Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo

Tormenta Fern en Estados Unidos: asciende a seis la cifra de muertos

Tormenta Fern en Estados Unidos: asciende a seis la cifra de muertos
25 de Enero de 2026 | 19:13

Escuchar esta nota

Estados Unidos atraviesa un domingo crítico bajo el azote de un frente ártico que ya se ha cobrado vidas y mantiene a oscuras a gran parte del país. Las autoridades confirmaron este mediodía el fallecimiento de seis personas debido a las bajas temperaturas, mientras los equipos de emergencia trabajan a contrarreloj para restablecer servicios básicos en condiciones de congelamiento.

En la ciudad de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani informó que cinco personas perdieron la vida durante el fin de semana. Aunque se aguardan las autopsias para confirmar las causas precisas, el mandatario fue tajante al señalar la vulnerabilidad de la población ante este fenómeno. "Es un recordatorio poderoso del peligro del frío extremo para nuestros vecinos más vulnerables, especialmente aquellos en situación de calle", declaró el alcalde. 

Por su parte, en el sur del país, el alcalde de Austin (Texas), Kirk Watson, confirmó la primera muerte en su jurisdicción. Watson instó a la población a no confiarse: “Todavía nos espera un clima muy, muy frío; es vital permanecer en interiores aunque sintamos que lo peor de la noche ya pasó”.

Colapso energético en el sur

El impacto de la tormenta en la infraestructura eléctrica es masivo. Según el portal especializado Poweroutage.us, la cifra de hogares sin suministro ascendió a 1.018.447 usuarios en todo el territorio nacional.

Tennessee: 306.000 usuarios afectados (el epicentro del corte).

Mississippi: 175.000 hogares sin luz.

Louisiana: 145.000 usuarios a oscuras.

Las compañías eléctricas advierten que la recuperación del servicio podría demorar días en las zonas rurales debido a la dificultad para transitar por las rutas congeladas. Mientras tanto, las autoridades han habilitado refugios con calefacción en gimnasios y centros comunitarios para evitar que la cifra de víctimas fatales continúe ascendiendo durante la próxima madrugada.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Un triunfo que ilusiona: Gimnasia le ganó 2 a 1 a Racing en el regreso de Nacho al Bosque

En fotos y video.- Con vehículos militares, el centro de La Plata vive una noche de rodaje de Netflix

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Estudiantes vs Independiente

Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA

Murió un intendente en La Pampa: se soltó un hidráulico de de un camión y provocó una tragedia en una ruta

Bombazo: Evangelina Anderson estaría iniciando un romance con un cantante de cumbia

Sin grietas: La ex mujer del pincha José Sosa, súper enamorada de un ex Lobo
+ Leidas

¿Fin de una era?: Ascacibar empieza a decir adiós del Pincha

Todos los idiomas como excusa para encontrarse los jueves en un bar platense

VIDEO. Triunfazo del Lobo en un debut soñado

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Estudiantes negocia los términos de la salida de Cetré

Atención La Plata: qué zonas del centro están cortadas este domingo por el rodaje

Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este domingo en La Plata

“Eras todo para mí”: dolorosa despedida del nene de 2 años que murió atragantado en Tolosa
Últimas noticias de El Mundo

Parodian a Milei en Saturday Night Live una vez más: junto a Trump y chistes sobre el "cheque" de los 20 mil millones

Hazaña y vértigo en Taiwán: Alex Honnold escaló el Taipei 101 sin cuerdas y se sacó una selfie a 508 metros

VIDEO. Un hombre fue asesinado tras un operativo del ICE en Minneapolis: es el segundo caso en un mes

“Infierno” blanco: en estado de emergencia por el avance de la tormenta en EE UU
Información General
En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas
Los números de la suerte del sábado 24 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Tatuajes solares: la moda que deja marcas para siempre
Hantavirus: confirman otra muerte y ya son 5 los decesos en la Provincia
Policiales
El homenaje a José Luis Cabezas en La Plata, a 29 años de su asesinato
“Eras todo para mí”: dolorosa despedida del nene de 2 años que murió atragantado en Tolosa
En fotos y videos | Fuego y tensión en La Plata: dos incendios fueron controlados después de cuatro horas de lucha
Drama familiar al borde de la tragedia en Ensenada: tras una discusión, un padre intentó dispararle a su hijo
Marcelo Castagnet, el joven que perdió la pierna tras el ataque en manada en Los Hornos: "Me arruinaron la vida"
Deportes
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Boca y River - Gimnasia por la fecha 2 del Torneo Apertura
Gustavo Costas habló del deseo de Marcos Rojo en el mercado de pases: "Es un jugador que nació en Estudiantes"
Boca le gana 1 a 0 a Deportivo Riestra en el debut del Torneo Apertura
Estudiantes sin Muslera por una lesión: cuántos partidos se pierde y preocupación por el clásico
VIDEO. La marca que alcanzó Gimnasia tras el gol olímpico de Nicolás Barros Schelotto ante Racing

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla