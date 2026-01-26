Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Visita del líder libertario por la “Derecha Fest” en la Feliz

26 de Enero de 2026 | 02:20
Edición impresa

En el marco del denominado “Tour de la Gratitud” y para participar mañana del cierre de la “Derecha Fest”, el presidente, Javier Milei, desembarcará hoy en la ciudad de Mar del Plata, donde además gobierna un aliado, el intendente Guillermo Montenegro.

Como primera actividad, la agenda de Milei incluye en la noche de hoy un encuentro con el público. Será a partir de las 20.30, en la esquina de Güemes y Avellaneda, según informó La Libertad Avanza (LLA) en un comunicado.

La recorrida federal, que se lleva adelante en distintas ciudades del país, tiene como objetivo “agradecer el respaldo ciudadano”.

Por otro lado, el Presidente estará a cargo mañana del cierre de la “Derecha Fest”, un evento que desde las 19.30 reunirá en Horizonte Club de Playa a Montenegro y a los escritores afines al oficialismo Agustín Laje y Nicolás Márquez, entre otros.

Mañana, el mandatario también tiene previsto ir al teatro Roxy, nada más ni nada menos que para ver en escena la obra protagonizada por su expareja, Fátima Florez.

 

Deportes
VIDEO. “Siempre soñé con hacer un gol en el Bosque”
Olímpicos: del gol que no fue hasta el Heredero
Silva es duda para el partido con River
Boca mejoró la oferta por el Ruso y espera respuesta
Estudiantes cerca de cerrar una venta millonaria por Edwuin Cetré
Policiales
“Me arruinaron la vida”: el duro relato del joven que fue amputado
Audiencia clave en la causa “Lito” Costilla
VIDEO. Otra jornada crítica por incendios en la Región
Un ex combatiente casi mata a su hijo: preso
Amenazó a su pareja con una cuchilla
Información General
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
Con el fuego fuera de control, intervienen el parque nacional
En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas
Los números de la suerte del sábado 24 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Espectáculos
La cuarta de “Bridgerton”: un giro a la historia y un cambio de rumbo para Netflix
¿Embarazada?: Wanda, un besito en la panza y misterio
Robbie Williams, más grande que Los Beatles: batió un récord histórico
“Te amo hasta el cielo” Sofía Gala y Fito, ¿son novios?
“Todos cantan su canción”: La China habló de Mauro

