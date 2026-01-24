Drones e IA para detectar construcciones no declaradas

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento
ARBA puso en marcha M2, un nuevo sistema de monitoreo digital automatizado que incorpora desarrollos de inteligencia artificial (IA) y marca un avance en la fiscalización catastral. El objetivo es que cada propiedad tribute de acuerdo con lo que efectivamente tiene construido, evitando subdeclaraciones o inconsistencias en los registros oficiales.
La nueva herramienta permite reducir de manera significativa los plazos de detección, notificación y regularización de construcciones y mejoras que no habían sido declaradas ante el fisco provincial.
El sistema se nutre de imágenes satelitales de todo el territorio bonaerense, de vuelos con drones realizados por ARBA y de modelos avanzados de análisis basados en inteligencia artificial, según se indicó.
Esta combinación permite procesar grandes volúmenes de información geoespacial, identificar patrones constructivos y priorizar automáticamente los casos con mayores diferencias entre lo declarado y lo detectado.
A diferencia de esquemas anteriores, M2 concentra en una única plataforma digital las tareas de detección, análisis inteligente, notificación y respuesta del contribuyente. De este modo, la información relevada se traduce de forma inmediata en acciones de regularización, con una reducción de los tiempos administrativos y una gestión más ágil de cada expediente.
Los contribuyentes podrán visualizar las construcciones detectadas, recibir la notificación correspondiente y resolver su situación de manera completamente online, sin traslados ni trámites presenciales, se explicó.
El sistema habilita descargos automatizados, validaciones en línea, la presentación de la Declaración Jurada Web de Avalúo y la regularización voluntaria de las diferencias identificadas. Desde ARBA destacaron que la incorporación de inteligencia artificial ampliará de forma significativa la capacidad operativa del organismo, no solo para detectar construcciones no declaradas, sino también para avanzar en su regularización efectiva.
