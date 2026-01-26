Acá también suena el K-Pop: buena “onda”, devotos sin edad y el reclamo musical

El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
La convocatoria es por redes sociales y se suceden cada uno o dos meses. Se realizan en plazas y clubes y, en promedio, se reúnen más de 500 personas. Cómo son las “juntadas” K-pop en la Ciudad y en otros puntos, qué hacen y sus expectativas
Cuando PSY -Park Jae-sang, surcoreano, rapero, 34 años- abrió los ojos por la mañana aquel 15 de julio de 2012 en Seúl, todavía no sabía que haría historia. Horas después, su canción “Gangnam Style” sería lanzada en la plataforma audiovisual más famosa del mundo y, quizás por su ritmo pegadizo o por su baile galopante o por sus letras políticas o por todo ello a la vez, se convertiría en uno de los videos más vistos en la bibliografía de la música.
Críticos de arte aseguran que fue el punto de inflexión del género K-pop (del inglés “Korean pop”) en este lado del mundo; en el occidente. Señalan que marcó un precedente provocando que, casi una década y media después, bandas como BTS, Blackpink o Twice -entre tantas otras- sean de la más escuchadas en todo el mundo, incluso en Argentina; incluso en La Plata.
Hoy, en la Ciudad, vive una comunidad K-pop de más de 500 integrantes, aunque se estima que los fanáticos son miles. Se reúnen varias veces por año en plazas o clubes, organizan juegos, bailes al estilo “random dance”, desfile de disfraces, venta de “merchandising” y concursos que condecoran a quienes repliquen mejor las coreografías de las estrellas surcoreanas.
Algo a destacar es que sus integrantes son de todas las edades: a los eventos asisten desde chicos de 6 años hasta las abuelas “army” (como se autodenominan los fanáticos de la banda BTS).
Lo cierto es que todas las actividades parecen tener un objetivo común, una necesidad ulterior: además de la celebración de la música K-pop, parece haber como una urgencia por compartirla con un otro.
Pieri Aguilar, tiene 29 años, hace 14 que se adentró en el universo de la música surcoreana y, en diálogo con EL DIA contó: “El K-pop tiene letras que te pueden llegar en momentos buenos y malos. Cada grupo tiene un significado en sí entre sus canciones y los lemas de las bandas musicales generan un gran impacto”.
Pieri es la organizadora de los eventos K-pop en la Ciudad. Lo hace a través de su cuenta en Instagram @kpoplpcity donde asegura que recibe “cientos de mensajes y ‘likes’ todo el tiempo. Lo que más me preguntan es: ¿cuándo es el próximo evento?”, manifestó.
“Todo comenzó con los grupos de segunda generación de K-pop. Estaban en Buenos Aires y era todo allá. Entonces pensé que lo mejor era hacer algo en la Ciudad”, explicó Aguilar y continuó: “con un grupo de chicos comenzamos a hacer las juntadas en 2014 y después continué en 2018, sola. Hoy las organizo con mi pareja”.
Aunque el K-pop nació en la década del 90 como corriente musical que pretendía imitar y bañar con la cultura surcoreana a a bandas estadounidenses como los Backstreet Boys y las Spice Girls, en Argentina trascendió mucho después. La primera generación, entonces, ocurrió en la década del noventa y principios de los 2.000. La segunda, más internacional, hasta el 2010. Luego, la tercera generación se desplegó durante toda esa década: aquí fue el verdadero boom de este género. Pos pandemia, sobrevino la cuarta generación y hoy, es el tiempo de la quinta.
En La Plata, las famosas juntadas son cada uno o dos meses. Al principio eran en plazas pero durante el 2025, se realizaron en el Club Ateneo Popular (calle 39 entre 115 y 116). “En diciembre hicimos un especial doble de Twice y TXT (Tomorrow X Together). Lo hicimos porque era lo que más nos pedían los fanáticos”, describió Aguilar a la última reunión, que contó con más de 500 personas. Además, los participantes no son solo locales, sino que también de Berazategui y Quilmes: “Les queda más cerca que ir a Buenos Aires”, agregó.
Los eventos son gratuitos aunque Pieri Aguilar contó que, junto a su pareja, para cada evento destinan cerca de $1.000.000. “Gastamos porque compramos regalitos para la gente, contratamos juegos para la ‘zona gamer’ y sorteamos pósters de los ‘idols’ en tamaño real”, detalló Aguilar y sumó: “También hay stands comerciales que nos acompañan. Nosotros tenemos nuestro propio emprendimiento”.
A pesar de que el K-pop generá más de 10 mil millones de dólares a la economía surcoreana y presenta una tasa en crecimiento en cuanto a las exportaciones de sus productos musicales y televisivos con los “k-dramas”, no logró convencer a las grandes empresas del occidente. O eso parecía.
Es que BTS, una de las bandas más reconocidas del género, anunció su presentación en Argentina en octubre de este año. La confirmación de su arribo al país generó tanto asombro que sus fanáticos se reunieron en diferentes puntos del país, incluso en la Ciudad.
“Acá no confiaban en la bandas K-pop, pero eso está cambiando. Nuestro sueño es que cada vez vengan más bandas a Argentina. Nosotros vamos a llenar los estadios”, concluyó Pieri Aguilar.
Quizás es el no entender el idioma, o las letras, o las reuniones o las formas de festejo. Lo cierto es que “siempre están los haters”, graficó Aguilar pero concluyó: “es algo que hay que ignorar. Hay mucha desinformación. Son personas que no pueden respetar los gustos musicales de los otros”.
muchos de los que asisten a las reuniones K-pop imitan la vestimenta de sus referentes / el dia
en la última “juntada” k-pop asistieron más de 500 personas / el dia
