Cancelaron la Finalissima entre Argentina y España

La UEFA confirmó la suspensión de la Finalissima que debían disputar la Selección argentina y España, luego de que el partido programado para el 27 de marzo en Qatar no pudiera realizarse por la situación política que atraviesa la región.

Según explicó el organismo europeo, en las últimas semanas se analizaron distintas alternativas para intentar mantener el encuentro entre los campeones de Sudamérica y Europa. Entre ellas, se evaluó la posibilidad de trasladar el partido al estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, o incluso organizar una serie a doble partido entre ambos seleccionados.

Sin embargo, ninguna de las propuestas logró reunir el acuerdo de todas las partes involucradas, por lo que finalmente se resolvió cancelar esta edición del certamen.

La Finalissima es un torneo impulsado de manera conjunta por la UEFA y la Conmebol que enfrenta a los campeones continentales de Europa y Sudamérica. Desde la organización agradecieron además a las autoridades de Qatar y a los distintos actores que trabajaron para intentar sostener el evento.