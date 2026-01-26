Audiencia clave en la causa “Lito” Costilla

En 5 años, más de 6 de cada 10 extranjeros que ingresaron a la UNLP eligieron Medicina
Se definirá si se avala el acuerdo en el expediente por la muerte del joven durante una persecución policial en el año 2020
El próximo lunes 2 de febrero se realizará una audiencia clave en el marco de la causa por la muerte de Néstor Ramón “Lito” Costilla, el joven de 28 años que falleció en octubre de 2020 en Tolosa tras una persecución policial. En esa instancia, que tendrá lugar en tribunales de calle 8 entre 56 y 57, se definirá la firma del acuerdo para un juicio abreviado propuesto por la defensa de los policías imputados, un paso decisivo en un expediente que lleva más de cinco años de trámite judicial.
La causa tiene como acusados a los efectivos de la Bonaerense Damián Aquino, Sergio Martínez y Mauro Medina Rodríguez, quienes permanecen con prisión domiciliaria mientras se aguarda la resolución. Según sostiene la familia de la víctima, la audiencia representa un momento crucial luego de una extensa lucha para que el hecho no quedara reducido a un accidente, como se intentó instalar en un primer momento.
En contacto con EL DIA, Daiana Rodríguez, hermana de Lito, relató conmovida las expectativas y sensaciones ante la instancia judicial que se avecina. “El 2 de enero nos comunicaron que tanto la fiscal de juicio como nuestro abogado habían llegado a un acuerdo para el juicio abreviado”, explicó.
Rodríguez también cuestionó las demoras que tuvo el proceso judicial desde la elevación a juicio. “Fue todo muy desprolijo. El abogado defensor de ellos logró que se retrase todo, fue un ida y vuelta constante. El juicio oral que tenía fecha en mayo de 2025 finalmente no se dio y, tras el acuerdo previo entre las partes, el próximo 2 de febrero lo que se hace es una formalidad para cerrar este acuerdo en lo que será un juicio abreviado contra los tres policías que hoy gozan de prisión domiciliaria”, dijo.
La familia sostiene que la causa estuvo atravesada desde el inicio por intentos de encubrimiento y por la versión oficial que buscó presentar la muerte del joven como un accidente de tránsito durante una persecución. Con el avance de las pericias y el reclamo sostenido de familiares y organizaciones, la investigación fue recaratulada como homicidio doloso y elevada a juicio.
Sobre el significado del juicio abreviado, Daiana expresó sentimientos encontrados: “No vamos a encontrar nunca justicia, pero si tengo que rescatar el lado positivo, en un juicio abreviado ellos reconocen la culpa. Asumiendo su culpa, ellos no van a poder estar en su rol de sus funciones, y si bien es poco, a nosotros nos reconforta. Porque no siempre es lo que parece, no siempre un pibe en moto es un delincuente”.
Desde la defensa de los policías imputados, en tanto, sostienen que la aceptación del juicio abreviado no implica un reconocimiento de culpabilidad y que continuarán insistiendo en la inocencia de los acusados, al tiempo que cuestionan la solidez de las pruebas reunidas.
