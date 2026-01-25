Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Boca y River - Gimnasia por la fecha 2 del Torneo Apertura

25 de Enero de 2026 | 20:03

La Liga Profesional de Fútbol presentó la programación de la segunda fecha del Torneo Apertura. Estudiantes recibirá en UNO a Boca mientras que Gimnasia viajará a Núñez para medirse con River. 

Fecha 2

Lunes 26 de enero

17.00 Platense – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-

A pura sonrisa: Gimnasia volvió a entrenarse tras el triunfo y ya piensa en el cruce ante River

Gustavo Costas habló del deseo de Marcos Rojo en el mercado de pases: "Es un jugador que nació en Estudiantes"

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Yamil Possi

AVAR: Mariano Ascensi

Martes 27 de enero

17.45 Vélez – Talleres (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Mauro Ramos Errasti

20.00 Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Juan Nebietti

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Gonzalo Pereira

20.00 Huracán – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Javier Uziga

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Felipe Viola

AVAR: Carla López

22.15 Newell’s – Independiente (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Iván Aliende

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Sebastian Habib

AVAR: Hugo Paez

22.15 Atlético Tucumán – Central Córdoba (Interzonal) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Manuel Sánchez

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Nahuel Viñas

Miércoles 28 de enero

17.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Javier Mihura

19.00 Racing – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Verlotta

20.00 River – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Agustin Mendez

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Germán Delfino

AVAR: Sebastian Bresba

22.15 Estudiantes – Boca (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Hector Paletta

AVAR: Gabriel Gutierrez

Jueves 29 de enero

17.00 Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Mariano Negrette

VAR: Maximiliano Macheroni

AVAR: Bryan Ferreyra

19.15 Lanús – Unión (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Juan Manuel González

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Belén Bevilacqua

19.15 Belgrano – Tigre (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Nazareno Arasa

AVAR: Diego Romero

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Adrián Franklin

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Gastón Suárez

21.30 Sarmiento – Banfield (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Erik Grunmann

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Carlos Córdoba

