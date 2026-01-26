Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |LA DEFENSA DE LOS POLICÍAS ACEPTA EL JUICIO ABREVIADO

Audiencia clave en la causa “Lito” Costilla

Se definirá si se avala el acuerdo en el expediente por la muerte del joven durante una persecución policial en el año 2020

Audiencia clave en la causa “Lito” Costilla

Caso Lito Costilla: la defensa acepta el juicio abreviado / Web

26 de Enero de 2026 | 03:01
Edición impresa

El próximo lunes 2 de febrero se realizará una audiencia clave en el marco de la causa por la muerte de Néstor Ramón “Lito” Costilla, el joven de 28 años que falleció en octubre de 2020 en Tolosa tras una persecución policial. En esa instancia, que tendrá lugar en tribunales de calle 8 entre 56 y 57, se definirá la firma del acuerdo para un juicio abreviado propuesto por la defensa de los policías imputados, un paso decisivo en un expediente que lleva más de cinco años de trámite judicial.

La causa tiene como acusados a los efectivos de la Bonaerense Damián Aquino, Sergio Martínez y Mauro Medina Rodríguez, quienes permanecen con prisión domiciliaria mientras se aguarda la resolución. Según sostiene la familia de la víctima, la audiencia representa un momento crucial luego de una extensa lucha para que el hecho no quedara reducido a un accidente, como se intentó instalar en un primer momento.

En contacto con EL DIA, Daiana Rodríguez, hermana de Lito, relató conmovida las expectativas y sensaciones ante la instancia judicial que se avecina. “El 2 de enero nos comunicaron que tanto la fiscal de juicio como nuestro abogado habían llegado a un acuerdo para el juicio abreviado”, explicó.

Rodríguez también cuestionó las demoras que tuvo el proceso judicial desde la elevación a juicio. “Fue todo muy desprolijo. El abogado defensor de ellos logró que se retrase todo, fue un ida y vuelta constante. El juicio oral que tenía fecha en mayo de 2025 finalmente no se dio y, tras el acuerdo previo entre las partes, el próximo 2 de febrero lo que se hace es una formalidad para cerrar este acuerdo en lo que será un juicio abreviado contra los tres policías que hoy gozan de prisión domiciliaria”, dijo.

La familia sostiene que la causa estuvo atravesada desde el inicio por intentos de encubrimiento y por la versión oficial que buscó presentar la muerte del joven como un accidente de tránsito durante una persecución. Con el avance de las pericias y el reclamo sostenido de familiares y organizaciones, la investigación fue recaratulada como homicidio doloso y elevada a juicio.

Sobre el significado del juicio abreviado, Daiana expresó sentimientos encontrados: “No vamos a encontrar nunca justicia, pero si tengo que rescatar el lado positivo, en un juicio abreviado ellos reconocen la culpa. Asumiendo su culpa, ellos no van a poder estar en su rol de sus funciones, y si bien es poco, a nosotros nos reconforta. Porque no siempre es lo que parece, no siempre un pibe en moto es un delincuente”.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Otra jornada crítica por incendios en la Región

LE PUEDE INTERESAR

Un ex combatiente casi mata a su hijo: preso

Desde la defensa de los policías imputados, en tanto, sostienen que la aceptación del juicio abreviado no implica un reconocimiento de culpabilidad y que continuarán insistiendo en la inocencia de los acusados, al tiempo que cuestionan la solidez de las pruebas reunidas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Eras todo para mí”: dolorosa despedida del nene de 2 años que murió atragantado en Tolosa

"Mi hija no podía ni mirarme": desgarrador relato de Marcelo Castagnet, el joven amputado tras ataque en manada en Los Hornos

Horas de definiciones en Estudiantes: Boca fue a fondo por Ascacibar y acercó una nueva oferta

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Boca y River - Gimnasia por la fecha 2 del Torneo Apertura

En fotos y videos | Fuego y tensión en La Plata: dos incendios fueron controlados después de cuatro horas de lucha

Efecto Netflix: el impacto económico del rodaje que pone a La Plata en la mira del mundo

Un ex Estudiantes de La Plata se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial
+ Leidas

Estudiantes cerca de cerrar una venta millonaria por Edwuin Cetré

Boca mejoró la oferta por el Ruso y espera respuesta

Atragantamientos en niños, un riesgo serio que muy pocos saben manejar

VIDEO. “Siempre soñé con hacer un gol en el Bosque”

Olímpicos: del gol que no fue hasta el Heredero

El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación

Ausente ante Boca y en duda para el clásico

Silva es duda para el partido con River
Últimas noticias de Policiales

“Me arruinaron la vida”: el duro relato del joven que fue amputado

VIDEO. Otra jornada crítica por incendios en la Región

Un ex combatiente casi mata a su hijo: preso

Amenazó a su pareja con una cuchilla
Espectáculos
La cuarta de “Bridgerton”: un giro a la historia y un cambio de rumbo para Netflix
¿Embarazada?: Wanda, un besito en la panza y misterio
Robbie Williams, más grande que Los Beatles: batió un récord histórico
“Te amo hasta el cielo” Sofía Gala y Fito, ¿son novios?
“Todos cantan su canción”: La China habló de Mauro
Información General
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
Con el fuego fuera de control, intervienen el parque nacional
En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas
Los números de la suerte del sábado 24 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
La Ciudad
En 5 años, más de 6 de cada 10 extranjeros que ingresaron a la UNLP eligieron Medicina
Atragantamientos en niños, un riesgo serio que muy pocos saben manejar
Acá también suena el K-Pop: buena “onda”, devotos sin edad y el reclamo musical
VIDEO. Serie de Netflix regresará en abril a La Plata para filmar una tercera fase
Se vienen días críticos de la ola de calor
Deportes
VIDEO. “Siempre soñé con hacer un gol en el Bosque”
Olímpicos: del gol que no fue hasta el Heredero
Silva es duda para el partido con River
Boca mejoró la oferta por el Ruso y espera respuesta
Estudiantes cerca de cerrar una venta millonaria por Edwuin Cetré

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla