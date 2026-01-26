Visita del líder libertario por la “Derecha Fest” en la Feliz

En 5 años, más de 6 de cada 10 extranjeros que ingresaron a la UNLP eligieron Medicina
En el marco del denominado “Tour de la Gratitud” y para participar mañana del cierre de la “Derecha Fest”, el presidente, Javier Milei, desembarcará hoy en la ciudad de Mar del Plata, donde además gobierna un aliado, el intendente Guillermo Montenegro.
Como primera actividad, la agenda de Milei incluye en la noche de hoy un encuentro con el público. Será a partir de las 20.30, en la esquina de Güemes y Avellaneda, según informó La Libertad Avanza (LLA) en un comunicado.
La recorrida federal, que se lleva adelante en distintas ciudades del país, tiene como objetivo “agradecer el respaldo ciudadano”.
Por otro lado, el Presidente estará a cargo mañana del cierre de la “Derecha Fest”, un evento que desde las 19.30 reunirá en Horizonte Club de Playa a Montenegro y a los escritores afines al oficialismo Agustín Laje y Nicolás Márquez, entre otros.
Mañana, el mandatario también tiene previsto ir al teatro Roxy, nada más ni nada menos que para ver en escena la obra protagonizada por su expareja, Fátima Florez.
