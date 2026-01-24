Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero

La Ciudad |La filmación comienza este mediodía

Explosiones, autos en llamas y 500 extras: habrá cortes en el Centro

Bajo un megaoperativo y con desvíos para el tránsito, comienza el rodaje de Netflix en la Ciudad. A evitar la zona del Pasaje Dardo Rocha

24 de Enero de 2026 | 03:08
Edición impresa

Camiones de gran porte, grúas hidráulicas, trailers técnicos y hasta cuatriciclos comenzaron a modificar desde las primeras horas de ayer el pulso habitual del centro de La Plata.

El Pasaje Dardo Rocha y su entorno amanecieron vallados, con fuerte presencia de patrullas municipales y móviles policiales, en una escena que anticipó el desembarco de una producción audiovisual de magnitud poco frecuente para la ciudad.

Se trata de “El futuro es nuestro”, la nueva serie de Netflix producida por K&S Films, que eligió al casco urbano platense como uno de sus principales escenarios y que desde esta noche implicará cortes de tránsito prolongados y un operativo especial durante varios días.

La actividad en la zona

Durante la mañana de ayer, la actividad fue incesante. La productora avanzó con la descarga de equipamiento técnico y escenográfico necesario para el armado del set en plena vía pública.

Una flota de camiones y colectivos ocupó las calles cercanas al histórico centro cultural, mientras grúas y cuatriciclos se utilizaron para mover pesadas cajas con cámaras, iluminación, utilería y estructuras de montaje.

El movimiento llamó la atención de vecinos, comerciantes y transeúntes, que se encontraron de repente con un paisaje más propio de una superproducción cinematográfica que de una jornada habitual en el corazón administrativo y cultural de la ciudad.

El impacto del rodaje no será solo visual, sino también en la circulación. Desde hoy a las 22 horas y durante todo el sábado y el domingo permanecerán cerradas al tránsito varias intersecciones clave del centro, entre ellas 6 y 51, 5 y 50, diagonal 80 y 5, 49 y 7, 51 y 5 y 48 y 5. A este esquema se sumarán nuevas restricciones que se extenderán hasta el lunes 2 de febrero, con cortes en esquinas estratégicas como 5 y 51, diagonal 80 y 49, 7 y 47 y 6 y 51, que se irán adaptando según las necesidades de cada jornada de filmación.

Desde el Municipio informaron que estará prohibido estacionar en las calles afectadas y recomendaron a los conductores circular con precaución o directamente evitar la zona céntrica para reducir demoras.

Hubo quejas de vecinos de la zona porque “en las equinas de la calle 49, 6 y 7, anularon con vallas el estacionamiento exclusivo para discapacitados”.

El operativo

El operativo previsto incluye además la circulación de vehículos militares que formarán parte de las escenas de acción de la serie. Desde la organización y las autoridades aclararon que se trata de utilería y vehículos destinados exclusivamente a fines ficcionales, y pidieron tranquilidad a la población ante un despliegue que será notorio.

La producción contempla escenas de alto impacto, con explosiones controladas, autos prendidos fuego y secuencias que recrean enfrentamientos, todo bajo estrictos protocolos de seguridad y supervisión permanente.

La filmación comenzará formalmente hoy al mediodía y se extenderá durante unas 25 jornadas, teniendo como epicentro el Pasaje Dardo Rocha, aunque también se utilizarán distintos puntos del casco urbano para recrear los escenarios que exige la historia.

La magnitud del proyecto se refleja en la cantidad de personas involucradas: más de 200 técnicos y cerca de 500 extras participarán del rodaje, muchos de ellos trabajadores, artistas y profesionales locales que se suman a la producción.

En ese marco, el director del Pasaje Dardo Rocha, Cristian Scarpetta, destacó el valor que tiene la llegada de una producción de estas características para la ciudad. “Es una gran oportunidad para La Plata por lo que genera en términos de economía, trabajo y consolidación como polo de producción audiovisual”, afirmó. Según explicó, el impacto se sentirá no solo en el ámbito cultural, sino también en sectores como la hotelería, la gastronomía y el transporte, especialmente en una época de baja actividad estacional.

Scarpetta también subrayó que este tipo de proyectos son posibles gracias a la recuperación y puesta en valor de los espacios públicos. En ese sentido, remarcó que la elección del Pasaje Dardo Rocha y de las plazas del centro responde a que “son lugares que hoy vuelven a estar en condiciones de recibir producciones de gran escala y convertirse en escenarios atractivos para la industria audiovisual”.

Al mismo tiempo, llevó tranquilidad a los vecinos frente al impacto visual que tendrá el rodaje. “Habrá algunas explosiones y autos prendidos fuego, pero todo está controlado y coordinado para que no se asusten”, aseguró, y enfatizó que se cumplirán protocolos de seguridad estrictos durante cada una de las escenas.

 

Multimedia

En la tarde de ayer hubo mucho movimiento por preparativos en El pasaje dardo Rocha / GONZALO CALVELO

