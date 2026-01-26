Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |BOMBEROS CONTROLARON DOS FOCOS QUE GENERARON ALARMA

Otra jornada crítica por incendios en la Región

26 de Enero de 2026 | 03:00
Edición impresa

La Plata vivió otra jornada de tensión por incendios de gran magnitud que pusieron en alerta a vecinos y fuerzas de emergencia en distintos puntos del partido. En un escenario marcado por altas temperaturas, sequedad del terreno y ráfagas de viento, dos focos ígneos demandaron un intenso despliegue de bomberos durante horas para evitar que las llamas alcanzaran zonas urbanizadas.

El episodio más importante se registró pasadas las 13 en la zona de calle 635, entre Ruta 11 y 122, donde un incendio de grandes proporciones avanzó sobre campos cercanos al Barrio La Hermosura. El viento cambiante y la sequedad del terreno favorecieron la rápida propagación del fuego, generando densas columnas de humo visibles a varios kilómetros y una fuerte preocupación entre los residentes del sector.

Dotaciones de bomberos de Villa Elvira trabajaron durante más de cuatro horas para contener las llamas, con la colaboración de vecinos que aportaron mangueras, baldes e incluso un camión cisterna para frenar el avance del frente ígneo. Finalmente, el fuego fue controlado y se iniciaron tareas de enfriamiento, aunque el episodio dejó un clima de indignación y temor entre los frentistas por la recurrente aparición de estos focos.

Horas antes, otro incendio había generado alarma en la zona oeste, en inmediaciones del arroyo El Gato, en San Carlos. El foco se desarrolló en un sector comprendido entre 528, 151 y 155, cerca del barrio Procrear, y avanzó sobre una amplia superficie de pastizales y vegetación. Vecinos advirtieron sobre la cercanía de las llamas con áreas residenciales y la presencia de líneas de alta tensión que cruzan el sector, lo que obligó a extremar las precauciones durante el operativo.

Según voceros, el incendio afectó alrededor de diez hectáreas de campo y fue controlado hacia el mediodía, con la intervención de dotaciones de bomberos de San Carlos y Romero. Las autoridades recomendaron a los vecinos evitar circular por la zona, mantener cerradas puertas por la presencia de humo y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.

Los nuevos episodios se suman a una seguidilla de incendios que viene preocupando a la región. En los últimos días, La Plata registró siniestros de alto impacto, como el incendio en un depósito de baños químicos en Barrio Norte que obligó a evacuar una manzana entera, además de focos en Olmos y Parque Sicardi.

LE PUEDE INTERESAR

Un ex combatiente casi mata a su hijo: preso

LE PUEDE INTERESAR

Amenazó a su pareja con una cuchilla

En medio de la investigación, vecinos piden más controles, limpieza y sanciones por el riesgo de nuevos incendios.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Dos incendios volvieron a poner en alerta a La Plata / EL DIA

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Eras todo para mí”: dolorosa despedida del nene de 2 años que murió atragantado en Tolosa

"Mi hija no podía ni mirarme": desgarrador relato de Marcelo Castagnet, el joven amputado tras ataque en manada en Los Hornos

Horas de definiciones en Estudiantes: Boca fue a fondo por Ascacibar y acercó una nueva oferta

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Boca y River - Gimnasia por la fecha 2 del Torneo Apertura

En fotos y videos | Fuego y tensión en La Plata: dos incendios fueron controlados después de cuatro horas de lucha

Efecto Netflix: el impacto económico del rodaje que pone a La Plata en la mira del mundo

Un ex Estudiantes de La Plata se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial
+ Leidas

Estudiantes cerca de cerrar una venta millonaria por Edwuin Cetré

Boca mejoró la oferta por el Ruso y espera respuesta

Atragantamientos en niños, un riesgo serio que muy pocos saben manejar

VIDEO. “Siempre soñé con hacer un gol en el Bosque”

Olímpicos: del gol que no fue hasta el Heredero

El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación

Silva es duda para el partido con River

Ausente ante Boca y en duda para el clásico
Últimas noticias de Policiales

“Me arruinaron la vida”: el duro relato del joven que fue amputado

Audiencia clave en la causa “Lito” Costilla

Un ex combatiente casi mata a su hijo: preso

Amenazó a su pareja con una cuchilla
Información General
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
Con el fuego fuera de control, intervienen el parque nacional
En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas
Los números de la suerte del sábado 24 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Espectáculos
La cuarta de “Bridgerton”: un giro a la historia y un cambio de rumbo para Netflix
¿Embarazada?: Wanda, un besito en la panza y misterio
Robbie Williams, más grande que Los Beatles: batió un récord histórico
“Te amo hasta el cielo” Sofía Gala y Fito, ¿son novios?
“Todos cantan su canción”: La China habló de Mauro
La Ciudad
En 5 años, más de 6 de cada 10 extranjeros que ingresaron a la UNLP eligieron Medicina
Atragantamientos en niños, un riesgo serio que muy pocos saben manejar
Acá también suena el K-Pop: buena “onda”, devotos sin edad y el reclamo musical
VIDEO. Serie de Netflix regresará en abril a La Plata para filmar una tercera fase
Se vienen días críticos de la ola de calor
Deportes
VIDEO. “Siempre soñé con hacer un gol en el Bosque”
Olímpicos: del gol que no fue hasta el Heredero
Silva es duda para el partido con River
Boca mejoró la oferta por el Ruso y espera respuesta
Estudiantes cerca de cerrar una venta millonaria por Edwuin Cetré

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla