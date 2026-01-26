Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |UN TERRIBLE CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN UNA VIVIENDA DE 57 Y 139

Amenazó a su pareja con una cuchilla

26 de Enero de 2026 | 02:58
Edición impresa

Un gravísimo episodio de violencia de género conmocionó a los vecinos de la zona de Los Hornos. Un hombre de 39 años fue detenido ayer en La Plata acusado de agredir físicamente y amenazar de muerte a su pareja con un cuchillo de gran tamaño, en un dramático caso que derivó en una inmediata intervención policial.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en inmediaciones de las calles 57 y 139, donde personal policial acudió tras un llamado que alertaba sobre un sujeto agresivo que amenazaba a una mujer con un arma blanca. Al arribar al lugar, los efectivos observaron a la víctima, una joven de 25 años, con visibles lesiones en el cuello y el rostro, quien relató que venía siendo atacada y amenazada por su pareja desde la noche anterior.

Según el parte oficial, la mujer señaló que el agresor se encontraba dentro del domicilio portando una cuchilla tipo carnicería, con mango blanco y una hoja de aproximadamente 30 centímetros. Ante esa situación, los policías resguardaron la integridad de la víctima e ingresaron a la vivienda, donde procedieron a la aprehensión del acusado y al secuestro del arma blanca utilizada para intimidarla.

El detenido fue identificado como un hombre de nacionalidad paraguaya, quien quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°11 de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta. La causa fue caratulada como “lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas agravadas”.

La víctima recibió asistencia y se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes, mientras se dispusieron medidas de rigor para avanzar en la investigación del hecho.

 

