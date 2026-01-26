Estudiantes cerca de cerrar una venta millonaria por Edwuin Cetré

Tensión en Ensenada: amenazas, persecución policial y tres detenidos
Otro de los futbolistas que está transitando sus últimos días en el Country Club de City Bell, es el colombiano Edwuin Cetré. Estudiantes se encuentra en plena negociación con Athletico Paranaense, y está cerca de llegar a un acuerdo millonario por el pase del jugador.
Pese al interés de River Plate por el extremo, está todo dado para que el oriundo de Cali se transforme en nuevo jugador del conjunto de Curitiba.
Si bien no hubo confirmaciones acerca de la oferta presentada por el Paranaense. La misma sería de una cifra superior a los cuatro millones de dólares por el 50 por ciento de la ficha que le pertenece a Estudiantes.
Cabe recordar que en 2024, el Pincha adquirió ese porcentaje del pase por dos millones y medio. De esta forma, sacaría un gran rédito económico con la venta del cafetero. Aunque a su vez, pierde a una de las piezas más importantes que tiene el equipo comandado técnicamente por Eduardo Domínguez, quien fue clave en las últimas dos consagraciones en Santiago del Estero y San Nicolás.
Mientras Estudiantes y Paranaense se ponen de acuerdo en los números, Edwuin Cetré continúa trabajando a la par de sus compañeros para el partido del miércoles por la noche ante Boca en el Estadio UNO, por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura.
Sin firmas de por medio, el colombiano tiene grandes chances de ser de la partida ante el Xeneize, en lugar de Facundo Farías.
