Tormenta Fern en Estados Unidos: asciende a seis la cifra de muertos

Estados Unidos atraviesa un domingo crítico bajo el azote de un frente ártico que ya se ha cobrado vidas y mantiene a oscuras a gran parte del país. Las autoridades confirmaron este mediodía el fallecimiento de seis personas debido a las bajas temperaturas, mientras los equipos de emergencia trabajan a contrarreloj para restablecer servicios básicos en condiciones de congelamiento.
En la ciudad de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani informó que cinco personas perdieron la vida durante el fin de semana. Aunque se aguardan las autopsias para confirmar las causas precisas, el mandatario fue tajante al señalar la vulnerabilidad de la población ante este fenómeno. "Es un recordatorio poderoso del peligro del frío extremo para nuestros vecinos más vulnerables, especialmente aquellos en situación de calle", declaró el alcalde.
Por su parte, en el sur del país, el alcalde de Austin (Texas), Kirk Watson, confirmó la primera muerte en su jurisdicción. Watson instó a la población a no confiarse: “Todavía nos espera un clima muy, muy frío; es vital permanecer en interiores aunque sintamos que lo peor de la noche ya pasó”.
El impacto de la tormenta en la infraestructura eléctrica es masivo. Según el portal especializado Poweroutage.us, la cifra de hogares sin suministro ascendió a 1.018.447 usuarios en todo el territorio nacional.
Tennessee: 306.000 usuarios afectados (el epicentro del corte).
Mississippi: 175.000 hogares sin luz.
Louisiana: 145.000 usuarios a oscuras.
Las compañías eléctricas advierten que la recuperación del servicio podría demorar días en las zonas rurales debido a la dificultad para transitar por las rutas congeladas. Mientras tanto, las autoridades han habilitado refugios con calefacción en gimnasios y centros comunitarios para evitar que la cifra de víctimas fatales continúe ascendiendo durante la próxima madrugada.
