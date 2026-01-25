Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Boca y River - Gimnasia por la fecha 2 del Torneo Apertura

Marcelo Castagnet, el joven que perdió la pierna tras el ataque en manada en Los Hornos: "Me arruinaron la vida"
La Liga Profesional de Fútbol presentó la programación de la segunda fecha del Torneo Apertura. Estudiantes recibirá en UNO a Boca mientras que Gimnasia viajará a Núñez para medirse con River.
Lunes 26 de enero
17.00 Platense – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Yamil Possi
AVAR: Mariano Ascensi
Martes 27 de enero
17.45 Vélez – Talleres (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Ariel Cruz
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Mauro Ramos Errasti
20.00 Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Julio Fernández
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Juan Nebietti
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Gonzalo Pereira
20.00 Huracán – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Javier Uziga
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Felipe Viola
AVAR: Carla López
22.15 Newell’s – Independiente (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Iván Aliende
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Sebastian Habib
AVAR: Hugo Paez
22.15 Atlético Tucumán – Central Córdoba (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Manuel Sánchez
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Nahuel Viñas
Miércoles 28 de enero
17.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Javier Mihura
19.00 Racing – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Diego Verlotta
20.00 River – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Agustin Mendez
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Germán Delfino
AVAR: Sebastian Bresba
22.15 Estudiantes – Boca (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Hector Paletta
AVAR: Gabriel Gutierrez
Jueves 29 de enero
17.00 Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Mariano Negrette
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Bryan Ferreyra
19.15 Lanús – Unión (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Juan Manuel González
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Belén Bevilacqua
19.15 Belgrano – Tigre (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero
Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Nazareno Arasa
AVAR: Diego Romero
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Adrián Franklin
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Gastón Suárez
21.30 Sarmiento – Banfield (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Erik Grunmann
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Carlos Córdoba
