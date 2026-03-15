El mercado de los campos en La Plata con interés renovado

En el mercado inmobiliario platense se advierte un interés renovado por los campos en el área rural de La Plata y los distritos vecinos, con una demanda que, si bien todavía no expresa un impulso fuerte, genera movimientos tanto en el segmento de la horticultura como en el de las extensiones más grandes, orientadas a la ganadería o la producción de granos y pasturas para ese negocio, también con indicadores positivos por el alza de los precios de la carne bovina.

La fisonomía de la Región está mutando, pero su esencia productiva resiste y se reposiciona. Tras un periodo de relativa quietud, el sector rural vuelve a captar la atención de inversores y productores que buscan una oportunidad de capitalización o expansión operativa.

La venta de fracciones rurales y campos en La Plata se concentra principalmente en zonas periféricas consolidadas como Abasto, Etcheverry, Olmos, Sicardi, Arana y el estratégico cordón hortícola sur. La oferta actual es sumamente variada y responde a perfiles de inversión antagónicos. Por un lado, aparecen las pequeñas unidades de pocas hectáreas destinadas a la producción intensiva bajo cubierta; por el otro, se asoman fracciones mucho más amplias para el desarrollo de grandes cultivos o esquemas de cría.

Dependiendo de la aptitud del suelo, el mercado ofrece opciones diferenciadas que están estrictamente regidas por el Código de Planeamiento Urbano. La tierra rural intensiva es aquella marcada específicamente para el cultivo de verduras, hortalizas y flores. Aquí, el factor clave es la proximidad a los centros de logística y la calidad de los servicios. Por el contrario, la tierra de carácter extensivo conforma fracciones mayores -que pueden ir desde las 100 hasta las 1.000 hectáreas en esta región- y su normativa limita el uso a la cría de ganado y el trabajo con forrajes, que es el uso más habitual a nivel local.

Según se explica en el mercado inmobiliario, la mejor ubicación para la producción hortícola sigue siendo el eje comprendido por Abasto, Olmos, Etcheverry, Arana y todo el corredor de la ruta 36, que atraviesa el distrito de norte a sur. En esta franja aparecen con frecuencia fracciones de entre 2 y 10 hectáreas con suelos altos y condiciones óptimas para la instalación de invernaderos.

Para la actividad extensiva, en cambio, la búsqueda se desplaza hacia tierras más alejadas de la madeja urbana, como Ignacio Correas, Bavio, Magdalena, Vieytes y el área más al sur de la ruta 2 son las predilectas.

La martillera Gisela Agostinelli, de la inmobiliaria “Agostinelli Propiedades”, analiza que “La Plata es una de la regiones con mayor superficie hortícola del país y esto genera una demanda sostenida de fracciones de entre 2 y 10 hectáreas para el desarrollo de la actividad. Los potenciales compradores buscan campos buenos”, señala la martillera.

Esta búsqueda coincide con una coyuntura favorable para el sector cárnico que tracciona las consultas por superficies mayores. “Hay consultas también por campos para ganadería, ya que hay una demanda internacional alta de carne”, añade Agostinelli, subrayando que el inversor actual no solo mira la tierra como reserva de valor, sino como una unidad productiva de exportación.

El mapa de valores

En relación con los valores, los especialistas coinciden en que no es posible generalizar debido a la amplitud del rango de precios y las variables en juego. Por ejemplo, una hectárea en las cercanías de la ruta 2 o la ruta 36, en zonas alejadas y trasponiendo la línea de los barrios cerrados, puede rondar los 9 mil a 10 mil dólares.

Sin embargo, en núcleos como Abasto o Etcheverry, los valores escalan significativamente. Allí, dependiendo de la calidad del suelo, el acceso a servicios básicos como asfalto y electricidad, la disponibilidad de agua de calidad y la infraestructura existente (como alambrados, corrales, galpones o viviendas), se pueden observar cotizaciones que van desde los 35.000 hasta los 100.000 dólares la hectárea.

Dentro de la cartera de inmuebles rurales disponibles, se destacan ejemplos que ilustran esta diversidad de escalas:

- En la calle 312, zona de frontera entre La Plata y Brandsen (a pocos kilómetros de la ruta), se ofrece un campo de 126 hectáreas con aptitud productiva por el que se pide 1.400.000 dólares.

- En la zona de Melchor Romero (sobre la calle 155), aparece una fracción de 22 hectáreas ideal para la actividad hortícola intensiva o desarrollo complementario, con un valor de mercado de 500.000 dólares.

- Sobre la Ruta 11, a la altura del kilómetro 20, se comercializa una extensión de 90,7 hectáreas, con un frente estratégico y suelos aptos para ganadería o forrajes, con una base de cotización de 810.000 dólares.

Tensiones por el suelo

Esta dinámica de mercado tiene como marco de fuerte presión por el uso de la tierra para vivienda, especialmente bajo el formato de barrios cerrados o countries y casas de campo. Esta demanda urbana altera el sentido productivo fijado por la normativa para estas tierras. Entre los efectos negativos que advierten las fuentes consultadas por este diario, figura el desplazamiento de la producción hacia zonas marginales o fuera de la región capital. Es el caso de muchos productores hortícolas que, ante el encarecimiento de la tierra local, emigran a distritos vecinos o incluso hacia la zona de Mar del Plata buscando viabilidad económica para sus proyectos.

No obstante, el mercado de campos se hace notar. El sector ganadero es el gran impulsor de esta tendencia reciente. “La ganadería argentina está atravesando un momento favorable debido a la creciente demanda internacional de carne, lo que conlleva a un aumento en la demanda de campos para la producción ganadera”, puntualiza Agostinelli.

Con los precios de la hacienda en alza y un mercado externo ávido, el negocio rural vuelve a presentarse como un refugio atractivo y rentable en la periferia platense.