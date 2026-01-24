Siguen las renuncias, ahora en el Enargas

Carlos Casares presentó su renuncia a la intervención del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y difundió un balance de gestión en el que detalló “21 hitos” alcanzados durante su paso por el organismo. En su carta de dimisión, sin embargo, admitió que no logró satisfacer las expectativas previstas para el cargo y señaló que ya no contaba con la confianza necesaria para continuar en funciones.

La salida de Casares se inscribe en una seguidilla de cambios dentro del Gobierno nacional: es la quinta renuncia registrada en pocas horas. En ese lapso también se produjeron modificaciones en la Secretaría de Transporte, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA), Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

En el texto que acompañó su renuncia, Casares manifestó su sorpresa por no haber sido habilitado a integrar el directorio del futuro Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, organismo que unificará y reemplazará al ENARGAS y al ENRE a partir del 1 de marzo de 2026.

Según explicó, había participado del Concurso Público de Antecedentes para conformar ese directorio con la intención de seguir colaborando en el proceso de unificación de los entes reguladores.

Casares ocupaba la intervención del ENARGAS desde enero de 2024. Previamente, desde marzo de 2023, había integrado el equipo técnico que elaboró los lineamientos de la política energética de La Libertad Avanza y el capítulo correspondiente de la Ley de Bases. En ese proceso trabajó junto a Eduardo Rodríguez Chirillo en la formulación de propuestas regulatorias vinculadas al gas natural, el gas natural licuado (GNL) y otros combustibles gaseosos.

Durante su gestión se implementó la Adecuación Tarifaria Transitoria para el transporte y la distribución de gas, acompañada por exigencias de inversión a las empresas prestadoras. También se avanzó con la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) y se dio cumplimiento a los requerimientos establecidos por el Decreto 55/2023.

Según el balance presentado, el plantel del organismo se redujo de 707 a 516 trabajadores como parte de un proceso de racionalización interna. Además, más de 20 profesionales del ENARGAS participaron en la elaboración de normativas vinculadas al gas natural y al GNL, en coordinación con los objetivos fijados por la Secretaría de Energía.

Bajo su intervención se llevó adelante la Revisión Quinquenal Tarifaria correspondiente al período 2025-2030, el tercer proceso integral de este tipo en la historia del organismo, luego de los realizados en 1997 y 2017. También se implementaron ajustes mensuales en las tarifas de transporte y distribución y se regularizó el traslado del precio del gas a tarifa mediante normativa sobre Diferencias Diarias Acumuladas (DDA).

El informe de gestión señala además la regularización de la situación de subdistribuidores de gas y la tramitación de autorizaciones para garantizar el abastecimiento domiciliario en distintas localidades del país. En el plano institucional, el ENARGAS retomó su participación en la Asociación de Reguladores Iberoamericanos de Energía (ARIAE) y asumió responsabilidades en el Grupo de Trabajo de Gas.