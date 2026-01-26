En 5 años, más de 6 de cada 10 extranjeros que ingresaron a la UNLP eligieron Medicina
En 5 años, más de 6 de cada 10 extranjeros que ingresaron a la UNLP eligieron Medicina
Atragantamientos en niños, un riesgo serio que muy pocos saben manejar
VIDEO. Serie de Netflix regresará en abril a La Plata para filmar una tercera fase
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
“Me arruinaron la vida”: el duro relato del joven que fue amputado
Un reclamo vial y ambiental por el camino entre Punta Lara y Villa Elisa
En marzo, el Presidente vuelve a los Estados Unidos por inversiones
Visita del líder libertario por la “Derecha Fest” en la Feliz
Indec, licitación y el FMI en escena: las claves de la agenda económica
Morosidad de las familias en récord: se dispara más en los bancos
Nuevo corte de luz afectó a vecinos de la zona del Hospital San Martín
Pérdida de agua dificulta la circulación en la calle 529 entre 132 y 133
Fiestas clandestinas sin freno en la Ciudad: más operativos y disturbios
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En una clara señal de continuidad en su política de alineamiento internacional y búsqueda de capitales privados, el presidente, Javier Milei, confirmó que regresará a los Estados Unidos en marzo próximo.
El mandatario será la figura central de la “Argentina Week”, un evento exclusivo que se desarrollará en Manhattan con el respaldo de la banca global.
Según se adelantó, la gira tendrá lugar entre el 9 y el 11 de marzo y apunta a consolidar lo que el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, definió como “el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente”.
La confirmación llegó a través del propio Presidente, quien replicó en sus redes sociales el anuncio de Oxenford. El diplomático y empresario tecnológico destacó que la iniciativa llega en un momento de “corrección de distorsiones estructurales” y bajo un marco pro-mercado que cuenta con el beneplácito de la administración de Donald Trump.
“El Presidente Javier Milei participará en la apertura del evento. Argentina ya es un país invertible y continuará profundizando ese proceso”, sostuvo el embajador, invitando a los capitales extranjeros a capturar oportunidades en sectores con “alto potencial de crecimiento y escala”.
La “Argentina Week” cuenta con una lista de organizadores de peso en el sistema financiero internacional: la Embajada Argentina, J.P. Morgan Chase, Bank of America y el fondo de inversión Kaszek (fundado por los creadores de Mercado Libre). Además, participan el Citibank, la AmCham y el influyente Council on Foreign Relations.
LE PUEDE INTERESAR
La gestión de Milei acumula 215 renuncias y desplazamientos
LE PUEDE INTERESAR
Peronistas federales, ¿se van con Pichetto?
La agenda prevé la asistencia de más de 50 chairmen y CEOs de compañías globales, quienes mantendrán reuniones privadas y paneles en las sedes de los bancos organizadores.
En este marco, el Gobierno busca atraer dólares específicamente hacia los sectores de tecnología y economía del conocimiento; energía (con foco en Vaca Muerta) y minería; agroindustria y en ciencia, innovación y sector farmacéutico.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí