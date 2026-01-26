IOMA y los remedios: denuncian demoras

Los afiliados al Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires (IOMA), con cobertura completa en medicamentos para enfermedades graves, atraviesan una situación crítica por la falta de entrega de medicamentos e insumos. Desde hace casi dos meses, muchos pacientes no reciben los elementos para continuar con sus tratamientos debido a cambios en la logística y en las droguerías proveedoras.

Se trata de los beneficiarios del Plan Meppes (Medicamentos de Patologías Especiales), un programa que cubre medicamentos muy costosos para enfermedades oncológicas, VIH, esclerosis múltiple, diabetes, entre otras.

Beatriz es paciente oncológica y le contó a este diario que la medicación que necesita para su tratamiento no la recibe desde el 7 de diciembre. “Cinco veces fui a quejarme”, expresó angustiada.

En una farmacia en la zona de 45 y diagonal 80 el problema de la entrega comenzó a finales del año pasado. “Todo lo que se encargó en diciembre tuvo demora y en enero empezaron a reactivar las entregas, pero todavía hay muchos casos pendientes”, explicó Melina, al indicar que el proceso, por lo general, tarda entre siete y diez días.

“Por lo que sabemos, la nueva droguería asignada para enviar determinados medicamentos tuvo demoras en un trámite administrativo. Si bien ahora se están poniendo paulatinamente al día, todavía hay mucha medicación atrasada que no fue enviada”, agregó.

Para el caso, IOMA tiene permitido una demora máxima de entrega de hasta dos semanas. “Generalmente llega antes y hasta que se cumpla dicho plazo el afiliado no puede hacer el reclamo”, afirmó la farmacéutica.

Hay farmacias hablan directamente con las droguerías para hacer un seguimiento y le piden a los pacientes que también se acerquen a IOMA para seguir sus casos.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de La Plata, su presidente Agustín Kostiria afirmó que “ hoy hay una mayor entrega de productos, pero la situación sigue siendo complicada y con atrasos”, luego de explicar que en diciembre se produjeron cambios en las droguerías encargadas de la entrega de estos medicamentos, pero durante el proceso las farmacias no contaron con información ni respuestas concretas.

“Esto es grave cuando se trata de patologías importantes y medicamentos de alto costo, porque los pacientes muchas veces no pueden esperar uno mes para recibir la medicación”, señaló.

Kostiria señaló que se trata de una situación ajena a las farmacias. “El cambio de droguerías se hizo de forma repentina y sin planificación. Esto dejó expuestas tanto a las farmacias como a los pacientes, muchos de los cuales estuvieron un mes o más sin recibir la medicación necesaria”.

A su vez, advirtió: “no recuerdo que en la entrega de medicación se haya dado un atraso de esta gravedad. Las farmacias hace años que brindamos este servicio y nunca dejamos de atenderlo, aun cuando los honorarios son extremadamente bajos”.

En la obra social provincial se sostuvo a través de un comunicado que los retrasos en las entrega de medicamentos en farmacias correspondiente a los tratamientos del programa Meppes “se debe a problemas externos” y surgen a causa de “inconvenientes en la relación entre los laboratorios y las droguerías, que afectan la provisión en las farmacias”.

En tanto, se indicó que desde IOMA se realizaron las autorizaciones en tiempo y forma y hay seguimiento para agilizar las entregas de medicación. “No descartamos sanciones para los laboratorios que no han cumplido con su responsabilidad de tener el stock que se requiere en las droguerías, incumpliendo los plazos para las dispensas”, se afirmó.