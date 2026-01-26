Morosidad de las familias en récord: se dispara más en los bancos

En 5 años, más de 6 de cada 10 extranjeros que ingresaron a la UNLP eligieron Medicina
Leandro Gabin
Según la estadística del Banco Central, ese mes el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 5,2%, lo que implicó un aumento mensual de 0,7 puntos porcentuales provocando que la mora de las financiaciones a los hogares ascendiera a 8,8% de la cartera destinada a este tipo de deudores, mientras que el indicador correspondiente al segmento de las empresas se situó en 2,3%.
* Préstamos personales: la irregularidad salta de 3,34% en octubre de 2024 a 11% en noviembre de 2025. Es el valor más alto en quince años.
* Tarjetas de crédito: la morosidad se eleva de 1,57% en octubre de 2024 a 8,41% en noviembre de 2025.
“Al analizar por tipo de deudor, en el período la mora de los préstamos a los hogares ascendió a 8,8%, incremento explicado principalmente por el desempeño mensual de las asistencias destinadas al consumo. En el segmento de las empresas, el indicador de irregularidad se incrementó hasta 2,3%, verificando aumentos en todos los sectores económicos”, dijo el BCRA en su informe.
En este escenario, y de acuerdo con las respuestas de la Encuesta de Condiciones Crediticias, a nivel agregado se registró en los dos últimos trimestres de 2025 un endurecimiento de los estándares de originación crediticia (principalmente en el segmento de las familias y de las pequeñas y medianas empresas).
Según el Central, esta evolución resulta consistente con una respuesta prudencial de las entidades financieras ante el contexto de aumento en el grado de materialización del riesgo de crédito.
El nivel de previsiones totales constituidas por el agregado del sector representó 97% de la cartera en situación irregular en noviembre (-3,2 puntos porcentuales respecto a octubre). En términos de la cartera total de crédito al sector privado, las previsiones alcanzaron 5,1% en el período (0,5 puntos porcentuales más que en el mes pasado).
Las previsiones totales del sistema financiero representaron 97% del saldo de crédito en situación irregular y alcanzaron 5,1% del total de las financiaciones al sector privado.
“La suba en la morosidad se ve representada en la fuerte suba de la carga por incobrabilidad sobre el activo de los bancos: en noviembre los cargos por incobrabilidad del sector financiero superaron el billón de pesos, luego de subir 26% en el mes. Hoy representa 4,5% del activo de las entidades”, sostuvo Hernán Letcher, director de CEPA.
Esta tendencia también se verifica en aquellos individuos endeudados por fuera del sistema financiero.
Según un informe de Eco Go, la consultora de Marina Dal Poggetto, el endeudamiento de los hogares con entidades no bancarias continúa en aumento y alcanza un ratio del 33% de la masa salarial mensual, 12 puntos porcentuales por encima de noviembre de 2024. “Al incorporar también el crédito bancario, el peso del crédito asciende al 139% de la masa salarial”, asegura Eco Go.
La irregularidad de las carteras de las entidades no bancarias volvió a aumentar y se ubicó en 21,4%, más de cuatro veces la irregularidad del crédito total del sistema financiero y 2,4 veces la del crédito para consumo bancario.
