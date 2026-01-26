En 5 años, más de 6 de cada 10 extranjeros que ingresaron a la UNLP eligieron Medicina
En 5 años, más de 6 de cada 10 extranjeros que ingresaron a la UNLP eligieron Medicina
Atragantamientos en niños, un riesgo serio que muy pocos saben manejar
VIDEO. Serie de Netflix regresará en abril a La Plata para filmar una tercera fase
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
“Me arruinaron la vida”: el duro relato del joven que fue amputado
Un reclamo vial y ambiental por el camino entre Punta Lara y Villa Elisa
En marzo, el Presidente vuelve a los Estados Unidos por inversiones
Visita del líder libertario por la “Derecha Fest” en la Feliz
Indec, licitación y el FMI en escena: las claves de la agenda económica
Morosidad de las familias en récord: se dispara más en los bancos
Nuevo corte de luz afectó a vecinos de la zona del Hospital San Martín
Pérdida de agua dificulta la circulación en la calle 529 entre 132 y 133
Fiestas clandestinas sin freno en la Ciudad: más operativos y disturbios
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Según adelantaron en la Municipalidad será dentro del Pasaje Dardo Rocha. El segundo tramo será en los primeros días de febrero
En abril regresará a La Plata la productora que está filmando la miniserie de Netflix El futuro es nuestro, aunque adelantaron que será en el interior del Pasaje Dardo Rocha, a diferencia de lo que ocurrió este fin de semana en la que hubo un despliegue de equipamiento y recursos humanos en una amplia zona del centro platense.
Según informaron en la Municipalidad de La Plata, se ha confirmado una tercera fase de filmación que tendrá lugar durante 5 días de la segunda semana de abril, exclusivamente en el interior del Pasaje Dardo Rocha, de 50 entre 6 y 7.
Será la tercera fase porque la segunda se desarrollará el próximo fin de semana.
Según informó la Municipalidad, esta mañana desde las 7 estará otra vez habilitado al tránsito el sector afectado para la producción de la miniserie.
Por otra parte, se informó que el rodaje generó 550 puestos de trabajo para platenses, y se estima que la ciudad podría alcanzar visibilidad para 500 millones de personas en más de 190 países.
Ayer continuó en La Plata la filmación de la miniserie de Netflix El futuro es nuestro, que comenzó el sábado en las calles de la ciudad.
LE PUEDE INTERESAR
Se vienen días críticos de la ola de calor
LE PUEDE INTERESAR
IOMA y los remedios: denuncian demoras
De acuerdo a datos oficiales, la producción permitió la generación de empleo para un total de 500 extras locales y 50 técnicos platenses. Esto significa una inyección directa de trabajo para la comunidad local, fortaleciendo la industria audiovisual en la región y consolidando a La Plata como un importante polo de producción cinematográfica.
Asimismo, El futuro es nuestro proyecta a La Plata a nivel internacional con un alcance que -conforme a los datos de la propia plataforma- puede llegar a las 500 millones de personas en más de 190 países, contribuyendo al crecimiento económico y cultural de La Plata en el escenario global.
“Con el apoyo de la Municipalidad, La Plata vuelve a ser escena del cine internacional”, aseguró al respecto el intendente Julio Alak.
“El futuro es nuestro” es una miniserie distópica de ocho capítulos, protagonizada por Enzo Vogrincic, Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto y Marco Antonio Caponi. La serie está basada en la novela “The World Jones Made” de Philip K. Dick.
K&S Films, la productora responsable del proyecto, tiene una amplia trayectoria en la industria cinematográfica argentina. Sus producciones previas incluyen éxitos como “El Eternauta”, “El Ángel”, “El Clan”, “La Odisea de los Giles”, y la nominada al Oscar “Relatos Salvajes”, con más de 150 producciones en su trayectoria.
se vivió un fin de semana a pura filmación en la zona del pasaje dardo rocha / mlp
desde temprano hubo movimiento ayer por la filmación/ r. acosta
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí