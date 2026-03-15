Un asalto a un kiosco terminó con disparos

Un violento episodio de inseguridad sacudió anoche a La Plata, donde un empleado de un kiosco habría sido baleado durante un asalto ocurrido en 49 entre 139 y 140. El hecho, que es investigado por la Justicia, generó una fuerte conmoción entre vecinos del barrio.

De acuerdo a los primeros datos que trascendieron, todo habría ocurrido cuando delincuentes irrumpieron en el comercio con aparentes fines de robo. En ese contexto, y por motivos que todavía intentan establecer los investigadores, se habrían efectuado varios disparos. Uno de los proyectiles impactó en el trabajador del local, quien resultó herido.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Italiano de La Plata, donde recibió atención médica. Hasta el momento no trascendieron oficialmente detalles sobre su estado de salud, mientras se intenta reconstruir cómo se desarrolló la secuencia del hecho.

La escena provocó momentos de tensión en el barrio. Según relataron vecinos en contacto con este diario, tras los disparos comenzaron a escucharse sirenas y rápidamente arribaron varios patrulleros al lugar. Algunos residentes incluso enviaron videos en los que se observa el despliegue policial en la cuadra minutos después del episodio.

Todo el episodio es materia de investigación y, por ahora, las autoridades buscan determinar la mecánica del ataque, así como la cantidad de sospechosos que habrían participado del asalto. Tampoco se descarta ninguna hipótesis respecto de lo ocurrido.

El caso se produce en medio de una ola de hechos violentos vinculados a la inseguridad que se vienen reportando en distintos puntos de la región durante las últimas semanas, lo que incrementa la preocupación entre los vecinos.