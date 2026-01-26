Otra jornada crítica por incendios en la Región

En 5 años, más de 6 de cada 10 extranjeros que ingresaron a la UNLP eligieron Medicina
La Plata vivió otra jornada de tensión por incendios de gran magnitud que pusieron en alerta a vecinos y fuerzas de emergencia en distintos puntos del partido. En un escenario marcado por altas temperaturas, sequedad del terreno y ráfagas de viento, dos focos ígneos demandaron un intenso despliegue de bomberos durante horas para evitar que las llamas alcanzaran zonas urbanizadas.
El episodio más importante se registró pasadas las 13 en la zona de calle 635, entre Ruta 11 y 122, donde un incendio de grandes proporciones avanzó sobre campos cercanos al Barrio La Hermosura. El viento cambiante y la sequedad del terreno favorecieron la rápida propagación del fuego, generando densas columnas de humo visibles a varios kilómetros y una fuerte preocupación entre los residentes del sector.
Dotaciones de bomberos de Villa Elvira trabajaron durante más de cuatro horas para contener las llamas, con la colaboración de vecinos que aportaron mangueras, baldes e incluso un camión cisterna para frenar el avance del frente ígneo. Finalmente, el fuego fue controlado y se iniciaron tareas de enfriamiento, aunque el episodio dejó un clima de indignación y temor entre los frentistas por la recurrente aparición de estos focos.
Horas antes, otro incendio había generado alarma en la zona oeste, en inmediaciones del arroyo El Gato, en San Carlos. El foco se desarrolló en un sector comprendido entre 528, 151 y 155, cerca del barrio Procrear, y avanzó sobre una amplia superficie de pastizales y vegetación. Vecinos advirtieron sobre la cercanía de las llamas con áreas residenciales y la presencia de líneas de alta tensión que cruzan el sector, lo que obligó a extremar las precauciones durante el operativo.
Según voceros, el incendio afectó alrededor de diez hectáreas de campo y fue controlado hacia el mediodía, con la intervención de dotaciones de bomberos de San Carlos y Romero. Las autoridades recomendaron a los vecinos evitar circular por la zona, mantener cerradas puertas por la presencia de humo y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.
Los nuevos episodios se suman a una seguidilla de incendios que viene preocupando a la región. En los últimos días, La Plata registró siniestros de alto impacto, como el incendio en un depósito de baños químicos en Barrio Norte que obligó a evacuar una manzana entera, además de focos en Olmos y Parque Sicardi.
En medio de la investigación, vecinos piden más controles, limpieza y sanciones por el riesgo de nuevos incendios.
Dos incendios volvieron a poner en alerta a La Plata / EL DIA
