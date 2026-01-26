Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Según una encuesta

El 40% no llega a fin de mes, pero votaría otra vez a Milei

26 de Enero de 2026 | 02:17
Edición impresa

A dos años de las próximas elecciones presidenciales, el escenario político argentino exhibe una paradoja de difícil digestión para la oposición: el deterioro de la economía doméstica no parece erosionar el núcleo duro del oficialismo.

Según un informe de la consultora Trends, el 40% de los argentinos afirma no llegar a fin de mes, pero no obstante eso volvería a votar por Javier Milei en un eventual balotaje.

El relevamiento, realizado en los últimos días sobre 2.000 casos, expone que la “economía” y los “salarios” son las principales preocupaciones ciudadanas.

Los datos de bolsillo son contundentes: al 40% que no cubre sus gastos básicos se le suma un 32% que llega “con dificultad”, mientras que el 59% de los encuestados asegura haber disminuido su consumo respecto al año anterior.

Sin embargo, la crisis de ingresos no parece traducirse linealmente en un castigo electoral.

El estudio proyecta un escenario de segunda vuelta para 2027 donde Javier Milei obtendría el 49% de los votos, superando por 14 puntos al gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien alcanzaría el 35 por ciento.

En términos de intención de voto general, La Libertad Avanza lidera con el 43 por ciento, frente a un peronismo que, sumando a Kicillof y a Cristina Kirchner, llega al 32%.

La expresidenta, no obstante, carga con una imagen negativa del 61%, cifra superada únicamente por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien cierra la tabla de popularidad con un 65% de rechazo.

Esperanza vs. Realidad

El informe destaca que la “esperanza” sigue siendo el sentimiento predominante (45%) frente al futuro, superando a la tristeza (16%) y el enojo (14%).

Esta expectativa positiva se correlaciona con la imagen del Presidente, quien mantiene un 50% de valoración favorable, siendo el único dirigente nacional con saldo positivo en un contexto donde el 51% de la sociedad avala la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Por otro lado, una encuesta realizada por QSocial -sobre poco más de 1.000 casos- relevó que la intención de voto de Milei sería hoy del 45% contra el 25% de Kicillof.

Si esa hipótesis se concretara en la realidad, el Presidente sería reelecto en primera vuelta. Debajo, muy lejos, quedarían el peronista no kirchnerista Juan Schiaretti (4%) y Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda (2%).

 

