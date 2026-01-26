Se vienen días críticos de la ola de calor

Hoy y mañana serán días críticos de la ola de calor que atraviesa la Ciudad. Se prevé que en ambas jornadas la temperatura supere largamente los 30 grados, con posibilidades de que llegue a los 36 grados. En tanto, para mañana hay posibilidades de lluvias, pero no se estima que luego baje demasiado el termómetro.

En la tarde de ayer, la temperatura llegó a los 32 grados. Aunque hubo alguna brisa en horas de la tarde, el aire caliente no dio marcha atrás y fue una jornada sofocante de principio a fin.

Aunque hubo presencia de picnic con mates en las plazas, la infusión fue superada por bebidas frescas (agua, jugos, gaseosas) para combatir el intenso calor.

“Vivimos en un departamento chico y salimos un rato para renovar el aire y bajar un poco la temperatura. Es asfixiante el calor”, dijo Clara, en compañía de su amiga que comparte el departamento en la zona de plaza Malvinas.

Hasta el jueves las marcas rondarán entre los 31 y 32 grados de máxima.

En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacionalrecomienda para afrontar la ola de calor beber líquidos regularmente sin esperar a sentir sed; evitar la exposición al sol en exceso; prestar atención a los más vulnerables (niñós, personas mayores y pacientes de enfermedades crónicas); reducir la actividad física; usar ropa ligera, de algodón, en colores claros, y protegerse con sombrero y anteojos oscuros; permanecer en lugares ventilados; evitar bebidas perjudiciales (cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar).