Espectáculos |Roma despidió a uno de sus hijos más ilustres

Valentino: adiós al último gran diseñador italiano

Estrellas de Hollywood como Anne Hathaway y Adam Shulman y referentes de la moda como Donatella Versace, Tom Ford y Anna Wintour asistieron al funeral del modisto

Valentino: adiós al último gran diseñador italiano

El féretro con los restos de valentino ingresando a la basílica santa María de los mártires en roma / afp

24 de Enero de 2026 | 03:36
Celebridades de todo el mundo, entre ellas Anne Hathaway y Donatella Versace, asistieron ayer en Roma al funeral del legendario diseñador italiano Valentino, algunos llevando complementos rojos, el color emblemático del creador.

La basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires de Roma estaba decorada con coronas de rosas blancas, y frente al altar había una gran fotografía del diseñador, fallecido el lunes a los 93 años.

Durante su larga carrera, Valentino vistió a algunas de las mujeres más elegantes del mundo, desde Elizabeth Taylor y Jackie Kennedy hasta la princesa Diana, pasando por Julia Roberts y Gwyneth Paltrow.

La actriz estadounidense Anne Hathaway, que asistió al funeral junto a su esposo Adam Shulman, rindió homenaje esta semana a un “titán de la moda” que también fue amigo suyo, con quien compartía momentos de baile y karaoke.

“Hizo que mi mundo fuera mucho más luminoso, grandioso y maravilloso de lo que jamás hubiera podido imaginar”, escribió en Instagram.

Entre los invitados también figuraban el diseñador Tom Ford, el director creativo de Valentino, Alessandro Michele, o la editora de moda Anna Wintour.

La mayoría de los asistentes, incluidos numerosos empleados de la casa Valentino, vestían de negro, empezando por Giancarlo Giammetti, que fue su pareja.

Pese a ello muchos lucían también sombreros, bufandas o chales rojos, recordando el color emblemático del creador, el llamado “rojo Valentino”.

El diseñador falleció el lunes en su domicilio en Roma, y su féretro se expuso el miércoles y el jueves en su fundación, en el centro de la ciudad. Rosas blancas y lirios bordeaban el camino hacia la sala de la sede de la fundación de Valentino donde se había colocado el ataúd para quien quisiera despedirlo.

Junto al ataúd de madera cerrado estaba sentado su socio y pareja, Giancarlo Giammetti, cuyo sentido empresarial ayudó a convertirlo en el emperador de la moda. También estaba el director creativo de la marca, Alessandro Michele.

Las costureras del taller de Valentino, cercano a la fundación, se unieron a los cientos de admiradores. Las ventanas del establecimiento estaban cerradas. En las persianas se leía el lema del diseñador: “Amo la belleza, no es culpa mía”.

"Un estilo de vida": el homenaje de París
Multimedia

El féretro con los restos de valentino ingresando a la basílica santa María de los mártires en roma / afp

EL DISEÑADOR Tom Ford NO FALTÓ A LA DESPEDIDA DE valentino / afp

Donatella Versace fue a despedirse de su amigo valentino / AFP

Anne Hathaway, visiblemente conmovida, saliendo del funeral / ap

