Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este sábado 24 y también los del viernes 23 de enero

Una por una, las calles cortadas en pleno centro de La Plata por el rodaje de una serie de Netflix
El Súper Cartonazo reparte en esta nueva ronda semanal un pozo acumulado de 2.000.000 de pesos y vos podés ser el próximo ganador. Para eso tenés que empezar a controlar los números que salieron este sábado por partida doble en EL DIA y ELDIA.COM y los que saldrán en los próximos de días, hasta el martes inclusive.
Se aclara que este sábado 24 de enero se entrega una doble tanda de números: la correspondiente al día de la fecha y también la del viernes 23, debido a que en la edición de ayer se repitieron los dígitos que se publicaron el viernes 16 .
Por lo tanto, hoy los lectores se podrán poner al día con los números para seguir participando del Súper Cartonazo, el juego que desde hace varios años ya repartió premios millonarios entre sus lectores.
Desde hoy, con la edición impresa del diario EL DIA, comenzaron a publicarse los números para controlar el cupón. El martes, en tanto, se definirá si hay nuevo ganador o bien se acumula otro millón.
El juego que atrapa cada vez más a los lectores de EL DIA, desde este jueves, con la entrega de un nuevo cartón, renovó las esperanzas.
Los números que salieron este sábado 24 de enero
Jugar es sencillo. Cada jueves se entregan los nuevos cupones con 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada siguiente, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en eldia.com.
Quien tiene el cupón ganador, debe presentarse el martes con el cartón y el DNI para chequear los datos y se acredita el pozo que está en juego. En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.
Durante el 2025, el Súper Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de eso modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.
Hubo gente que lo utilizó para viajar, otros para hacer arreglos en las viviendas, también para darse algún gusto que tenía pendiente, cumplir con algunos compromisos económicos y otros lo utilizaron para comenzar a ahorrar.
