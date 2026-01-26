Un avión de Defensa de EE UU, en Ushuaia

En 5 años, más de 6 de cada 10 extranjeros que ingresaron a la UNLP eligieron Medicina
Sorpresa e incertidumbre. Esas fueron las sensaciones que transmitió ayer el aterrizaje de un avión del Departamento de Defensa de Estados Unidos en Ushuaia, Tierra del Fuego, una maniobra que disparó versiones entre los habitantes, en el marco de la intervención del puerto local.
Según se conoció, la aeronave permaneció dos días en Buenos Aires y luego voló a la capital fueguina “sin comunicación del Gobierno Nacional ni de los organismos de defensa argentinos encargados de dar los permisos para este tipo de casos”.
El que descendió en tierras fueguinas fue un Boeing B-737 C-40 Clipper, que suele ser utilizado para trasladar altos mandos militares, miembros del Pentágono o del Departamento de Estado.
A pesar de la escasa información que trascendió, se confirmó que las autoridades provinciales no tuvieron injerencia en este hecho, por lo que el gobierno de Gustavo Melella no pudo permitir ni denegar el arribo de aviones oficiales de países extranjeros. Hasta anoche no se conocían los motivos de este desembarco ni tampoco la identidad de los miembros que viajaban en el vuelo.
El aterrizaje del avión perteneciente al Departamento de Defensa de Estados Unidos, sumado al hermetismo con que el Poder Ejecutivo en maneja el tema tema, despertó todo tipo de interrogantes, aún no dilucidados.
Sobre todo, en medio de las versiones sobre un hipotético acuerdo entre el presidente, Javier Milei, y su par estadounidense, Donald Trump, para entregarle el control del puerto fueguino, uno de los más importantes en materia turística y un punto clave para la entrada a la Antártida.
Esta zona tiene un rol estratégico como principal centro logístico, turístico y científico para el continente antártico siendo, incluso, un sitio fundamental para la defensa de la soberanía argentina.
