Noche de terror: agredió a su pareja, la amenazó con una cuchilla de carnicero y terminó preso en La Plata

Un gravísimo episodio de violencia de género conmocionó a los vecinos de la zona de Los Hornos este domingo. Un hombre, de 39 años, fue aprehendido por la policía luego de mantener bajo una violenta pesadilla a su pareja desde la noche anterior, tras haber utilizado una cuchilla de grandes dimensiones para amedrentarla.

La alerta llegó a través del sistema de emergencias 911, denunciando a un hombre agresivo que amenazaba a una mujer en una propiedad ubicada en calle 139 entre 57 y 58. Al arribar al lugar, los efectivos del Comando de Patrullas se encontraron con una escena elocuente: la víctima, de 25 años, los recibió con gestos desesperados y marcas de violencia física evidentes en su rostro y cuello.

Según el desgarrador relato de la joven, el calvario había comenzado la noche anterior. Durante horas, fue blanco de agresiones físicas y amenazas de muerte constantes por parte de su pareja, quien se encontraba dentro de la vivienda armado con un arma blanca de tipo profesional.

Ante el riesgo inminente para la vida de la mujer, los uniformados procedieron a resguardar su integridad e ingresaron rápidamente a la vivienda. Allí lograron reducir al implicado, quien no ofreció resistencia ante la superioridad numérica del personal policial.

En el lugar, la policía secuestró el elemento utilizado para las amenazas: una cuchilla de tipo carnicería con mango blanco y una hoja de 30 centímetros de largo, un arma con un potencial letal que el agresor habría utilizado para mantener el control sobre la víctima.

El detenido fue trasladado a la comisaría correspondiente y quedó a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como "Lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas agravadas".

Interviene la UFI N° 11 de La Plata, bajo la instrucción del Dr. Álvaro Garganta, quien avaló el proceder policial y dispuso las actuaciones de rigor para proteger a la víctima y avanzar con el proceso penal contra el atacante.