Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este sábado 24 y también los del viernes 23 de enero

La Ciudad

Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este sábado 24 y también los del viernes 23 de enero

Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este sábado 24 y también los del viernes 23 de enero
24 de Enero de 2026 | 07:19

Escuchar esta nota

El Súper Cartonazo reparte en esta nueva ronda semanal un pozo acumulado de 2.000.000 de pesos y vos podés ser el próximo ganador. Para eso tenés que empezar a controlar los números que salieron este sábado por partida doble en EL DIA y ELDIA.COM y los que saldrán en los próximos de días, hasta el martes inclusive.

Se aclara que este sábado 24 de enero se entrega una doble tanda de números: la correspondiente al día de la fecha y también la del viernes 23, debido a que en la edición de ayer se repitieron los dígitos que se publicaron el viernes 16 . 

Por lo tanto, hoy los lectores se podrán poner al día con los números para seguir participando del Súper Cartonazo, el juego que desde hace varios años ya repartió premios millonarios entre sus lectores.

Desde hoy, con la edición impresa del diario EL DIA, comenzaron a publicarse los números para controlar el cupón. El martes, en tanto, se definirá si hay nuevo ganador o bien se acumula otro millón.

El juego que atrapa cada vez más a los lectores de EL DIA, desde este jueves, con la entrega de un nuevo cartón, renovó las esperanzas.

Los números que salieron este sábado 24 de enero

LE PUEDE INTERESAR

Con el calor volvieron los cortes de luz y agua: furia de los vecinos

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Explosiones, autos en llamas y 500 extras: habrá cortes en el Centro

Los números del viernes 23 de enero

Cómo jugar al Súper Cartonazo

Jugar es sencillo. Cada jueves se entregan los nuevos cupones con 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada siguiente, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en eldia.com.

Quien tiene el cupón ganador, debe presentarse el martes con el cartón y el DNI para chequear los datos y se acredita el pozo que está en juego. En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.

Durante el 2025, el Súper Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de eso modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.

Hubo gente que lo utilizó para viajar, otros para hacer arreglos en las viviendas, también para darse algún gusto que tenía pendiente, cumplir con algunos compromisos económicos y otros lo utilizaron para comenzar a ahorrar.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix

La Plata: se conoció el video de la salvaje agresión que terminó con un joven amputado

La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará

Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis

Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo

Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos

Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
+ Leidas

La ola de calor en La Plata: cuáles serán los días más sofocantes y cómo cuidar la salud y los electros del hogar

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento

VIDEO. Estudiantes: el campeón reaccionó a tiempo

Presentó a Errecalde y finalizó el mercado

A modo de reajuste, choferes reiteran el pedido de unificar la tarifa de los taxis

Crece la comunidad brasileña en la Región: de venir a estudiar a formar una vida

Ahora sí, Marcos Rojo más cerca del Pincha

Boca a fondo por el Ruso con una oferta tentadora
Últimas noticias de La Ciudad

La ola de calor en La Plata: cuáles serán los días más sofocantes y cómo cuidar la salud y los electros del hogar

Una por una, las calles cortadas en pleno centro de La Plata por el rodaje de una serie de Netflix

La ola de calor arranca con alerta amarilla y cielo nublado: ¿a cuánto va a llegar la máxima este sábado en La Plata?

Con el calor volvieron los cortes de luz y agua: furia de los vecinos
Policiales
Zona Norte bajo asedio: más robos y vecinos que ya no denuncian
Qué investiga la Justicia en la comisaría Octava
VIDEO. Caos en la avenida 122 tras un choque múltiple que terminó con heridos
VIDEO. Forzaron el portón de otro edificio
El drama vecinal detrás del ataque en Los Hornos
Espectáculos
Valentino: adiós al último gran diseñador italiano
“¿Y dónde está Gaby?”: la sorpresa que Sabatini le dio a un actor platense
Archivaron la causa contra Julio Iglesias
Martitegui cruzó a Icardi por “MasterChina”: “Es el show de Wanda”
Tras su cruce con Wanda, Icardi recibió la peor noticia sobre su carrera
Información General
Los números de la suerte del sábado 24 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Tatuajes solares: la moda que deja marcas para siempre
Hantavirus: confirman otra muerte y ya son 5 los decesos en la Provincia
Los números de la suerte del viernes 23 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
VIDEO. Estudiantes: el campeón reaccionó a tiempo
“No estuvimos sueltos en el primer tiempo”
Boca a fondo por el Ruso con una oferta tentadora
El TAS falló a favor de Verón y volvió a su cargo
Ilusiones renovadas: el Lobo debuta ante Racing

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla