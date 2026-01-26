Otro caso de inseguridad pone en alerta a City Bell

Dos ladrones de 20 años fueron arrestados en City Bell cuando fueron descubiertos por el propietario de una casa de esa localidad, cuando procuraban apropiarse de la moto de aquél en el patio de la vivienda.

Este diario pudo saber de fuentes confiables que la dolosa maniobra que ejecutaban los imputados, tuvo lugar el sábado último en un domicilio de las calles 471 y 17.

De acuerdo a lo que expuso el denunciante en la comisaría décima, luego que escuchara ruidos extraños en ese sector de la propiedad, decidió ir a allí para averiguar qué pasaba.

Enorme fue su sorpresa e indignación cuando observó que esos desconocidos “trataban de forzar con una herramienta el arranque de la moto, una Honda CB 190 R, con la intención de robarla y darse a la fuga”.

Pero al ser “pescados in fraganti”, los delincuentes optaron por huir del lugar, a pie, sin lograr su cometido.

La situación fue comunicada al 911 y rápidamente policías del Comando de Patrullas Base Norte fueron a ese domicilio, hablaron con la víctima, de 29 años, y se montó un rastrillaje para dar con los fugitivos.

Fueron ubicados y aprehendidos en la esquina de 471 y 20. Les secuestraron una herramienta tipo T, de fabricación casera, y el extremo metálico dentado, similar a una llave de encendido.