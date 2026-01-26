Impactante persecución causó temor en El Dique

Dos mujeres de 33 y 24 años y un hombre de 31 fueron arrestados en la localidad ensenadense de El Dique tras una persecución policial al auto en el que se desplazaban, luego que -momentos antes- amenazaran con un arma de fuego a un grupo de personas.

Así lo dieron a conocer fuentes policiales del caso, quienes indicaron que en medio de una confrontación, los acusados fueran denunciados por otras personas de haber sido amenazadas de muerte con un arma de fuego en las calles 35 y 127.

De acuerdo a la versión brindada a la Policía por quienes fueron intimidados, los detenidos “estaban en un auto Ford Fiesta, de cinco puertas y de color gris claro”.

ALERTA E INTENTO DE FUGA

El revuelo que ocasionó el episodio no pasó inadvertido para algunos testigos, por lo que hubo quien alertó al 911 sobre lo que sucedía.

Momentos después, quienes estaban en ese coche vieron llegar a móviles policiales e intentaron escapar a toda velocidad en el Ford Fiesta.

Pero tras una breve persecución, los oficiales lograron interceptar al auto. Y en presencia de un testigo, lo requisaron, encontraron e incautaron “una pistola Bersa Thunder 380, un cargador con 12 municiones de 9 milímetros en su interior y un cuchillo curvo de 10 centímetros de largo y con funda rígida”. El trío fue aprehendido y llevado a la comisaría de El Dique.