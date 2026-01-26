Impactante persecución causó temor en El Dique

En 5 años, más de 6 de cada 10 extranjeros que ingresaron a la UNLP eligieron Medicina
En 5 años, más de 6 de cada 10 extranjeros que ingresaron a la UNLP eligieron Medicina
Atragantamientos en niños, un riesgo serio que muy pocos saben manejar
VIDEO. Serie de Netflix regresará en abril a La Plata para filmar una tercera fase
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
“Me arruinaron la vida”: el duro relato del joven que fue amputado
Un reclamo vial y ambiental por el camino entre Punta Lara y Villa Elisa
En marzo, el Presidente vuelve a los Estados Unidos por inversiones
Visita del líder libertario por la “Derecha Fest” en la Feliz
Indec, licitación y el FMI en escena: las claves de la agenda económica
Morosidad de las familias en récord: se dispara más en los bancos
Nuevo corte de luz afectó a vecinos de la zona del Hospital San Martín
Pérdida de agua dificulta la circulación en la calle 529 entre 132 y 133
Fiestas clandestinas sin freno en la Ciudad: más operativos y disturbios
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Dos mujeres de 33 y 24 años y un hombre de 31 fueron arrestados en la localidad ensenadense de El Dique tras una persecución policial al auto en el que se desplazaban, luego que -momentos antes- amenazaran con un arma de fuego a un grupo de personas.
Así lo dieron a conocer fuentes policiales del caso, quienes indicaron que en medio de una confrontación, los acusados fueran denunciados por otras personas de haber sido amenazadas de muerte con un arma de fuego en las calles 35 y 127.
De acuerdo a la versión brindada a la Policía por quienes fueron intimidados, los detenidos “estaban en un auto Ford Fiesta, de cinco puertas y de color gris claro”.
El revuelo que ocasionó el episodio no pasó inadvertido para algunos testigos, por lo que hubo quien alertó al 911 sobre lo que sucedía.
Momentos después, quienes estaban en ese coche vieron llegar a móviles policiales e intentaron escapar a toda velocidad en el Ford Fiesta.
Pero tras una breve persecución, los oficiales lograron interceptar al auto. Y en presencia de un testigo, lo requisaron, encontraron e incautaron “una pistola Bersa Thunder 380, un cargador con 12 municiones de 9 milímetros en su interior y un cuchillo curvo de 10 centímetros de largo y con funda rígida”. El trío fue aprehendido y llevado a la comisaría de El Dique.
LE PUEDE INTERESAR
Sentido homenaje en La Plata a José Luis Cabezas
LE PUEDE INTERESAR
Las decisiones judiciales que generaron bronca
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí