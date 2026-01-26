IOMA y los remedios: denuncian demoras

En 5 años, más de 6 de cada 10 extranjeros que ingresaron a la UNLP eligieron Medicina
En 5 años, más de 6 de cada 10 extranjeros que ingresaron a la UNLP eligieron Medicina
Atragantamientos en niños, un riesgo serio que muy pocos saben manejar
VIDEO. Serie de Netflix regresará en abril a La Plata para filmar una tercera fase
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
“Me arruinaron la vida”: el duro relato del joven que fue amputado
Un reclamo vial y ambiental por el camino entre Punta Lara y Villa Elisa
En marzo, el Presidente vuelve a los Estados Unidos por inversiones
Visita del líder libertario por la “Derecha Fest” en la Feliz
Indec, licitación y el FMI en escena: las claves de la agenda económica
Morosidad de las familias en récord: se dispara más en los bancos
Nuevo corte de luz afectó a vecinos de la zona del Hospital San Martín
Pérdida de agua dificulta la circulación en la calle 529 entre 132 y 133
Fiestas clandestinas sin freno en la Ciudad: más operativos y disturbios
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Son los de un plan que atiende enfermedades complejas. Aseguran que aún hay gente que lleva más de un mes sin solución
Los afiliados al Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires (IOMA), con cobertura completa en medicamentos para enfermedades graves, atraviesan una situación crítica por la falta de entrega de medicamentos e insumos. Desde hace casi dos meses, muchos pacientes no reciben los elementos para continuar con sus tratamientos debido a cambios en la logística y en las droguerías proveedoras.
Se trata de los beneficiarios del Plan Meppes (Medicamentos de Patologías Especiales), un programa que cubre medicamentos muy costosos para enfermedades oncológicas, VIH, esclerosis múltiple, diabetes, entre otras.
Beatriz es paciente oncológica y le contó a este diario que la medicación que necesita para su tratamiento no la recibe desde el 7 de diciembre. “Cinco veces fui a quejarme”, expresó angustiada.
En una farmacia en la zona de 45 y diagonal 80 el problema de la entrega comenzó a finales del año pasado. “Todo lo que se encargó en diciembre tuvo demora y en enero empezaron a reactivar las entregas, pero todavía hay muchos casos pendientes”, explicó Melina, al indicar que el proceso, por lo general, tarda entre siete y diez días.
“Por lo que sabemos, la nueva droguería asignada para enviar determinados medicamentos tuvo demoras en un trámite administrativo. Si bien ahora se están poniendo paulatinamente al día, todavía hay mucha medicación atrasada que no fue enviada”, agregó.
Para el caso, IOMA tiene permitido una demora máxima de entrega de hasta dos semanas. “Generalmente llega antes y hasta que se cumpla dicho plazo el afiliado no puede hacer el reclamo”, afirmó la farmacéutica.
LE PUEDE INTERESAR
Nuevo corte de luz afectó a vecinos de la zona del Hospital San Martín
LE PUEDE INTERESAR
Denuncian que en 20 entre 68 y 69 la “calle está explotada”
Hay farmacias hablan directamente con las droguerías para hacer un seguimiento y le piden a los pacientes que también se acerquen a IOMA para seguir sus casos.
Desde el Colegio de Farmacéuticos de La Plata, su presidente Agustín Kostiria afirmó que “ hoy hay una mayor entrega de productos, pero la situación sigue siendo complicada y con atrasos”, luego de explicar que en diciembre se produjeron cambios en las droguerías encargadas de la entrega de estos medicamentos, pero durante el proceso las farmacias no contaron con información ni respuestas concretas.
“Esto es grave cuando se trata de patologías importantes y medicamentos de alto costo, porque los pacientes muchas veces no pueden esperar uno mes para recibir la medicación”, señaló.
Kostiria señaló que se trata de una situación ajena a las farmacias. “El cambio de droguerías se hizo de forma repentina y sin planificación. Esto dejó expuestas tanto a las farmacias como a los pacientes, muchos de los cuales estuvieron un mes o más sin recibir la medicación necesaria”.
A su vez, advirtió: “no recuerdo que en la entrega de medicación se haya dado un atraso de esta gravedad. Las farmacias hace años que brindamos este servicio y nunca dejamos de atenderlo, aun cuando los honorarios son extremadamente bajos”.
En la obra social provincial se sostuvo a través de un comunicado que los retrasos en las entrega de medicamentos en farmacias correspondiente a los tratamientos del programa Meppes “se debe a problemas externos” y surgen a causa de “inconvenientes en la relación entre los laboratorios y las droguerías, que afectan la provisión en las farmacias”.
En tanto, se indicó que desde IOMA se realizaron las autorizaciones en tiempo y forma y hay seguimiento para agilizar las entregas de medicación. “No descartamos sanciones para los laboratorios que no han cumplido con su responsabilidad de tener el stock que se requiere en las droguerías, incumpliendo los plazos para las dispensas”, se afirmó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí