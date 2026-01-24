Valentino: adiós al último gran diseñador italiano

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento
Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento
Crece la comunidad brasileña en la Región: de venir a estudiar a formar una vida
Con el calor volvieron los cortes de luz y agua: furia de los vecinos
VIDEO. Explosiones, autos en llamas y 500 extras: habrá cortes en el Centro
“¿Y dónde está Gaby?”: la sorpresa que Sabatini le dio a un actor platense
Peligrosa presencia de vehículos de motor en playas y médanos
El Presidente viaja a Mardel y se suma al Tour de la Gratitud
El PJ, todavía sin padrón oficial y un nuevo amague de ir a interna
Guiño de Kicillof a una cumbre gremial llamada por Barrionuevo
La AFA bajo la lupa: los millones que se habrían gastado con facturas falsas
Excombatientes de La Plata denunciaron a Milei por sus dichos sobre Malvinas
El kirchnerismo retomará en febrero la campaña por la libertad de Cristina
Wall Street cerró con resultados dispares por la toma de beneficios
Siguen las obras para habilitar el cuarto carril de la Autopista
Alerta en Berisso por cianobacterias: precauciones y recomendaciones en las playas locales
A modo de reajuste, choferes reiteran el pedido de unificar la tarifa de los taxis
Zona Norte bajo asedio: más robos y vecinos que ya no denuncian
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Estrellas de Hollywood como Anne Hathaway y Adam Shulman y referentes de la moda como Donatella Versace, Tom Ford y Anna Wintour asistieron al funeral del modisto
Celebridades de todo el mundo, entre ellas Anne Hathaway y Donatella Versace, asistieron ayer en Roma al funeral del legendario diseñador italiano Valentino, algunos llevando complementos rojos, el color emblemático del creador.
La basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires de Roma estaba decorada con coronas de rosas blancas, y frente al altar había una gran fotografía del diseñador, fallecido el lunes a los 93 años.
Durante su larga carrera, Valentino vistió a algunas de las mujeres más elegantes del mundo, desde Elizabeth Taylor y Jackie Kennedy hasta la princesa Diana, pasando por Julia Roberts y Gwyneth Paltrow.
La actriz estadounidense Anne Hathaway, que asistió al funeral junto a su esposo Adam Shulman, rindió homenaje esta semana a un “titán de la moda” que también fue amigo suyo, con quien compartía momentos de baile y karaoke.
“Hizo que mi mundo fuera mucho más luminoso, grandioso y maravilloso de lo que jamás hubiera podido imaginar”, escribió en Instagram.
Entre los invitados también figuraban el diseñador Tom Ford, el director creativo de Valentino, Alessandro Michele, o la editora de moda Anna Wintour.
LE PUEDE INTERESAR
“¿Y dónde está Gaby?”: la sorpresa que Sabatini le dio a un actor platense
LE PUEDE INTERESAR
Archivaron la causa contra Julio Iglesias
La mayoría de los asistentes, incluidos numerosos empleados de la casa Valentino, vestían de negro, empezando por Giancarlo Giammetti, que fue su pareja.
Pese a ello muchos lucían también sombreros, bufandas o chales rojos, recordando el color emblemático del creador, el llamado “rojo Valentino”.
El diseñador falleció el lunes en su domicilio en Roma, y su féretro se expuso el miércoles y el jueves en su fundación, en el centro de la ciudad. Rosas blancas y lirios bordeaban el camino hacia la sala de la sede de la fundación de Valentino donde se había colocado el ataúd para quien quisiera despedirlo.
Junto al ataúd de madera cerrado estaba sentado su socio y pareja, Giancarlo Giammetti, cuyo sentido empresarial ayudó a convertirlo en el emperador de la moda. También estaba el director creativo de la marca, Alessandro Michele.
Las costureras del taller de Valentino, cercano a la fundación, se unieron a los cientos de admiradores. Las ventanas del establecimiento estaban cerradas. En las persianas se leía el lema del diseñador: “Amo la belleza, no es culpa mía”.
destacado destacado destacado destacado destacado
destacado destacado destacado destacado destacado
El féretro con los restos de valentino ingresando a la basílica santa María de los mártires en roma / afp
EL DISEÑADOR Tom Ford NO FALTÓ A LA DESPEDIDA DE valentino / afp
Donatella Versace fue a despedirse de su amigo valentino / AFP
Anne Hathaway, visiblemente conmovida, saliendo del funeral / ap
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí