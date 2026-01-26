Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Está previsto que liberen el tránsito hoy a las 7 de la mañana

Serie de Netflix regresará en abril a La Plata para filmar una tercera fase

Según adelantaron en la Municipalidad será dentro del Pasaje Dardo Rocha. El segundo tramo será en los primeros días de febrero

26 de Enero de 2026 | 02:23
Edición impresa

En abril regresará a La Plata la productora que está filmando la miniserie de Netflix El futuro es nuestro, aunque adelantaron que será en el interior del Pasaje Dardo Rocha, a diferencia de lo que ocurrió este fin de semana en la que hubo un despliegue de equipamiento y recursos humanos en una amplia zona del centro platense.

Según informaron en la Municipalidad de La Plata, se ha confirmado una tercera fase de filmación que tendrá lugar durante 5 días de la segunda semana de abril, exclusivamente en el interior del Pasaje Dardo Rocha, de 50 entre 6 y 7.

Será la tercera fase porque la segunda se desarrollará el próximo fin de semana.

Según informó la Municipalidad, esta mañana desde las 7 estará otra vez habilitado al tránsito el sector afectado para la producción de la miniserie.

Por otra parte, se informó que el rodaje generó 550 puestos de trabajo para platenses, y se estima que la ciudad podría alcanzar visibilidad para 500 millones de personas en más de 190 países.

Ayer continuó en La Plata la filmación de la miniserie de Netflix El futuro es nuestro, que comenzó el sábado en las calles de la ciudad.

LE PUEDE INTERESAR

Se vienen días críticos de la ola de calor

LE PUEDE INTERESAR

IOMA y los remedios: denuncian demoras

De acuerdo a datos oficiales, la producción permitió la generación de empleo para un total de 500 extras locales y 50 técnicos platenses. Esto significa una inyección directa de trabajo para la comunidad local, fortaleciendo la industria audiovisual en la región y consolidando a La Plata como un importante polo de producción cinematográfica.

ALCANCE INTERNACIONAL

Asimismo, El futuro es nuestro proyecta a La Plata a nivel internacional con un alcance que -conforme a los datos de la propia plataforma- puede llegar a las 500 millones de personas en más de 190 países, contribuyendo al crecimiento económico y cultural de La Plata en el escenario global.

“Con el apoyo de la Municipalidad, La Plata vuelve a ser escena del cine internacional”, aseguró al respecto el intendente Julio Alak.

“El futuro es nuestro” es una miniserie distópica de ocho capítulos, protagonizada por Enzo Vogrincic, Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto y Marco Antonio Caponi. La serie está basada en la novela “The World Jones Made” de Philip K. Dick.

K&S Films, la productora responsable del proyecto, tiene una amplia trayectoria en la industria cinematográfica argentina. Sus producciones previas incluyen éxitos como “El Eternauta”, “El Ángel”, “El Clan”, “La Odisea de los Giles”, y la nominada al Oscar “Relatos Salvajes”, con más de 150 producciones en su trayectoria.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

se vivió un fin de semana a pura filmación en la zona del pasaje dardo rocha / mlp

desde temprano hubo movimiento ayer por la filmación/ r. acosta

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Eras todo para mí”: dolorosa despedida del nene de 2 años que murió atragantado en Tolosa

"Mi hija no podía ni mirarme": desgarrador relato de Marcelo Castagnet, el joven amputado tras ataque en manada en Los Hornos

Horas de definiciones en Estudiantes: Boca fue a fondo por Ascacibar y acercó una nueva oferta

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Boca y River - Gimnasia por la fecha 2 del Torneo Apertura

En fotos y videos | Fuego y tensión en La Plata: dos incendios fueron controlados después de cuatro horas de lucha

Efecto Netflix: el impacto económico del rodaje que pone a La Plata en la mira del mundo

Un ex Estudiantes de La Plata se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial
+ Leidas

Estudiantes cerca de cerrar una venta millonaria por Edwuin Cetré

Boca mejoró la oferta por el Ruso y espera respuesta

Atragantamientos en niños, un riesgo serio que muy pocos saben manejar

VIDEO. “Siempre soñé con hacer un gol en el Bosque”

El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación

Olímpicos: del gol que no fue hasta el Heredero

Silva es duda para el partido con River

Ausente ante Boca y en duda para el clásico
Últimas noticias de La Ciudad

En 5 años, más de 6 de cada 10 extranjeros que ingresaron a la UNLP eligieron Medicina

Atragantamientos en niños, un riesgo serio que muy pocos saben manejar

VIDEO. Acá también suena el K-Pop: buena “onda”, devotos sin edad y el reclamo musical

Se vienen días críticos de la ola de calor
Información General
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
Con el fuego fuera de control, intervienen el parque nacional
En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas
Los números de la suerte del sábado 24 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Espectáculos
La cuarta de “Bridgerton”: un giro a la historia y un cambio de rumbo para Netflix
¿Embarazada?: Wanda, un besito en la panza y misterio
Robbie Williams, más grande que Los Beatles: batió un récord histórico
“Te amo hasta el cielo” Sofía Gala y Fito, ¿son novios?
“Todos cantan su canción”: La China habló de Mauro
Policiales
“Me arruinaron la vida”: el duro relato del joven que fue amputado
Audiencia clave en la causa “Lito” Costilla
VIDEO. Otra jornada crítica por incendios en la Región
Un ex combatiente casi mata a su hijo: preso
Amenazó a su pareja con una cuchilla
Deportes
VIDEO. “Siempre soñé con hacer un gol en el Bosque”
Olímpicos: del gol que no fue hasta el Heredero
Silva es duda para el partido con River
Boca mejoró la oferta por el Ruso y espera respuesta
Estudiantes cerca de cerrar una venta millonaria por Edwuin Cetré

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla