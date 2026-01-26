Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |En poco más de 700 días

La gestión de Milei acumula 215 renuncias y desplazamientos

La semana pasada salieron al menos cinco funcionarios. Advierten impacto directo en la administración

La gestión de Milei acumula 215 renuncias y desplazamientos
26 de Enero de 2026 | 02:23
Edición impresa

La dinámica de recambios en el Gobierno volvió a acelerarse con fuerza en los últimos días. Solo esta semana, al menos ocho altos funcionarios dejaron sus cargos, en un contexto que consolida una tendencia desde el inicio del mandato de Javier Milei: ya son 215 las renuncias o desplazamientos en poco más de 700 días de gestión, un ritmo que equivale a un funcionario político fuera cada cuatro días.

Las salidas de los últimos días incluyeron al secretario de Transporte, Luis Pierrini; al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc; al interventor del ENARGAS, Carlos Casares; y a los responsables de Trenes Argentinos Gerardo Boschin (Operaciones) y Leonardo Comperatore (Infraestructura). La mayoría de los movimientos se concentró en áreas sensibles de la administración y en empresas públicas.

Una salida cada 4 días

“A comienzos de diciembre estábamos en alrededor de 190 renuncias y al día de hoy tenemos 215. La aceleración es importante”, explicó el politólogo Pablo Salinas, que lleva el recuento de los recambios.

La reciente oleada no es un hecho aislado. Según el análisis de Salinas, “por la tendencia y porque se viene manteniendo una relación de salida de alto funcionario político cada cuatro días desde el comienzo de la gestión, este gobierno está claramente encaminado a hacer el récord desde 1983 para acá”.

Salinas subrayó que buena parte de las renuncias recientes se explican por la estrategia oficial sobre las empresas estatales. “Muchas son en empresas públicas. Ahí hay un hilo conductor en la intención del gobierno para privatizar alguna de ellas”, sugirió. Como ejemplo, mencionó el caso del ENARGAS: “Casares quiso continuar en el directorio luego de la intervención y le dijeron que no. A raíz de eso presentó una renuncia bastante particular”.

La palabras de Casares tras el portazo fueron elocuentes: “No he satisfecho vuestras expectativas y/o no cuento ya con vuestra confianza para continuar colaborando”, escribió.

LE PUEDE INTERESAR

Peronistas federales, ¿se van con Pichetto?

LE PUEDE INTERESAR

Macri vuelve a escena, por la “reinvención” del PRO

El politólogo también vinculó la concentración de cambios con el período estival. “Se aprovecha el tiempo de verano para hacer algunos movimientos en una época en la cual está todo el mundo relativamente distraído”, sostuvo, en referencia a la seguidilla de desplazamientos oficializados durante enero.

Más allá del impacto político, Salinas advirtió sobre los efectos concretos en la gestión. “Cuando una persona renuncia o la echan, el tiempo para reemplazarla, el poner en orden la firma, el nuevo equipo, generan una demora en la política pública”, explicó. Y detalló: “Entre que me echan a mí y viene alguien a reemplazarme pasan 7, 10 o 15 días: se paralizan firmas, licitaciones y contrataciones”.

A ese freno administrativo se suma, según el politólogo, un clima interno que desalienta la iniciativa. “Ante la mínima desaveniencia, la respuesta es la expulsión. Eso genera una parálisis en los que quedan: no hacen olas porque el que hace olas, lo rajan”, señaló.

En ese marco, concluyó Salinas, el problema excede el número. “No solo es compleja la cantidad de funcionarios políticos (215 en poco más de 700 días de gobierno), sino las consecuencias que tienen esas rotaciones en los cargos para la gestión de la cosa pública”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Luis Pierrini se fue de Transporte

Paul Starc dejó la UIF

C. Casares renunció al enargas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Eras todo para mí”: dolorosa despedida del nene de 2 años que murió atragantado en Tolosa

"Mi hija no podía ni mirarme": desgarrador relato de Marcelo Castagnet, el joven amputado tras ataque en manada en Los Hornos

Horas de definiciones en Estudiantes: Boca fue a fondo por Ascacibar y acercó una nueva oferta

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Boca y River - Gimnasia por la fecha 2 del Torneo Apertura

En fotos y videos | Fuego y tensión en La Plata: dos incendios fueron controlados después de cuatro horas de lucha

Efecto Netflix: el impacto económico del rodaje que pone a La Plata en la mira del mundo

Un ex Estudiantes de La Plata se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial
+ Leidas

Estudiantes cerca de cerrar una venta millonaria por Edwuin Cetré

Boca mejoró la oferta por el Ruso y espera respuesta del Pincha

El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación

Atragantamientos en niños, un riesgo serio que muy pocos saben manejar

Robaron cuatro departamentos de un mismo piso en La Plata: "A plena luz del día y a pesar de la guardia policial del Tribunal"

VIDEO. Nicolás Barros Schelotto: “Siempre soñé con hacer un gol en el Bosque”

VIDEO. Serie de Netflix regresará en abril a La Plata para filmar una tercera fase

Dos hermanos platenses en moto de agua salvaron a una familia en Punta del Este tras el vuelco de su lancha
Últimas noticias de Política y Economía

¿Arrancan las clases?: se profundiza "el ataque a la universidad pública" y no hay acuerdo aún para el ciclo lectivo 2026

Santa Clara del Mar organiza la Fiesta de la Cerveza Artesanal 2026

Bahía Blanca avanza con el Plan Hídrico para garantizar agua potable

El Gobierno buscará avanzar con la reforma de la Ley Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias
Deportes
Silva Torrejón, la duda de Zaniratto para enfrentar a River
José Sosa sentó postura sobre el futuro de Ascacibar: “Él sabrá qué tiene que hacer”
Colapinto probó el A526: buenos tiempos y una bandera roja
VIDEO. Nicolás Barros Schelotto: “Siempre soñé con hacer un gol en el Bosque”
Olímpicos: del gol que no fue hasta el Heredero
Espectáculos
Yuyito González estaría iniciando un nuevo romance: se trata de un empresario, quién es 
Wanda Nara "maneja" la cocina: Rusherking reveló el destino del famoso auto que le regaló a la China Suárez
Luego de firmar el divorcio: Nicole Kidman visitó la Antártida, fotos y detalles 
Una historia de novela: Wanda Nara y Maxi López listos para comenzar con la ficción "Vertical"
Fuerte pelea por el rating: Marcela Tauro destrozó a Laura Ubfal
Policiales
Un auto se quedó sin frenos, subió a la verda y chocó contra un árbol en un transitado cruce de La Plata
VIDEO. Otra entradera frustrada en San Carlos: vecinos apuntan a la misma banda
Tren de carga atropelló a un caballo atado en las vías en Barrio Hipódromo y debió ser sacrificado: "Fue desesperante"
Robaron cuatro departamentos de un mismo piso en La Plata: "A plena luz del día y a pesar de la guardia policial del Tribunal"
“Me arruinaron la vida”: el duro relato del joven que fue amputado
Información General
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
¿Arrancan las clases?: se profundiza "el ataque a la universidad pública" y no hay acuerdo aún para el ciclo lectivo 2026
Con el fuego fuera de control, intervienen el parque nacional
En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas
Los números de la suerte del sábado 24 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla