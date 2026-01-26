Ausente ante Boca y en duda para el clásico

En 5 años, más de 6 de cada 10 extranjeros que ingresaron a la UNLP eligieron Medicina
La temporada no inició de la manera que Fernando Muslera esperaba. Una molestia en la zona del tendón de Aquiles, devenida en una distensión, le impidió completar los 90 minutos del partido del viernes pasado ante Independiente en Avellaneda. Ahora, la incógnita en Estudiantes pasa por saber si llegará o no al clásico. Mientras tanto, Fabricio Iacovich se prepara para seguir sumando rodaje.
Si bien desde el club no se difundió ningún parte médico oficial, según la información que trascendió en las últimas horas, el guardameta quedaría marginado de las canchas por al menos tres semanas. El punto es que el choque ante Gimnasia será el domingo 15 de febrero, por lo que el uruguayo llegaría entre algodones al gran partido.
Pese a que la ausencia de Muslera representa una baja sensible —al tratarse de uno de los pilares del equipo—, también se le abre una gran oportunidad al juvenil Iacovich para demostrar su potencial.
El arquero platense tuvo participación en los dos primeros compromisos del año: ante Ituzaingó, donde fue titular, y frente a Independiente, ingresando en el entretiempo. Con Muslera en plenitud, sus chances de sumar minutos parecían reducidas, más allá de las habituales rotaciones en Copa Argentina.
Desde su debut a finales de 2024 ante Argentinos Juniors, Iacovich disputó cinco partidos, en los cuales, recibió cuatro goles y mantuvo tres vallas invictas.
Mientras se aguardan mayores precisiones sobre la evolución de Muslera, todo indica que el arquero de 23 años y 1,97 metros tendrá la oportunidad de su vida. Ahora, la respuesta dependerá pura y exclusivamente de él.
