los próximos días" de 51 prisioneros como muestra de "buena voluntad" hacia el Vaticano, mediador histórico entre La Habana y Washington. "En el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano (...) Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad", señala un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

LE PUEDE INTERESAR

Irán lanza nuevos ataques contra el centro financiero de Dubai y otros países de la Región

LE PUEDE INTERESAR

Antimisiles THAAD: cómo EE UU protege a Israel

La información, que no menciona los nombres de los beneficiados ni los delitos por los que fueron sancionados, asegura que se trata de prisioneros que han cumplido "una parte significativa de la pena" y "han mantenido buena conducta". "Esta decisión soberana constituye una práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal", añade el comunicado.

El 28 de febrero, durante una gira diplomática por Europa, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, fue recibido en audiencia por el papa León XIV, cuando Cuba vive una aguda crisis agravada por el bloqueo del suministro de combustible desde Caracas, tras la captura en enero de Nicolás Maduro.

Una semana antes, el secretario de la Santa Sede para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, se había reunido con dos diplomáticos estadounidenses: el encargado de negocios en La Habana, Mike Hammer, y el embajador en el Vaticano, Brian Burh, para hablar sobre "la situación en Cuba".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cada vez hay menos guardias en La Plata: pocos médicos, saturación y alertan por más cierres

Saneamiento cloacal: la Provincia apela por el millonario embargo

Estudiantes quiere volver al triunfo y el Cacique festejar en UNO: formaciones, hora y TV

Gimnasia, en las manos de Kadijevic, un apellido que lleva el arco en la sangre

El platense Adorni, entre el error por la palabra “deslomarse” y el amigo periodista que lo complicó

¡Este finde se sale en La Plata! Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos

"Pelaron" una vivienda de La Plata: se llevaron armas, electrónica, ropa y dinero

Malestar en La Plata por subas del 100% en la boleta del agua
+ Leidas

Primer cuatrimestre en riesgo en la Universidad

Estudiantes quiere volver al triunfo y el Cacique festejar en UNO: formaciones, hora y TV

Cada vez hay menos guardias en La Plata: pocos médicos, saturación y alertan por más cierres

El platense Adorni, entre el error por la palabra “deslomarse” y el amigo periodista que lo complicó

Gimnasia, en las manos de Kadijevic, un apellido que lleva el arco en la sangre

La Vice denunció en la Justicia al diputado Petri

Malestar en La Plata por subas del 100% en la boleta del agua

La inflación sigue alta: las subas que impulsaron el 2,9% que mete presión
Últimas noticias de El Mundo

Irán lanza nuevos ataques contra el centro financiero de Dubai y otros países de la Región

Antimisiles THAAD: cómo EE UU protege a Israel

Ni las reservas récord logran domar al petróleo

Trump prioriza frenar al “imperio del mal”
Deportes
Colapinto se dio con un látigo tras clasificar 16º: "Estoy un poco perdido"
Colapinto, con poco ritmo, clasificó 16º para la carrera Sprint del GP de China
Gimnasia, en las manos de Kadijevic, un apellido que lleva el arco en la sangre
Estudiantes quiere volver al triunfo y el Cacique festejar en UNO: formaciones, hora y TV
La racha que empieza a incomodar al Xeneize
Información General
Ordenaron retirar del mercado analgésicos, antiácidos, antigripales y más productos de un laboratorio bonaerense
VIDEO. El influencer platense Ian Moche donó su pelo para hacer pelucas destinadas a niños con cáncer
El que provoca un accidente, paga los gastos: la innovadora iniciativa de un municipio bonaerense
Tabaco para armar: crece su consumo entre jóvenes
El intestino, posible clave de la pérdida de memoria
Policiales
Una intensa persecución terminó con choques entre patrulleros y un sospechoso detenido en Wilde
Delito juvenil en La Plata: entre 2024 y 2025 detuvieron a más de 1.000 menores
Falso testimonio en el cuádruple femicidio de La Plata: Patricia Godoy pidió arresto domiciliario
"Pelaron" una vivienda de La Plata: se llevaron armas, electrónica, ropa y dinero
Le dijo a su ex “quiero volver con vos” y, ante la negativa, la atacó a piñas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla