El Mundo

Alarma en India por brote del virus Nipah: hay médicos contagiados y pacientes en coma

25 de Enero de 2026 | 20:56

Escuchar esta nota

El estado de Bengala Occidental, en el este de la India, se encuentra en máxima alerta tras la confirmación de un brote del virus Nipah. El epicentro de la emergencia es el hospital Narayana Multispecialty.

Allí fue donde se detectó una cadena de contagios que afecta a un médico, una enfermera y otros trabajadores del área de salud. La situación es crítica: una de las enfermeras permanece en coma con un cuadro respiratorio severo.

Detección tardía y cerco epidemiológico

La investigación preliminar indica que el virus ingresó al centro asistencial a través de un paciente que falleció antes de recibir un diagnóstico certero, lo que retrasó las medidas de contención. El brote habría comenzado a gestarse días antes del inicio de 2026, pero la gravedad de los síntomas en el personal sanitario terminó por confirmar la presencia del Nipah.

Como medida de urgencia, se dispuso el aislamiento estricto de 20 contactos estrechos y se inició un testeo masivo sobre otras 180 personas vinculadas al hospital. El temor de las autoridades radica en la facilidad con la que el virus puede propagarse en entornos cerrados una vez que se produce la transmisión de persona a persona.

¿Qué es el virus Nipah y por qué asusta al mundo?

Identificado por la OMS como una de las enfermedades con mayor potencial para generar una pandemia, el Nipah es un virus zoonótico cuya fuente principal son los murciélagos frugívoros. Los humanos suelen infectarse al consumir frutos contaminados por la saliva de estos animales o por el contacto con cerdos infectados.

Lo que vuelve al Nipah un desafío extremo para la medicina moderna es su letalidad (que puede alcanzar el 75% de los casos) y la inexistencia de tratamientos o vacunas aprobadas. En Calcuta, la Secretaría de Salud ha limitado las visitas a hospitales y mantiene bajo vigilancia a toda la "primera línea" sanitaria, mientras los organismos internacionales monitorean de cerca que el foco no se extienda a otras regiones densamente pobladas del país.

 

