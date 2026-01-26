Silva es duda para el partido con River

En 5 años, más de 6 de cada 10 extranjeros que ingresaron a la UNLP eligieron Medicina
Sin tiempo para el descanso y con un moderado disfrute tras la victoria sobre Racing, el plantel albiazul hizo ayer movimientos físicos regenerativos con vistas al compromiso del próximo miércoles en el Monumental frente a River Plate.
La gran duda pasa por saber si será de la partida Pedro Silva Torrejón, quien en el primer tiempo del partido ante la Academia sufrió un fuerte golpe de parte de Gastón Martirena, quien terminó incómodo la primera mitad pero no salió a jugar en el complemento ya que fue reemplazado por el debutante Alejo Gelsomino.
Silva Torrejón sufrió un rodillazo que lo afecto en el glúteo y en el sector lateral izquierdo de la pelvis. Si bien la lesión no reviste gravedad, dependerá del dolor su presencia frente al equipo dirigido por Marcelo Gallardo.
De no poder ser de la partida, el lugar del cordobés será ocupado por Alejo Gelsomino, el lateral izquierdo de 20 años nacido en El Dorado, provincia de Buenos Aires, que lo reemplazó en el segundo tiempo y se fue de la cancha entre lágrimas de emoción por su debut en la máxima categoría. El pibe, que llegó a Gimnasia desde la academia Javier Mascherano de la Liga Deportiva del Oeste, es una de las apuestas de Zaniratto para 2026.
La Liga Profesional informó que Pablo Dóvalo dirigirá el partido entre River y Gimnasia del próximo miércoles e a las 20.00 en el Monumental. Estará acompañado por Diego Bonfá y Agustín Méndez como asistentes mientras que el Cuarto árbitro será Gastón Iglesias. A cargo del VAR estará Germán Delfino con la asistencia de Sebastián Bresba.
