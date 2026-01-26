Serie de Netflix regresará en abril a La Plata para filmar una tercera fase

En abril regresará a La Plata la productora que está filmando la miniserie de Netflix El futuro es nuestro, aunque adelantaron que será en el interior del Pasaje Dardo Rocha, a diferencia de lo que ocurrió este fin de semana en la que hubo un despliegue de equipamiento y recursos humanos en una amplia zona del centro platense.

Según informaron en la Municipalidad de La Plata, se ha confirmado una tercera fase de filmación que tendrá lugar durante 5 días de la segunda semana de abril, exclusivamente en el interior del Pasaje Dardo Rocha, de 50 entre 6 y 7.

Será la tercera fase porque la segunda se desarrollará el próximo fin de semana.

Según informó la Municipalidad, esta mañana desde las 7 estará otra vez habilitado al tránsito el sector afectado para la producción de la miniserie.

Por otra parte, se informó que el rodaje generó 550 puestos de trabajo para platenses, y se estima que la ciudad podría alcanzar visibilidad para 500 millones de personas en más de 190 países.

Ayer continuó en La Plata la filmación de la miniserie de Netflix El futuro es nuestro, que comenzó el sábado en las calles de la ciudad.

De acuerdo a datos oficiales, la producción permitió la generación de empleo para un total de 500 extras locales y 50 técnicos platenses. Esto significa una inyección directa de trabajo para la comunidad local, fortaleciendo la industria audiovisual en la región y consolidando a La Plata como un importante polo de producción cinematográfica.

ALCANCE INTERNACIONAL

Asimismo, El futuro es nuestro proyecta a La Plata a nivel internacional con un alcance que -conforme a los datos de la propia plataforma- puede llegar a las 500 millones de personas en más de 190 países, contribuyendo al crecimiento económico y cultural de La Plata en el escenario global.

“Con el apoyo de la Municipalidad, La Plata vuelve a ser escena del cine internacional”, aseguró al respecto el intendente Julio Alak.

“El futuro es nuestro” es una miniserie distópica de ocho capítulos, protagonizada por Enzo Vogrincic, Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto y Marco Antonio Caponi. La serie está basada en la novela “The World Jones Made” de Philip K. Dick.

K&S Films, la productora responsable del proyecto, tiene una amplia trayectoria en la industria cinematográfica argentina. Sus producciones previas incluyen éxitos como “El Eternauta”, “El Ángel”, “El Clan”, “La Odisea de los Giles”, y la nominada al Oscar “Relatos Salvajes”, con más de 150 producciones en su trayectoria.