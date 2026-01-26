Boca mejoró la oferta por el Ruso y espera respuesta del Pincha

En 5 años, más de 6 de cada 10 extranjeros que ingresaron a la UNLP eligieron Medicina
Tras el rechazo del Pincha por la primera propuesta, el Xeneize redobló la apuesta. Más dinero, el préstamo de Aguirre y un porcentaje
La novela rusa entre Estudiantes, Ascacibar y Boca sumó un nuevo capítulo en la disputa por el jugador. El Pincha rechazó la última oferta, y el Xeneize realizó otra propuesta que se acerca a lo que pretende la dirigencia albirroja.
El Club de la Ribera se encuentra tras los pasos del volante desde hace un largo tiempo, siempre con intenciones de un lado y negaciones del otro. Pero esta vez la situación es distinta, como viene informado este medio, el equipo presidido por Juan Román Riquelme viene a la carga por el capitán de Estudiantes, y está dispuesto a redoblar la apuesta.
La primera oferta que presentaron desde La Boca fue rechazada en la Capital bonaerense. Era una cifra superior a los 3 millones de dólares más un porcentaje del pase del jugador Brain Aguirre.
En el Pincha fueron claros con la respuesta y los términos: para hacerse de los servicios del jugador, deben pagar la cláusula de 6.000.000. Por eso, tras la negativa, la mesa chica del fútbol azul y oro elevó una propuesta más tentadora sobre el mostrador.
Ausente ante Boca y en duda para el clásico
Siguiendo esta línea, según allegados a Boca la segunda oferta consta de una cifra superior a los 5 millones de moneda estadounidense, más el préstamo de Brain Aguirre por 18 meses. Aunque este último punto es el que no termina de convencer en La Plata, ya que las intenciones que tienen es de adquirir el 50 por ciento de la ficha del ex Newell’s.
El futbolista de Boca está tasado en 3 millones, por lo cual, creen que con un préstamo no se cumplen las expectativas.
A su vez, el entrenador Eduardo Domínguez dio el visto bueno por el extremo de 23 años, más aún, teniendo en cuenta la inminente salida de Edwuin Cetré al Athletico Paranaense.
Tras el rechazo, Boca presentó una nueva oferta que se acerca a lo que el Pincha pretende
Mientras la información trasciende desde Brandsen 805, en City Bell mantiene hermetismo, y no confirman que haya avance tal por el mediocampista con pasado en el fútbol de Alemania, sino que tan solo negociaciones que caminan.
Pese a esto, la representación de Ascacibar y Boca mantienen conversaciones y estarían cerca de cerrar los números de un posible contrato, que sería a largo plazo, de llegar a un acuerdo con Estudiantes.
Palacios está en el país y aguarda por la firma
En síntesis, el Pincha rechazó la primera oferta del Xeneize por el Rusito de Villa Elvira, e inmediatamente elevó una nueva propuesta por una de las naves insignia del equipo que conduce Eduardo Domínguez. Ahora, la pelota la tienen los dirigentes estudiantiles, que en las próximas horas deberán responder.
Por otro lado, mientras Boca aprieta el acelerador por Santiago Acacibar, en silencio asoma la cabeza Gremio de Porto Alegre, quien también está tras los pasos del “cinco”. El conjunto brasileño podría elevar la oferta a 6 millones, y en ese caso, la dirigencia accedería a que el volante salga al exterior.
Sin embargo, ante estas negociaciones, el futbolista continúa con los trabajos en el Country Club junto a sus compañeros, para la presentación del miércoles, justamente ante Boca, donde se puede llegar a definir el futuro del jugador emblema de la era Domínguez.
Boca usó la cabeza: ganó 1-0 con gol de Di Lollo
