En 5 años, más de 6 de cada 10 extranjeros que ingresaron a la UNLP eligieron Medicina

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) sumó en los últimos cinco años 13.634 ingresantes extranjeros, lo que representa casi el 65 % de los 21.008 alumnos de otros países que entre 2021 y 2025 eligieron anotarse en alguna de las 132 carreras que ofrece la casa de estudios local.

Los datos surgen de un análisis realizado por EL DIA con base en los últimos registros disponibles aportados por la UNLP. Este diario solicitó información actualizada correspondiente al ciclo 2026, pero —según deslizaron en el Rectorado— ese relevamiento se encuentra demorado como consecuencia del receso estival.

Según se desprende del período relevado, Medicina, que es por lejos la unidad académica más populosa de la Universidad, superó también ampliamente al resto de las 16 facultades en cantidad de nuevos inscriptos provenientes del exterior (ver gráfico).

El ingreso sin examen, entre las razones que explican el fenómeno

Se trata de una tendencia que se disparó a fines de 2015 -cuando la modificación de la Ley de Educación Superior habilitó el ingreso irrestricto y quitó el curso eliminatorio que había regido hasta entonces- y que se afianzó incluso durante las postrimerías de la pandemia, cuando aún regían algunas restricciones y la vuelta a la presencialidad plena se retrasaba en facultades como la de Ciencias Médicas.

Por ejemplo, en 2022, cuando los reclamos para reemplazar las clases virtuales por la actividad en el aula seguían resonando con insistencia entre el alumnado de 60 y 120, Medicina anotó 3.131 ingresantes extranjeros, casi el 70 por ciento de los 4.568 nuevos inscriptos en la UNLP para ese ciclo.

Crecimiento post-pandemia

Se advierte además un crecimiento significativo en el escenario posterior a la pandemia.

Al comparar los períodos 2021–2022 y 2023–2025, se observa un aumento del 32,9 por ciento en la matrícula extranjera en Ciencias Médicas, que de un lapso a otro pasó de 5.853 a 7.781 ingresantes. Se confirma así una tendencia de incremento sostenido en la facultad más poblada de la Universidad, en línea con el reposicionamiento de otras carreras vinculadas a la salud, como Psicología y Odontología.

Razones detrás del fenómeno

Pero, ¿qué es lo que hace que los extranjeros prefieran recorrer miles de kilómetros, dejar atrás a su familia y su país de origen para mudarse a estudiar a esta ciudad del sur del mundo?

Las causas son múltiples y dependen, en buena medida, de quién responda.

En la Presidencia de la UNLP, por caso, sostienen que “la Universidad tiene una histórica tradición de recibir estudiantes de otros países, sobre todo de la región, atraídos por su excelencia académica, la calidad educativa y la amplitud de su oferta”, y que a esos atributos se suma el no arancelamiento en el grado, algo que —admiten— no existe en la mayoría de los países.

La educación “gratuita” contrasta con el sistema de cupos y aranceles que rige en la región

Precisamente, la gratuidad es una de las condiciones que destacan las agencias de turismo educativo que en países como Ecuador ofrecen asesoramiento a jóvenes y promocionan paquetes para “estudiar gratis en Argentina”. En ese marco, mencionan a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y a la UNLP por su “prestigio” y por ser “pública y gratuita”, al tiempo que aclaran que “en la mayoría de las universidades hay cupo garantizado sin examen de ingreso”.

También en Colombia, medios masivos de comunicación promocionan la enseñanza universitaria gratuita en nuestro país y citan a La Plata como uno de los destinos académicos.

Pese a la caída en la llegada de alumnos extranjeros, Medicina sigue como la preferida

A diferencia de la UBA, donde los alumnos deben cursar el Ciclo Común Básico (CBC) y aprobar exámenes antes de avanzar al primer año de la carrera, ni en la UNLP ni en Ciencias Médicas existe esa instancia que rigió hasta 2015.

La eliminación del curso de ingreso en Medicina, por ejemplo, hizo que el número anual de nuevos estudiantes pasara de unos 300 a un promedio de 8.000 en los últimos años, sin que eso fuera acompañado por un incremento proporcional de infraestructura ni del plantel docente. Algo que, según advierten profesores, alumnos y graduados, ha hecho mella en la excelencia académica.

El ingreso sin examen y la gratuidad resultan, así, altamente atractivos para jóvenes de países en los que la educación universitaria se rige por cupos estrictos y elevados costos de matrícula. Aun con el encarecimiento reciente, el costo de vida en Argentina sigue siendo más competitivo que los 6.000 o 7.000 dólares por semestre que puede llegar a costar en la región la formación arancelada, como relató a este diario un ingresante que viajó desde Quito para comenzar Medicina en La Plata.

“Sucede que allá es con examen eliminatorio y sistema de cupos. Si no sacás 1.000 puntos no podés entrar”, explicó, y agregó que la opción privada implica pagar “entre 5 mil y 7 mil dólares por semestre”, para rematar: “Allá es así: aprobás el examen, pagás o no estudiás”.

Muchos de los estudiantes extranjeros coinciden en que eligen La Plata porque aquí no deben aprobar un “preingreso” y porque, además, su condición de alumnos les permite acceder a beneficios como el comedor universitario, con un menú diario de $2.100 (menos de US$1,5 al cambio oficial), transporte subvencionado, sistemas de becas, albergue y cobertura de salud. También son varios los que reconocen que, una vez graduados, regresarán a ejercer a sus países de origen.

Ascenso y caída

Como se observa en el gráfico que acompaña esta nota, Medicina continúa siendo el principal polo de atracción para los extranjeros que llegan a estudiar a La Plata, aun cuando en 2025 se registró una caída del 36 por ciento en esa facultad y del 41,2 por ciento en el conjunto de la UNLP.

Una Argentina más cara en dólares para quienes llegan del exterior, sumada a la intención de arancelar la educación superior que en reiteradas ocasiones ha anunciado el Gobierno nacional, figuran entre las causas de ese retroceso, según interpretaron en su momento fuentes del Rectorado consultadas por EL DIA.

Aun así, Medicina se mantiene al tope de las preferencias y solo el año pasado el 57,8 por ciento de los alumnos extranjeros que comenzaron a estudiar en la UNLP lo hicieron en la sede de 60 y 120, reafirmando su condición de imán académico incluso en un contexto migratorio y económico cambiante e incierto.

Siempre en línea con los datos de la UNLP, Ecuador lidera el ranking entre los países con más ingresantes, aunque en 2025 sufrió una caída del 54 por ciento con respecto a 2024 (pasó de 1.579 a 717). También se retrajo el número de alumnos provenientes de Perú, Colombia y Chile. Brasil, en cambio, fue uno de los pocos países que registró una suba en 2025, con 515 nuevos estudiantes en Medicina, un 33 por ciento más que el ciclo anterior.

Habrá que esperar a los datos de 2026 para analizar si el desplome del año pasado ha sido coyuntural o se mantiene. Mientras, lo cierto es que en un lustro más de 13.600 extranjeros eligieron estudiar Medicina en La Plata, concentrando cerca del 65 por ciento de todos los alumnos internacionales de la Universidad y ratificando a la Facultad de Ciencias Médicas como la principal puerta de entrada a la UNLP para los estudiantes del continente.