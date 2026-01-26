Victoria agónica de Argentinos en La Paternal

Argentinos Juniors derrotó 1-0 a Sarmiento en el tiempo adicional con el gol de Tomás Molina, por la primera fecha del Grupo B del Torneo Apertura. En el Verde fue expulsado Juan Manuel Insaurralde.

En un partido donde primó el choque y el juego brusco, el Bicho fue quien más aproximaciones de peligro generó. Todas fueron en el complemento, ya que en la primera mitad se prestaron la pelota. Los dirigidos por el Colo Sava tuvieron una de las más claras con un remate que se estrelló contra el travesaño.

Por su parte, el Verde de Junín jugó gran parte del complemento con un hombre menos, tras la brusca infracción de Chaco Insaurralde. La misma fue revisada por el VAR, pero juez Andrés Gariano, mantuvo firmemente su decisión.

Ya cuando la noche se encaminaba a un empate sin goles, Tomás Molina sacó la chapa de goleador, y en el tiro del final contradijo al tango, para darle el triunfo por la mínima a los de La Paternal. Y de esta manera, comenzar con el pie derecho su camino por el campeonato.